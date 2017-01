Lipbalm PuroBio, uno per ogni tipo di labbra

Inverno, raffreddore e tosse da più di un mese, naso in fiamme e labbra screpolate…un incubo? Purtroppo no, “solo” la situazione reale in cui a Dicembre sono giunti a rischiarare le mie giornate i nuovi Lipbalm Purobio !

I lipbalm PuroBio sono solo l’ultima della lunga serie di novità 2016 di PuroBio Cosmetics: una gamma completa di 6 tipologie di balsami labbra certificati bio da CCPB, dermatologicamente testati per pelli sensibili, vegan ok e nickel tested. Una vera toccasana non solo per le mie labbra ma per quelle di tutti…volete scoprirli uno ad uno con me?

Lipbalm PuroBio : le caratteristiche comuni ai 6 nuovi balsami labbra

“Simili ma diversi” potrebbe essere il motto dei nuovi lipbalm PuroBio, caratterizzati da alcune caratteristiche comuni ma anche da piccole significative differenze:

Gli ingredienti principali: tutti i balsami hanno in comune alcuni ingredienti (olio di ricino, cera carnauba, cetyl ricinoleate, olio di semi di girasole e tocoferolo) ma si differenziano per la presenza di estratti specifici e ulteriori oli/burri nutrienti;

Il finish opaco che li rende quasi tutti adatti sia per l’uso femminile che maschile (ad eccezione dell’Everyday Color);

Il packaging: tutti i bullet dei nuovi lipbalm PuroBio sono in solida plastica bianca con tappo ad incastro ed hanno una grafica semplice ma curata…per il momento stanno superando alla grande la prova “shakeraggio in borsetta” senza alcuna apertura involontaria del tappo da segnalare;

Il prezzo e la “taglia”: tutti i lipbalm PuroBio costano 4,40€ per 5 ml di prodotto (PAO 12 mesi), un’economica ma utile idea regalo di Natale per amiche e amici.

Lipbalm PuroBio : caratteristiche specifiche ed INCI

Vediamo ora in dettaglio le caratteristiche dei 6 lipbalm PuroBio.

Lipbalm PuroBio Everyday

Si tratta di un burrocacao pensato per l’uso quotidiano sia da parte di donne che di uomini: ha un finish opaco, idrata senza ungere ed ha un delicato profumo di vaniglia; oltre agli ingredienti comuni a tutti i lipbalm contiene anche burro di karitè e di cacao, olio di mango (idratanti e nutrienti) ed estratto di camomilla (lenitivo).

INCI: RICINUS COMMUNIS SEED OIL, COPERNICIA CERIFERA CERA WAX, CETYL RICINOLEATE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, HYDROGENATED CASTOR OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER, MANGIFERA INDICA SEED OIL, AROMA, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, TOCOPHEROL

Lipbalm Purobio Everyday Color

Si tratta della versione femminile del precedente burrocacao Everyday, pensata per l’uso quotidiano da parte di labbra che necessitano di idratazione ma non vogliono rinunciare ad un leggero colore dal finish semi opaco; la tonalità di questo burrocacao enfatizza il naturale colore delle labbra ed è modulabile grazie alla presenza di olio di argan, di girasole e di ricino.

INCI: RICINUS COMMUNIS SEED OIL, COPERNICIA CERIFERA CERA WAX, CETYL RICINOLEATE, CI 77891, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, AROMA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CI 77491, MICA, CI 77007, TOCOPHEROL, GERANIOL

Lipbalm PuroBio Chilled

Se come me siete amanti dell’effetto freddo questo burrocacao è quello che fa per voi: oltre a burro di karitè, olio di oliva e di girasole che garantiscono l’effetto idratante è anche arricchito da mentolo e peperoncino che, stimolando la microcircolazione, dovrebbero donare alle labbra un leggero turgore nonché un lieve effetto volumizzante (dico dovrebbero perché per quanto io apprezzi l’effetto freddo/pizzicore non mi sembra che questo abbia come effetto collaterale il volume, ma d’altra parte le mie labbra sono molto sottili quindi forse non sono le più adatte per apprezzare questo tipo di benefici).

INCI: RICINUS COMMUNIS SEED OIL, CETYL RICINOLEATE, COPERNICIA CERIFERA CERA WAX, MENTHOL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, HYDROGENATED CASTOR OIL, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, MENTHA ARVENSIS, CAPSICUM ANNUUM EXTRACT, TOCOPHEROL, LIMONENE, LINALOOL

Lipbalm PuroBio Kids

Ecco il burrocacao adatto non solo ai bambini (ma i vostri se lo lasciano mettere?! La mia nemmeno se le si stessero staccando le labbra! :P) ma anche agli adulti golosi e/o dalle labbra sensibili: non solo ha un gradevole aroma di zucchero filato ma grazie alla presenza di burro di cacao e di karitè e all’aggiunta di amido di riso, aloe vera, calendula e camomilla, protegge e nutre anche le labbra più delicate e soggette a irritazioni.

INCI: RICINUS COMMUNIS SEED OIL, COPERNICIA CERIFERA CERA, CETYL RICINOLEATE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, HYDROGENATED CASTOR OIL, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER, AROMA, ALOE BARBADENSIS EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, ORYZA SATIVA STARCH, SUCROSE, TOCOPHEROL

Lipbalm PuroBio Ultra Hydrating

Questo burrocacao è il primo che ha accarezzato e donato sollievo alle mie labbra martoriate; formulato con burro di karitè, olio di oliva e di rosa mosqueta, estratto di camomilla e calendula è perfetto per idratare, lenire e ricostituire le labbra sofferenti lasciandole morbide e nutrite.

INCI: RICINUS COMMUNIS SEED OIL, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CETYL RICINOLEATE, COPERNICIA CERIFERA CERA, HYDROGENATED CASTOR OIL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, AROMA, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, ROSA MOSCHATA SEED OIL, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, TOCOPHEROL

Lipbalm PuroBio Revitalizing

Dei sei lipbalm Purobio questo è quello dalla formula più pregiata dal momento che comprende olio di argan, estratto di ribes nero e vite rossa, acido ialuronico e vitamina E…un vero e proprio trattamento dagli effetti antiossidanti e antiage da applicare con generosità non solo sulle labbra ma anche sul loro contorno esterno.

INCI: RICINUS COMMUNIS SEED OIL, COPERNICIA CERIFERA CERA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, HYDROGENATED CASTOR OIL, CETYL RICINOLEATE, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, AROMA, VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT, RIBES NIGRUM LEAF EXTRACT, LYCIUM BARBARUM FRUIT EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHEROL, LINALOOL

Le mie impressioni d’uso sui lipbalm PuroBio

Non essendo riuscita a parlarvi di questi lipbalm a Dicembre quando li ho ricevuti, ho avuto la possibilità di provarli per un tempo maggiore e quindi di potervene parlare non solo a livello di prime impressioni 🙂

Questi lipbalm mi stanno piacendo moltissimo: hanno tutti una consistenza asciutta ma una volta applicati si fondono senza difficoltà sulle labbra; c’è forse chi potrebbe considerarlo un difetto ma a me invece piacciono i burrocacao non troppo burrosi perché non sopporto la sensazione di untuosità e scivolosità sulle labbra.

Altra cosa che apprezzo particolarmente è il profumo delicato, il finish opaco e la sensazione di nutrimento e morbidezza delle labbra che segue la loro applicazione.

I miei preferiti? Ultra Hydrating, Revitalizing, Chilled (non tanto per l’effetto volumizzante che su di me non è abbastanza evidente da essere apprezzabile ma per il piacevole effetto freddo/pizzicore) e Everyday Color (che dona un po’ di colore alle mie labbra quando – spesso in questo periodo – mi è capitato di non avere molta voglia di truccarmi).

Voi li avete già provati? Cosa ne pensate?