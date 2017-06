Libri personalizzati per bambini : vi presento La magia del mio nome

La magia del mio nome è uno splendido libro personalizzato per bambini che ho avuto l’opportunità d provare grazie al blog e che ha conquistato un posto d’onore nella libreria di Chiara, vi va di scoprirlo assieme?

L’idea di comprare a Chiara uno dei vari libri personalizzati per bambini che sono usciti sul mercato da un paio d’anni mi frulla in testa già da un po’ ma a frenarmi è stato un dettaglio di cui forse non vi ho mai raccontato: la mia bimba in realtà di nomi ne ho due e il suo nome completo è Chiara Amelia.

Questo in teoria non dovrebbe essere un problema ma invece lo è perchè non tutti i libri personalizzati in commercio consentono di inserire in fase di creazione due nomi!

Ecco perchè avevo temporaneamente accantonato l’idea di proporle questo tipo di libro e il punto di svolta è arrivato solo poco meno di un mese fa, quando sono stata contattata per una collaborazione da The Story Tailors.

Chi è The Story Tailors

The Story Tailors è una società nata nel 2015 a Barcellona da un gruppo di professionisti con grande esperienza nel settore dell’animazione e dei contenuti per bambini.

Dopo i primi successi ottenuti all’estero, The Story Taylors a fine 2016 ha lanciato anche sul mercato italiano “La Magia del mio Nome”, un libro personalizzato e illustrato grazie al quale ogni bambino può diventare il protagonista di un magico viaggio alla scoperta della magia del proprio nome.

Obiettivo di The Story Taylors non è solo quella di creare storie, ma anche di donare delle vere e proprie esperienze di lettura indimenticabili mettendo la tecnologia al servizio delle persone e offrendo ai genitori un prodotto valido sia per l’educazione che per il divertimento dei bambini.

I libri personalizzati per bambini di The Story Tailors : La Magia del mio nome

L’idea alla base de “La Magia del mio Nome” parte da un concetto semplice ma concreto: il nostro nome è la nostra identità, ci distingue dagli altri e contribuisce alla definizione della nostra personalità. Ecco quindi che i libri personalizzati per bambini “La Magia del mio Nome” nascono con lo scopo di insegnare ai piccoli il loro nome, a considerare la propria unicità come un valore di cui essere pienamente orgogliosi e a valorizzare l’unicità del proprio nome conferendo un significato speciale ad ognuna delle lettere che lo compongono.



La Magia del mio Nome invita tutti i bambini ad un viaggio magico, pieno di personaggi accattivanti ed affettuosi che li accompagneranno in un’avventura mozzafiato attraverso mondi colorati e sorprendenti. Ad ogni lettera del nome viene assegnata una precisa qualità caratteriale, descrivendo così alcuni lati della personalità di chi riceve il libro personalizzato.

Una bambina di nome Chiara Amelia ad esempio riceverà un libro dove sarà lei stessa la protagonista e dove scoprirà una storia che racconta delle sue qualità, come l’essere Creativa, con Humor, Intelligente, Adorabile, Radiosa, Allegra, Aperta, Magica, Entusiasta, Lottatrice, Intuitiva e Amabile. Un racconto unico, creato su misura per lei, che l’aiuterà a capire il significato che si nasconde dietro ogni lettera del suo nome e che dà grande risalto a valori fondamentali per aiutare i più piccoli ad affrontare le situazioni della vita quotidiana: amicizia, generosità e perseveranza.

Questa personalizzazione incoraggia i bambini a sentirsi davvero i protagonisti della storia che stanno leggendo, accresce il loro interesse e l’amore per la lettura.

La nostra opinione su “La magia del mio nome”

“La Magia del mio Nome” è entrato nello scaffale libri di Chiara da circa un mese e si è subito guadagnato un posto di primo piano. Ne abbiamo ricevuto una copia con copertina rigida e si tratta di un prodotto di qualità davvero elevata sia per quanto riguarda la rilegatura che la carta utilizzata, caratteristiche che lo rendono un regalo perfetto per occasioni speciali come nuove nascite, battesimi o primi compleanni.

Un libro splendidamente illustrato e coloratissimo, al punto che ogni pagina è un piccolo capolavoro, un tripudio di colori che sono un piacere per la vista.

Per non parlare della storia dietro le immagini: avvincente e per nulla scontata mi piace molto perché si presta ad accompagnare i bambini per diversi anni: i più piccoli inizialmente apprezzeranno illustrazioni, personaggi e colori, poi nella fase di avvicinamento alla lettura lo troveranno utile per iniziare a familiarizzare con le lettere del proprio nome e infine nei primi anni di scuola arriveranno a comprendere e apprezzare in pieno l’intera storia creata a partire proprio dal loro nome.

Confortante sapere che testi de sono stati scritti con Davide Tromba, direttore e autore specializzato in produzioni per bambini che ha ricevuto tanti premi e collabora nella produzione di prodotti animati per Disney, RAI e altre emittenti europee.

E infine, dettaglio che da noi particolarmente apprezzato, in fase di composizione è stato possibile inserire entrambi i nomi di Chiara, cosa che – come vi dicevo all’inizio – non è garantita da tutti i produttori di libri personalizzati per bambini (probabilmente per contenere il numero di pagine del libro) ma che per noi era un fattore di scelta determinante.

Come si ordinano i libri personalizzati per bambini “La magia del mio nome” ? Creare e acquistare un libro personalizzato per bambini “La Magia del mio Nome” è quanto di più semplice possa esistere: accedendo al sito messo a disposizione da The Story Tailors e, inserendo alcune informazioni di base (nome del bambino, sesso, colore della pelle e dei capelli), si dà vita in pochissimi minuti alla propria versione personalizzata del libro ed alla sua anteprima. E’ anche possibile aggiungere gratuitamente una dedica personalizzata. In fase di acquisto è possibile scegliere tra due formati (copertina rigida o morbida) mentre tipologia di carta (spessa da 170 gr), inchiostro (ecologico) e formato (A4 orizzontale) sono fissi. Il prezzo base è di € 26,90 e il testo è attualmente disponibile nelle seguenti lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e castigliano. La vostra creazione, unica e digitale, viene stampata, confezionata e consegnata direttamente a voi o alla persona a cui desiderate regalarlo. Destinazioni possibili sia Paesi Europei che Paesi Extraeuropei.