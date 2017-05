Lamazuna , il brand francese che rende la stanza da bagno a spreco zero

Lamazuna è un brand francese che avevo già incrociato sul web e che mentalmente associavo alla sola produzione di salviette struccanti riutilizzabili.

Non mi sono resa conto di quanto poco fossi aggiornata al suo riguardo finchè non sono stata contattata dal referente commerciale Lamazuna che, desideroso di far conoscere i loro prodotti anche sul mercato italiano, mi ha chiesto se potessi essere interessata a toccarli con mano per poi parlarvene. Ed io non me lo sono lasciata ripetere due volte perchè, come capirete meglio proseguendo lungo questo post, Lamazuna non è proprio un’azienda come tutte le altre.

La storia di Lamazuna

L’avventura di Lamazuna inizia nel 2010 in Francia quando Laëtitia ha avuto l’idea – allora ancora insuale – di rimpiazzare la sua lozione struccante e i suoi dischetti di cotone con delle semplici salviette in microfibra, morbide e riutilizzabili centinaia di volte.

Il simpatico nome “Lamazuna” arriva dal suo coinquilino Nica, di origini georgiane, parola che nella sua lingua significa “ragazza carina”.

Da allora ad oggi di strada Lamazuna ne ha fatta parecchia perchè la sua gamma prodotti ora comprende molto di più delle originarie salviette ma una cos è rimasta invariata ovvero la scelta di produrre prodotti “ecolonomici” (ecologici ed economici, dal termine francese “écolonomique” di Emmanuel Druon) con l’obiettivo di ridurre al massimo gli sprechi nella stanza da bagno di tutti noi e permetterci di fare dell’economia!

A seguito dell’enorme successo riscosso in terra francese Lamazuna ha anche cominciato ad attraversare le frontiere e a espandersi all’estero arrivando ad essere disponibile in 13 paesi tra cui Canada, Svizzera, Germania, Portogallo, Spagna ed ora anche in Italia (al momento su Bioveganshop e Eccoverde).

La gamma prodotti a zero spreco e l’impegno ambientale di Lamazuna

L’obiettivo di Lamazuna è quello di ridurre gli sprechi proponendo alternative sostenibili ai prodotti di uso quotidiano per la detersione e l’igiene personale.

A questo scopo la gamma prodotti Lamazuna propone idee pratiche per limitare il consumo di cotone sanitario e monouso (e quindi il consumo di risorse e l’uso di pesticidi e di sostanze chimiche utilizzate per produrlo):

le salviette in microfibra per lo strucco, riutilizzabili fino a 300 volte che permettono di sostituire i classici dischetti usa e getta;

la coppetta mestruale che permette di sostituire assorbenti e tamponi;

Oriculi, un simpatico bastoncino in bambù che consente di sostituire a vita i cotton fioc.

Per non parlare dell’interessante gamma di cosmetici solidi (deodorante, dentifricio, shampoo etc…) dagli ingredienti 100% vegani e biologici che contribuiscono a ridurre drasticamente i rifiuti di plastica provenienti dai prodotti da bagno come flaconi, tubetti e vasetti (sotto potete vedere il “bilancio” riduzione rifiuti aggiornato ad Aprile 2017).

Ed oltre a tutto ciò Lamazuna ha scelto di contribuire in modo diretto alla conservazione dell’ambiente: dal 20 marzo 2013 dona il 2% dei propri profitti al progetto Alto Huayabamba di Pur Project in Amazzonia che prevede la riforestazione dell’area di San Martin da parte della cooperativa del commercio equosolidale Acopagro sia con specie adatte a rigenerare l’ecosistema comprosso e a proteggere i raccolti di cacao che con specie adatte a diversificare le fonti di reddito della popolazione locale. Da allora ad oggi Lamazuna ha contribuito a piantare più di 4000 alberi, una foresta che, oltre ad aiutare la comunità locale, ha compensato l’equivalente di 507.868.020 docce di 4-5 minuti!

Le certificazioni dei prodotti Lamazuna

Lamazuna può vantare la certificazione Cruelty Free & Vegan di PETA (sono la seconda azienda francese ad averla ottenuta) nonchè la menzione di Slow Cosmétique. La loro coppetta mestruale è inoltre realizzata da un produttore che ha ottenuto la certificazione ISO 13485 ovvero dotato di un sistema di gestione per la qualità tale da soddisfare i requisiti per la fabbricazione di dispositivi medici.

I prodotti Lamazuna alla prova

Premesso che dedicherò articoli a parte ad alcuni prodotti che mi hanno particolarmente colpito per la loro originalità (come il dentifricio solido e Oriculi) in questo post ci tengo a farvi comunque una carrellata dei prodotti che ho ricevuto e di come mi sto trovando nel loro uso.

Salviette struccanti Lamazuna

Sono il primo prodotto realizzato da Lamazuna: il set che ho ricevuto io è composto da un cofanetto in legno di pioppo (confezionato in Francia in un ESAT da operai portatori di handicap), una retina in cotone bio certificato GOTS per il lavaggio in lavatrice e 10 salviette in microfibra per lo struccaggio con sola acqua; le salviette sono morbide, bicolori (faccia bianca per fondotinta, faccia rossa per rossetto e mascara) e per me che non utilizzo un trucco particolarmente pesante o waterproof efficaci. Se trattate con riguardo (lavate senza candeggina o ammorbidente e a temperature inferiori a 90° arrivano ad essere riutilizzabili più di 300 volte).

Coppetta mestruale Lamazuna

Si tratta di una coppetta in silicone platino (garantisce qualità e durata superiori a quelle in silicone classico), è Made in France ed è contenuta in un grazioso sacchetto decorato in cotone biologico. Non l’ho ancora utilizzata ma sono sicura che mi troverò egregiamente perchè sembra molto soffice e flessibile.

Oriculi Lamazuna

Di Oriculi, lo strumento in legno di bamboo che sostituisce il cotton fioc, ho intenzione di parlarvi in un post a parte perchè trovo che sia un oggettino davvero interessante, vi anticipo solo che è piaciuto sia a me che al marito (che è sempre un po’ diffidente verso le novità che gli propongo).

Spugna di Konjac Lamazuna

La spugna di Konjac è un prodotto che già conosco e che utilizzo da diversi anni con soddisfazione (se desiderate saperne di più avevo scritto un articolo sulla spugna konjac e come usarla qualche mese fa); quello che ho apprezzato della spugna Konjac Lamazuna è la scelta di packaging: praticamente tutte quelle che ho acquistato finora arrivano in una scarsamente biodegradabile bustina di plastica (anche quelle secche) mentre Lamazuna ha scelto di inserirla in una scatolina di cartone e quindi in un pack compostabile…a fare i pignoli forse la scatola poteva essere ancora un po’ più piccola per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale.

Shampoo solido Lamazuna Lo shampoo solido è una new entry nella mia routine di cura personale, l’ho utilizzato un paio di volte sui miei capelli che sono lunghi fino alle spalle e sono rimasta soddisfatta dal grado di pulizia raggiunto dopo il lavaggio, credo però di doverci prendere meglio le misure perché mi sembra che i capelli risultino un po’ più secchi del solito dopo averlo utilizzato (ma ho già trovato sul web alcuni consigli che credo risolveranno il problema).

Dentifricio Solido Lamazuna

Anche del dentifricio solido Lamazuna ho intenzione di parlarvi a parte perchè trovo che sia un’idea davvero geniale: niente packaging da buttare (il bastoncino in legno è compostabile) e utilizzi pari a quelli di due tubetti di dentifricio tradizionale. Sono partita utilizzando quello alla menta perchè ho pensato che il gusto fosse più simile a quello del dentifricio a cui sono abituata e, dopo un’iniziale perplessità perchè praticamente non schiuma, mi piace perchè pulisce egregiamente i denti. Finito il primo passerò anche ai gusti cannella e salvia-limone. Deodorante solido Lamazuna

Molto interessante anche l’idea del deodorante solido: per quanto mi riguarda basta inumidirlo con acqua e passarlo sotto le ascelle per garantire una tenuta anti-odori sgradevoli di un bel numero d’ore. Su di me la profumazione che lascia risulta molto delicata ma da questo tipo di prodotto cerco soprattutto l’efficacia nel fermare i cattivi odori non la capacità di lasciare una scia di profumo al mio passaggio quindi per quanto mi riguarda va bene così 🙂

Burro di cacao solido Lamazuna

Non l’ho ancora provato ma il burro di cacao cacao solido Lamazuna è sicuramente un prodotto multiuso viso e corpo dal formato comodo e pratico: con la sua graziosa sagoma a forma di gelee è comodissimo da impugnare e da passare sulla pelle per il tempo sufficiente a farlo sciogliere grazie al calore stesso del corpo/viso. La versione del burro di cacao al cioccolato poi è una vera tentazione olfattiva: ha un profumo talmente gudurioso che resistere alla tentazione di addentarlo è un’impresa dura! 🙂

Molto furbo infine anche il contenitore in vetro pensato per conservare i prodotti solidi come shampoo o dentifricio dopo che si è iniziato ad utilizzarli; tra l’altro i fori per consentire l’areazione e l’asciugatura del prodotto formano un disegno a fiore sul tappo che lo rende anche più bello.

Spazzolino da denti con testina intercambiabile Lamazuna

La mia passione per gli spazzolini da denti ecologici risale a diversi anni fa, quando ancora qua in Italia trovarli era piuttosto difficile quindi un prodotto di questo tipo rientra sicuramente tra quelli di cui sposo la filosofia: lo spazzolino proposto da Lamazuna è prodotto in Francia ed ha un manico in bioplastica realizzato con il 70% di derivati di olio di ricino ed una testina in materiale riciclabile. Quando la testina si danneggia si sostituisce solo quella in modo tale da ridurre al minimo l’impatto ambientale del nostro lavaggio denti 🙂 Molto apprezzabile inoltre il fatto che, grazie ad una partnership con Terracycle, sia possibile rendere le proprie testine usate in modo che vengano opportunamente riciclate! Super belli i colori in cui viene proposto.

Spero che questa carrellata dei prodotti Lamazuna vi sia stata utile e sia stata anche l’occasione di conoscere un’azienda europea che, forse unica sul mercato, cerca di realizzare tutti i propri prodotti a spreco zero!

I prodotti Lamazuna sono al momento disponibili sul loro shop online, su Bioveganshop, Eccoverde e su Amazon.

Avete già provato qualcosa di questo brand?