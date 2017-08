Lidl Bio Organic : la linea di alimenti bio per tutte le tasche

I prodotti Lidl Bio Organic sono una delle nuove linee di alimentazione biologica che la grande distribuzione ha iniziato a proporre da quest’anno, li avete già provati?

Come già ho avuto modo di raccontarvi in altre situazioni, il Lidl è un discount che ogni tanto mi capita di frequentare. Ecco quindi che a cavallo tra fine 2016 e inizio 2017 ho accolto con gioia la scoperta di un ampliamento della sua offerta con oltre 60 nuove referenze appartenenti a due nuove linee dedicate all’alimentazione “salutare”:

marchio “Lidl Bio Organic” interamente dedicato ai prodotti di origine biologica,

marchio “Free From” rivolto a chi soffre di intolleranza al glutine e al lattosio.

Due linee nate per andare incontro alle più recenti esigenze dei consumatori ovvero alla crescente diffusione di intolleranze alimentari e alla crescente attenzione verso una dieta sana e rispettosa dell’ambiente.

Qui a casa nostra nessuno fortunatamente soffre di intolleranze alimentari quindi la linea di cui volevo parlarvi oggi perché ho provato alcune cose in prima persona è Lidl Bio Organic.

La gamma prodotti permanente Lidl Bio Organic

Ora che sono passati diversi mesi dalla sua introduzione, la gamma prodotti Lidl Bio Organic è composta sia da referenze sempre presenti sugli scaffali che da referenze che compaiono nei periodi di offerta per poi essere ritirate.

La gamma prodotti permanente di prodotti Lidl Bio Organic, tutti contrassegnati dal logo UE che ne conferma la provenienza biologica, è piuttosto ampia e comprende tutto l’essenziale per l’alimentazione, dalla colazione ai pasti principali, e abbraccia diverse categorie alimentari: bevande e vini, prodotti freschi e surgelati, condimenti e prodotti secchi (pasta, legumi etc…):

Bevanda vegetale a base di riso bio (1,19€ , 1l)

Bevanda vegetale a base di soia bio (0,99€ , 1l)

Bevanda vegetale a base di soia e vaniglia bio (0,99€ , 1l)

Bio snack mix (0,89€ , 40g)

Bio snack mix (1,99€ , 125g)

Caffè macinato bio

Ceci bio (1,29 , 3oog)

Confetture bio (1,99€ , 260g)

Farina di grano tenero bio (0,99€ , 1kg)

Farro perlato bio (1,29€ , 300g)

Grissini al farro bio (1,99€ , 200g)

Lenticchie verdi bio (1,29€ , 300g)

Mix tropicale bio (1,99€ , 150g)

Mozzarella bio (0,99€ , 125g)

Orzo perlato bio (0,89€ , 300g)

Parmigiano reggiano DOP Bio (3,99€ , 200g)

Passata di pomodoro bio (0,79€ , 690g)

Pesto alla genovese Bio (1,99€ , 120g)

Pizza Margherita Bio (2,19€ , 340g)

Polpa di pomodoro bio (0,59€ , 400g)

Ravioli integrali Bio (1,99€ , 250g)

Ricotta bio (0,79€ , 250g)

Riso bio (0,99€ , 500g)

Pistacchi tostati bio (3,49€ , 150g)

Stracchino bio (0,89€ , 100g)

Succo e polpa di albicocca bio (0,99€ , 600ml)

Succo e polpa di pesca bio (0,99€ , 600ml)

Succo e polpa di pera bio (0,99€ , 600ml)

Tagliatelle all’uovo bio (0,99€ , 250g)

Trebbianino Bio vino (2,99€ , 0,75l)

Nel corso dei mesi noi abbiamo provato diversi prodotti Lidl Bio Organic e ci siamo trovati bene praticamente con tutto; una cosa che non è molto pubblicizzata ma che io apprezzo particolarmente è il fatto che buona parte (se non tutti i prodotti permanentemente a scaffale sono Made in Italy: sono stata troppo pigra per segnarmi le sedi e controllare se corrispondono a qualche produttore noto ma ricordo che la pasta fresca è di un’azienda di Modena, il Parmigiano Reggiano di Parma, la polpa di pomodoro di Salerno e il pesto alla genovese di Cuneo.

Per non farsi mancare nulla alla gamma permanente di prodotti bio di Lidl si aggiungono anche una serie di cosmetici bio low cost a marchio Cien Nature di cui ho avuto già modo di parlarvi in passato.

I prodotti Lidl Bio Organic temporanei

Ai prodotti Lidl Bio Organic sempre presenti sugli scaffali se ne aggiungono altri disponibili solo nei periodi promozionali come quello appena terminato la scorsa settimana:

Aceto di mele biologico (1,29€ , 0,5l)

Affettato di petto di pollo bio

Banane a fettine bio Alesto (1,19€ , 150g)

Barbera DOC bio Colli Piacentini (3,99€ , 0,75l)

Burr0 bio

Formaggio feta DOP bio (2,39€ , 200g)

Formaggio Gouda biologico (2,69€ , 265g)

Gelato o Sorbetto bio Gelatelli (1,99€ , 500ml)

Hamburger di bovino bio (2,79€ , 250g)

Ketchup di pomodoro bio Kania (1,49€ , 500ml)

Mandorle sgusciate bio Alesto (2,99€ , 150g)

Mini wurstel affumicati bio (2,79€ , 200g)

Mix di semi bio Alesto (1,99€ , 150g)

Muesli bio (3,19€ , 500g)

Olive denocciolate biologiche Barese (1,99€ , 160g)

Pan Bauletto bio di grano khorasan Kamut (1,69€ , 400g)

Pasta integrale bio Granoro (0,75€ , 500g)

Patatine bio Crusty Croc (1,49€ , 125g)

Prosciutto cotto bio

Ravioli o Tortelloni bio ripieni (2,49€ , 250g)

Succo a base di verdure bio Solevita (0,99€ , 500ml)

Yogurt intero biologico alla frutta La Fattoria della bontà (0,45€ , 125g)

Yogurt intero biologico naturale La Fattoria della bontà (0,39€ , 125g)

Tra questi, a differenza dei prodotti Lidl Bio Organic permanenti, sono presenti non solo referenze Made in Italy ma anche referenze prodotte all’estero tra cui i mini wurstel (Germania) e la feta (Grecia).

Ai prodotti a presenza temporanea si aggiungono anche quelli di cosmesi biologica come PH Bio e i prodotti in edizione limitata della linea Cien Nature che vanno letteralmente a ruba non appena vengono riassortiti…non so per quale miracolo qualche giorno fa sono riuscita a trovare un flacone di shampoo ed uno di balsamo che sono curiosa di provare avendone sentito parlare bene!

Insomma tutto questo post per dire che scegliere di mettere biologico nei nostri piatti sta diventando giorno per giorno più alla portata di tutti, anche grazie a linee di prodotti a prezzo moderato come Lidl Bio Organic e la cosa non può che farmi piacere!