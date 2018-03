Labbra screpolate : rimedi naturali e migliori prodotti per curarle

Le labbra screpolate e secche sono l’incubo invernale di molte di noi e, oltre a costituire un problema estetico, provocano fastidi che necessitano di essere adeguatamente trattati.

Le labbra screpolate e secche sono un problema che accomuna molte persone, più frequente d’inverno ma che può verificarsi anche durante i mesi caldi.

La genesi di questo problema risiede nella struttura stessa della pelle delle labbra, differente rispetto ad altre zone del corpo. La pelle delle labbra (più precisamente il suo strato più esterno, quello corneo) è molto sottile e trasparente, di conseguenza i capillari presenti al di sotto sono molto più visibili e conferiscono quel colorito roseo che le caratterizza.

Lo strato corneo delle labbra, pur essendo costituito solo da cellule morte, ha un ruolo importante nella loro difesa: contribuisce al 90% della funzione di barriera cutanea ovvero non solo riduce la penetrazione di sostanze esterne dannose ma anche limita l’evaporazione dell’acqua verso l’esterno, causa principale di disidratazione e secchezza.

Se a ciò aggiungiamo il fatto che la pelle delle labbra è priva di follicoli piliferi e ghiandole sebacee e sudoripare (quindi è priva della maggior parte della protezione del film idrolipidico) nonché dotata di minime quantità di melanina (quindi più debole di fronte all’azione dei raggi solari), risulta evidente che il problema labbra screpolate e secche possa essere dietro l’angolo praticamente in ogni stagione.

Fortunatamente prevenirlo e contrastarlo è possibile: bastano alcuni rimedi “della nonna” naturali efficaci ed economici.

Labbra screpolate e secche: le cause

Le labbra secche sono caratterizzate da un’eccessiva perdita d’acqua che evapora dall’epidermide lasciandola disidratata e più soggetta a screpolarsi e fessurarsi con piccoli tagli antiestetici e fastidiosi.

In caso di labbra screpolate e secche anche il contorno labbra ne risente e, in questa zona, possono formarsi più facilmente rughe e pieghe.

Se le labbra secche provocano soltanto un po’ di fastidio cui è facile rimediare, le labbra screpolate ne costituiscono la forma più grave e si presentano con gonfiore, prurito forte, arrossamento e tagli che possono arrivare a sanguinare. Quando le labbra sono molto screpolate, anche azioni normali e quotidiane come parlare o ridere diventano problematiche.

Le cause delle labbra screpolate e secche possono essere diverse e dipendere sia da fattori esterni che interni.

Tra i fattori interni causa delle labbra screpolate e secche possiamo avere:

Dermatite atopica (più frequente) ovvero uno stato di maggiore secchezza e debolezza della pelle associata a una predisposizione alle allergie respiratorie e alimentari.

Carenze alimentari: sbagliate abitudini alimentari e conseguenti carenze vitaminiche, soprattutto quelle del gruppo B e C, possono provocare eccessiva secchezza delle mucose, comprese le labbra. È dunque importante seguire un regime alimentare sano ed equilibrato, ricco di frutta e verdura fresca di stagione, che assicuri all’organismo le vitamine necessarie.

Infezioni virali, batteriche o fungine, tutti casi in cui è opportuno interrompere l’utilizzo di rossetti e prodotti cosmetici che potrebbero diffondere la patologia sulle zone circostanti.

Disidratazione: bere è fondamentale per mantenere una corretta idratazione di labbra e mucose ed anche cercare di evitare il fumo, anch’esso causa di disidratazione.

Assunzione di farmaci: alcuni farmaci, ad esempio quelli per la cura dell’acne (isotretinoina) ma anche i diuretici, gli ansiolitici e gli antidepressivi possono provocare una severa secchezza di pelle, mucose e labbra.

Tra i fattori esterni causa delle labbra screpolate e secche possiamo invece avere:

Condizioni climatiche: il freddo troppo intenso, il caldo, gli sbalzi termici, il vento, ma anche i raggi solari possono aumentare l’evaporazione dell’acqua dai tessuti, provocando labbra screpolate e secche.

Raffreddore e febbre: è normale ritrovarsi con le labbra molto secche o addirittura screpolate quando si ha l’influenza, che provoca una disidratazione generale dell’organismo. Inoltre il raffreddore costringe a strofinare continuamente il fazzoletto sul viso, irritandolo.

L’abitudine di leccarsi e mordicchiarsi spesso le labbra: la saliva va a rimuovere il già sottile film idrolipidico protettivo favorendo la secchezza.

La dermatite irritata o allergica da contatto provocata da detergenti aggressivi tra cui saponi, dentifrici, collutori, rossetti. Indispensabile è quindi evitare nella zona labbra prodotti non adeguati o di qualità scadente che possono contenere irritanti o sensibilizzanti.

L’uso di strumenti musicali a fiato: i suonatori di tromba e clarinetto sono spesso affetti , proprio per l’attività che svolgono, da labbra screpolate e secche.

A farla da padrona sono comunque solitamente gli aspetti ambientali/climatici.

La prevenzione di labbra screpolate e secche

Se rimediare ad una situazione già conclamata di labbra screpolate e secche può essere anche difficile, agire a livello preventivo richiede pochi ma continui accorgimenti:

Alimentazione equilibrata: seguire una dieta corretta in cui non manchino vitamine e ferro. Per prevenire le carenze vitaminiche è importante non far mancare mai sulla tavola frutta e verdura di stagione mentre per prevenire la carenza di ferro è utile non far mancare legumi, frutta secca e avere la buona abitudine di associare i vegetali alla vitamina C (condendo ad esempio insalate o legumi con succo di limone) per assimilare al meglio il ferro in essi contenuto.

Idratazione dall’esterno: applicare burro cacao e balsami labbra naturali ad azione nutriente, idratante e protettiva protegge e idrata le labbra, aiutandole a mantenersi in perfette condizioni.

Idratazione dall’interno: cercare di bere almeno due litri di liquidi (acqua, te’ e tisane non zuccherate) al giorno. Meglio evitare bibite e bevande ricche di zuccheri perché potrebbero sottrarre acqua all’organismo anziché idratarlo.

Make up: è bene evitare di applicare prodotti per il make up economici e di bassa qualità poiché potrebbero interferire con le funzioni fisiologiche della pelle delle labbra e provocare disidratazione, secchezza e screpolature. Meglio scegliere balsami labbra, gloss e rossetti di buona qualità e con ingredienti naturali.

Non mangiucchiare le labbra: sembra banale ma tanto basta per evitare di irritarle e di creare screpolature difficili da rimarginare.

Labbra screpolate e secche: rimedi naturali e consigli pratici

In assenza di cause interne o esterne di tipo patologico che richiederebbero una valutazione e la prescrizione di una cura da parte del dermatologo, esistono tanti rimedi naturali e cosmetici che possono essere utili ed efficaci sia a scopo preventivo che per ridurre i sintomi delle labbra screpolate e secche fino ad arrivare alla risoluzione del disturbo.

I rimedi naturali fai da te per labbra screpolate e secche

Se siete delle amanti del fai da te già la vostra dispensa ha molto da offrire a livello di rimedi d’urto in caso di labbra screpolate e secche.

Cetriolo : essendo noto per il suo potere lenitivo, rigenerante e rinfrescante c’è chi consiglia di tagliarne una fettina e strofinatela delicatamente sulle labbra almeno quattro volte al giorno.

: essendo noto per il suo potere lenitivo, rigenerante e rinfrescante c’è chi consiglia di tagliarne una fettina e strofinatela delicatamente sulle labbra almeno quattro volte al giorno. Latte intero : contiene grassi ed è emolliente pertanto è perfetto da utilizzare sulle labbra secche e screpolate: basta applicarlo, lasciarlo agire e toglierlo con un po’ di acqua tiepida.

: contiene grassi ed è emolliente pertanto è perfetto da utilizzare sulle labbra secche e screpolate: basta applicarlo, lasciarlo agire e toglierlo con un po’ di acqua tiepida. Miele : la soluzione (non vegan) per curare le labbra screpolate può essere quella di applicare un po’ di miele, eccezionale lenitivo naturale, lasciarlo agire e infine eliminarlo con un po’ di acqua tiepida. Il top sarebbe utilizzare miele di eucalipto o di manuka che possono vantare anche un’azione antisettica, antibatterica e cicatrizzante.

: la soluzione (non vegan) per curare le labbra screpolate può essere quella di applicare un po’ di miele, eccezionale lenitivo naturale, lasciarlo agire e infine eliminarlo con un po’ di acqua tiepida. Il top sarebbe utilizzare miele di eucalipto o di manuka che possono vantare anche un’azione antisettica, antibatterica e cicatrizzante. Olio extravergine d’oliva: applicare qualche goccia di olio extravergine d’oliva e massaggiarle sulle labbra screpolate può farle tornare in breve tempo morbide e risanate.

applicare qualche goccia di olio extravergine d’oliva e massaggiarle sulle labbra screpolate può farle tornare in breve tempo morbide e risanate. Yogurt : un cucchiaino di yogurt, vaccino o vegetale, mescolato con un cucchiaio di miele è senz’altro un buon trattamento per le labbra screpolate e secche.

Semplici rimedi naturali cosmetici contro le labra screpolate e secche

Le labbra screpolate e secche possono essere curate anche con una molteplicità di ingredienti cosmetici di base, che possono essere usati singolarmente o mixati tra loro:

Aloe vera gel : il gel d’aloe vera è molto utile per contrastare gli arrossamenti grazie alle sue proprietà lenitive e inoltre è idratante e aiuta a curare le screpolature.

: il gel d’aloe vera è molto utile per contrastare gli arrossamenti grazie alle sue proprietà lenitive e inoltre è idratante e aiuta a curare le screpolature. Burro di Karitè : è un prodotto naturale dalle proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti e aiuta la pelle a rimarginarsi velocemente, oltre ad ammorbidire le labbra, mantenerle idratate ed evitare che si screpolino. Un velo di burro di karitè puro applicato su labbra screpolate e secche risulta molto efficace sia se usato come impacco notturno lasciato sia se usato come protettivo prima di uscire di casa.

: è un prodotto naturale dalle proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti e aiuta la pelle a rimarginarsi velocemente, oltre ad ammorbidire le labbra, mantenerle idratate ed evitare che si screpolino. Un velo di burro di karitè puro applicato su labbra screpolate e secche risulta molto efficace sia se usato come impacco notturno lasciato sia se usato come protettivo prima di uscire di casa. Oli essenziali : una goccia di olio essenziale di camomilla e due di geranio aggiunte ad un cucchiaino di olio di mandorle dolci o di gel di aloe vera sono un’ottima cura d’urto, applicate tre volte al giorno, nella fase acuta delle labbra screpolate.

: una goccia di olio essenziale di camomilla e due di geranio aggiunte ad un cucchiaino di olio di mandorle dolci o di gel di aloe vera sono un’ottima cura d’urto, applicate tre volte al giorno, nella fase acuta delle labbra screpolate. Olio di cocco : se conservato in frigorifero in un barattolino di vetro l’olio di cocco solidifica e tende ad assumere una consistenza simile a quella del burro di karitè, può quindi essere utilizzato per proteggere le labbra dalle screpolature come se si trattasse di un normale balsamo per le labbra.

: se conservato in frigorifero in un barattolino di vetro l’olio di cocco solidifica e tende ad assumere una consistenza simile a quella del burro di karitè, può quindi essere utilizzato per proteggere le labbra dalle screpolature come se si trattasse di un normale balsamo per le labbra. Olio di mandorle dolci: Infine, ecco un rimedio utile per le labbra secche e screpolate. Potrete unire l’olio di mandorle dolci al gel d’aloe vera in piccolissime quantità – qualche goccia per ciascun ingrediente – per preparare un impacco veloce per le labbra secche e screpolate oppure mescolare un cucchiaino di farina di mandorle e un cucchiaino di olio di mandorle dolci per ottenere uno scrub esfoliante delicato.

La corretta routine per la cura delle labbra screpolate con prodotti naturali

Il primo passo da fare per la cura delle labbra screpolate è quello di idratare sia dall’interno (con una dieta ricca di frutta/verdure e bevendo almeno 2 litri di liquidi al giorno) che dall’esterno mediante l’applicazione di balsami per le labbra ad azione nutriente, idratante e protettiva.

La scelta del burrocacao o balsamo labbra perfetto è molto soggettiva ma fondamentale è verificare la presenza degli ingredienti chiave per creare una funzione barriera che fondamentalmente sono quelli che abbiamo appena citato: burro di karité, burro di cacao, olii vegetali contenenti acidi grassi essenziali (olio di germe di grano, di girasole, di lino) e vitamina E ad azione antiossidante e lenitiva.

Applicando regolarmente un burrocacao o balsamo per le labbra, queste si mantengono morbide e idratate e si evita la formazione di pellicine e fastidiosi tagli o spaccature.

Personalmente utilizzo esclusivamente burrocacao bio e quelli che mi stanno accompagnando in questo freddo inverno sono:

burrocacao Purobio: una bella gamma di 6 prodotti labbra biologici con formulazioni a base di burro di karitè, burro di cacao, olio di mango, olio di argan, aloe vera etc etc; tra i mie preferiti il lip balm ultra hydrating, revitalizing ed Everyday Color che ha un discreto tocco di colore.

burrocacao Cattier : un balsamo delicato e protettivo che si prende cura delle labbra delicate e fragili grazie al suo contenuto di olio di oliva e mango bio. Per quanto mi riguarda un vero e proprio prodotto a sorpresa perché si è rivelato un perfetto alleato anche nel pieno di un tremendo raffreddore che mi ha letteralmente distrutto naso e labbra.



Se le labbra presentano pellicine ma non hanno segni di irritazione o tagli è possibile provare a migliorare la situazione con uno scrub labbra naturale fai da te o acquistato; si tratta di un rimedio un po’ aggressivo sulle labbra quindi è un trattamento che sarebbe bene non effettuare con eccessiva frequenza e nemmeno troppo a lungo o con troppa forza altrimenti si corre il rischio di irritare le labbra. Quest’inverno io sto principalmente utilizzando il lip scrub Purobio di cui vi ho già fatto recensione così come lo scrub labbra Bimble acquistato su Amazon e mi trovo bene con entrambi. Comunque esistono numerose altre soluzioni naturali/biologiche facilmente reperibili in commercio come lo scrub Biofficina Toscana, il peeling labbra Sante e gli altri esempi che vi lascio qui sotto.



Ulteriore buon consiglio per avere labbra morbide è quello di effettuare periodicamente una maschera/impacco per contrastare secchezza e disidratazione: anche in questo caso al momento io sto utilizzando un prodotto Purobio (la Lip Cream da loro lanciata proprio quest’anno e disponibile un po’ ovunque su Amazon, Macrolibrarsi, Primobio, Sorgente Natura etc…): nei momenti di maggior crisi, tipo qualche settimana fa durante l’influenza, la utilizzo come trattamento d’urto notturno applicandone una bella dose abbondante sulle labbra e lasciandola in posa 5-10 minuti per poi tamponare l’eccesso con una velina.

Altre valide alternative ad uso maschera labbra che mi vengono in mente e che prima o poi proverò sono sicuramente la crema labbra Biofficina Toscana, il balsamo labbra Dr. Hauschka e quello Ballot Flurin.