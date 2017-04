Lettere smerigliate Montessori : idee per fai da te e acquisto

Chiara è ancora piccola (poco più di 3 anni) ma in famiglia abbiamo notato che mostra già una certa attenzione per la scrittura: è tutt’altro che infrequente il fatto che indicando un libro o una rivista chieda “Cosa c’è scritto?” oppure che disegnando su una lavagna affermi con sicurezza di aver scritto una qualche parola; è troppo presto lo so ma questo mi ha già portato a renderle disponibile un libro con l’alfabeto e a prendere in considerazione l’idea di proporle le lettere smerigliate Montessori.

Come già saprete se avete letto qualcosa sul metodo montessori, secondo Maria Montessori il bambino attraversa periodi sensitivi durante i quali dedica tutta la sua energia ad acquisire una particolare competenza e lo fa attraverso i sensi ovvero toccando e manipolando.

Il periodo sensitivo del linguaggio e della scrittura secondo il metodo Montessori

Nel periodo sensitivo del linguaggio, che si apre con la nascita e termina intorno ai 5 anni, il bambino è predisposto naturalmente ad acquisire le competenze linguisticche e quindi tutto ciò che riguarda il linguaggio è per lui estremamente attraente.

Dopo la fase che Maria Montessori definisce esplosione del linguaggio (che inizia attorno ai 30 mesi e corrisponde al periodo in cui le frasi del bambino si fanno complete e il suo vocabolario si arricchisce) ad un certo punto, solitamente intorno ai 4 anni, il bambino non domanda altro che: “Che lettera è questa?” ,“Come è la mia lettera?”. Questo è il segnale dell’inizio del periodo sensitivo della scrittura, periodo che precede quello della lettura.

Le lettere smerigliate Montessori : cosa sono e perchè sono di aiuto per supportare il bambino nel suo interesse verso la scrittura

Lo svilupo dell’area linguistica e del meccanismo della scrittura è presentato dalla Montessori in ben quattro capitoli de La scoperta del bambino (p. 203-288) e nello specifico una chiara presentazione delle lettere smerigliate si trova alle p. 231-233.

Le lettere smerigliate Montessori non sono altro che delle tavolette con angoli smussati di legno leggero (spessore: circa 4 mm), quadrate (circa 13,5 cm) e rettangolari (per le lettere b, d, f, g, l, p, q, t ,z), che riportano al centro il segno corrispondente a tutte le lettere dell’alfabeto: le vocali sono realizzate su tavolette aventi fondo rosso e le consonanti su tavolette aventi fondo blu. Le lettere sono bianche e in rilievo rispetto alla superficie della tavoletta; ciò viene ottenuto usando per realizzarle della carta smerigliata di grana non troppo grossa che viene poi incollata sulla tavoletta.

Tutte le lettere smerigliate Montessori sono in corsivo. Potrebbe sembrare una scelta che mette in difficoltà il bambino ma in realtà non è così: ciascuna lettera scritta in corsivo ha un segno proprio e non è facilmente confondibile con altre come invece accade alle lettere dello stampato minuscolo dove ad esempio, la d-b-p-q differiscono solo per il posizionamento della stanghetta; inoltre se ci fate caso i primi segni che il vostro bambino ha spontaneamente tracciato erano curvi e tondeggianti come il corsivo, non rettilinei come quelli dello stampato minuscolo quindi la sua mano è facilitata nel compiere gesti curvi.

Proporre al bambino, in età prescolare, le attività con le lettere smerigliate Montessori, significa fornirgli le chiavi per assimilare la scrittura e la lettura in modo naturale, piacevole e duraturo perchè – come capirete meglio quando accenneremo a come usarle – fanno sì che il bambino entri in contatto con le lettere attraverso tre sensazioni contemporanee:

visiva: la lettera bianca è ben visibile sullo sfondo blu o rosso; tattile e muscolare: il suo dito deve percorrere la forma della lettera e questo movimento si fissa nella memoria muscolare; uditiva: il suono della lettera viene pronunciato isolatamente e con chiarezza da chi lo aiuta.

Lettere smerigliate Montessori fai da te

Io e il fai da te, per motivi di tempo che non ho continuiamo a essere due mondi a parte quindi se c’è una certezza che posso darvi è che sicuramente non mi cimenterò nella realizzazione delle lettere smerigliate fai da te.

Ho però visto che molte mamme più volenterose di me si sono lanciate nell’impresa con esiti anche di tutto rispetto quindi per rendere loro onore ed aiutare chi volesse dedicarsi al fai da te ho pensato di riepilogare i tutorial che mi sono sembrati meglio fatti:

La Pappa Dolce: parlando di metodo montessori è impossibile non citare questo sito come fonte inesauribile di idee e tutorial; qui trovate quello per costruire un alfabeto tattile in corsivo e qui quello per costruirne uno in stampatello

Montessori in pratica : qui un tutorial per realizzare lettere smerigliate in corsivo minuscolo con tanto di pdf da scaricare per la sagoma delle lettere

La casa nella prateria: qui un’originalissima e semplicissima rivisitazione delle lettere smerigliate, talmente semplice che potrei davvero farla anche io, l’unico difetto è che non è fatta per durare ma realizzandola su supporto di legno anziché di carta forse potrebbe dare grandi soddisfazioni

Vi segnalo inoltre un’altra originale e bella idea di fai da te che parte dall’acquisto di un materiale di base già pre-fatto ovvero i libri francesi della serie “Aide-moi à faire seul” in particolare Les lettres toucher de Balthazar ; La casa nella prateria ancora una volta ci suggerisce qui come fare.

Lettere smerigliate Montessori : possibilità di acquisto a modico prezzo

Le lettere smerigliate Montessori sono state per lungo tempo un’attrezzatura dal prezzo, non dico proibitivo, ma sicuramente abbastanza importante da renderle non alla portata di tutti.

Fortunatamente però il mercato del materiale montessori si sta ampliando offrendo a tutti noi importanti possibilità di scelta che non penalizzino eccessivamente il portafoglio.

Negli ultimi mesi ad esempio è uscito un interessante cofanetto edito da L’Ippocampo dedicato alle lettere smerigliate Montessori ed anche Montessori4You, con l’apertura del suo shop online ha lanciato un interessante linea di materiale didattico dai costi non proibitivi tra cui troviamo ad esempio le lettere smerigliate e i numeri smerigliati.

Per quanto mi riguarda sono stata per un po’ dibattuta tra queste due opzioni ma alla fine ho optato per il cofanetto Le mie lettere Montessori de L’Ippocampo.

Il cofanetto contiene:

26 carte con lettere smerigliate in rilievo per scoprire l’alfabeto attraverso i sensi e il gioco.

Un manuale che presenta ai genitori 20 attività ispirate alla pedagogia montessoriana.

Pensavo che fossero uno strumento un po’ prematuro ma devo ammettere che da quando sono arrivate a casa Chiara le chiede molto frequentemente: le piace guardarle con me e col papà, passare il ditino sulla sagoma rugosa delle lettere e giocare a dire le parole che “iniziano per….” la lettera che abbiamo in mano.

Le tavolette di questo cofanetto non sono in legno come da materiale montessoriano originale ma sono comunque in un cartone di buono spessore e qualità, non credo quindi che si deterioreranno rapidamente ed il rapporto qualità-prezzo mi sembra decisamente buono considerando anche il fatto che il tutto è corredato da un utile manualità che suggerisce 20 attività per sviluppare il linguaggio e esercitare la motricità che serve per arrivare alla scrittura.

Ricordo che questo cofanetto, non appena è stato immesso sul mercato, è andato letteralmente a ruba tanto da essere esaurito in poche settimane; ora che è tornato disponibile potete trovarlo un po’ ovunque: Amazon, librerie fisiche ben fornite, vari shop online; difficilmente lo si trova in offerta e proprio per questo vi segnalo con piacere che in questi giorni su Ecococcole l’intera collana Montessori è in offerta lancio con il 15% di sconto! (il cofanetto che vedete in foto mi è stato omaggiato dalla gentile Angela nell’ambito di una collaborazione con il suo sito).

Uso delle lettere smerigliate Montessori (o alfabeto tattile)

Come vi accennavo poco fa il cofanetto Le mie lettere Montessori de L’Ippocampo contiene un’utile libretto che propone una ventina di attività di pre-scrittura con e senza lettere smerigliate Montessori; si tratta di attività di ispirazione montessoriana che non richiedono particolari conoscenze di base da parte del genitore e che non ricalcano in modo rigido le lezioni con le lettere smerigliate così come pensate dalla Montessori.

Per chi volesse applicare in modo più rigoroso le indicazioni fornite dalla Montessori segnalo che sul sito Montessori in Pratica è presente una bella e dettagliata spiegazione della lezione in tre tempi con le lettere smerigliate.

Tutto ciò che serve per farla è una comoda posizione seduta di fronte ad un tavolino sgombro da altri oggetti e la pazienza di illustrare al bambino prima le vocali (l’ideale è farlo a coppie) e poi le consonanti.

Non è necessario terminare tutte le vocali prima di passare alle consonanti. Ci dice la Montessori:

Io non trovo pratico seguire una regola speciale per l’insegnamento delle consonanti. Molto spesso la curiosità del bambino per un segno grafico conduce ad insegnare la consonante desiderata (…). E questa volontà del bambino è un mezzo più efficace d’ogni ragionamento per decidere sull’ordine con cui presentare le lettere.

La cosa più importante da ricordare è che se anche il bambino sbaglia non bisogna sottolineare l’errore ma terminare con tranquillità la lezione e non bisogna nemmeno insistere se il bambino non impara l’esercizio con la rapidità che ci aspettavamo ma rispettare i suoi tempi.

