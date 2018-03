Macrolibrarsi per gli acquisti di cosmesi e alimenti bio online

Macrolibrarsi è non solo uno dei negozi online che vendono prodotti biologici da cui faccio acquisti per me e per la mia famiglia ma anche uno dei pochi con cui ho sottoscritto l’affiliazione perché ne condivido filosofia ed intenti.

La storia e la mission di Macrolibrarsi

Macrolibrarsi di Golden Books nasce nel 1997 da Giorgio Gustavo Rosso e Ivana Iovino con l’obiettivo di offrire la miglior selezione di libri a tutte le persone che cercano nuove tecniche per vivere bene la loro vita e sperimentare un benessere più profondo.

Nel corso degli anni il catalogo Macrolibrarsi si è notevolmente evoluto arrivando a comprendere non solo libri ma anche prodotti multimediali (video dvd, cd) e prodotti bio accuratamente selezionati per sostenere le persone in tutti gli aspetti di una vita orientata alla sostenibilità: alimenti, cosmetici, detersivi, integratori, prodotti per animali etc…

Da Settembre 2013 Macrolibrarsi è anche uno store fisico che ha sede a Cesena.

La missione di Macrolibrarsi è quella di diffondere con passione e sensibilità i prodotti naturali e le conoscenze attraverso cui le persone possano sperimentare maggiore benessere, crescita interiore e riuscire a raggiungere uno stile di vita più sano e naturale.

Macrolibrarsi in numeri

Macrolibrarsi.it a oggi conta più di 1.400.000 di visitatori al mese e oltre 330.000 iscritti alla newsletter.

Anche il catalogo Macrolibrarsi è piuttosto impressionante perché comprende migliaia di libri, video dvd, cd e prodotti bio tutti all’insegna del benessere, della salute e della sostenibilità ambientale.

5 motivi per cui amo fare shopping su Macrolibrarsi

Come vi dicevo all’inizio Macrolibrarsi è uno degli shop online in cui faccio acquisti di prodotti biologici sia per me che per la mia famiglia ed i motivi sono presto detti:

la vastità del catalogo : in un unico ordine riesco ad includere prodotti alimentari, cosmetici bio di importanti brand sia made in Italy che stranieri, detersivi per la casa ed anche eventuali regali per compleanni o occasioni speciali come Natale e Pasqua;

la sezione promozioni e i regali periodici : su Macrolibrarsi le offerte sono di casa tutto l’anno e la sezione promozioni comprende centinaia di prodotti che spaziano dai libri all’alimentazione e alla cosmesi. A questo si aggiungono anche fisse (10% per ordini di almeno 100€) e promozioni estemporanee come le spese di spedizione gratuite o la possibilità di scegliere un prodotto omaggio a fronte di un acquisto minimo.

la fedeltà viene premiata : Macrolibrarsi propone una raccolta punti che si trasformano in sconti sugli acquisti; si guadagnano punti effettuando acquisti (1 punto ogni € di spesa), iscrivendosi alla newsletter (50 punti), lasciando recensioni sui prodotti acquistati (5-50 punti). I punti possono essere convertiti senza soglia minima ma accumulandosi si ricevono dei bonus: .

il sito è intuitivo, facilmente navigabile e ricco di informazioni/recensioni di altri utenti; il processo di acquisto è estremamente semplice e i metodi di pagamento accettati numerosi.

all’interno del pacco, fino ad esaurimento scorte, viene inserita una copia gratuita dell’interessante rivista trimestrale Vivi Consapevole, molto di più di un semplice catalogo perché contiene tanti approfondimenti sui temi di autosufficienza, permacultura, decrescita, cultura della transizione, abitudine alle “buone pratiche”, risparmio energetico, riciclaggio dei rifiuti, bioarchitettura e bioedilizia, terapie naturali, genitorialità.

Le mie recensioni di acquisto & un codice sconto per voi per gli acquisti su Macrolibrarsi

Le mie recensioni di acquisto su Macrolibrarsi non possono che essere positive: il pacco arriva direttamente a casa nell’arco di due giorni lavorativi, con tutto perfettamente imballato in modo tale da proteggere eventuali prodotti fragili dal danneggiarsi durante il trasporto.

L’attenzione all’ambiente di Macrolibrarsi si nota anche all’interno del pacco (o dei pacchi dato che mi è capitato che gli acquisti alimentari e cosmetici arrivassero separati perché in partenza da magazzini diversi) dove tutti i riempitivi sono in carta e la plastica è completamente assente.

Alle amanti dei campioncini piacerà sicuramente sapere che è previsto un campioncino omaggio se il vostro ordine include almeno un cosmetico e che i campioncini diventano due se l’acquisto cosmetico ha un valore superiore ai 20€; i campioncini possono essere scelti tra quelli messi a disposizione, non vengono aggiunti automaticamente al carrello, quindi è anche eventualmente possibile dichiarare che non si è interessati a questa opportunità.

Personalmente trovo che sia una politica molto intelligente e in linea con la filosofia ecofriendly del sito: si evita di sprecare campioncini mandandoli a chi non ne è interessato e li si fornisce soltanto a chi ne fa esplicita richiesta.

Un codice sconto del 15-10% per gli acquisti su Macrolibrarsi

Se dopo questa mia carrellata sullo shop online Macrolibrarsi vi è venuta voglia di fare un’acquisto, ho una buona notizia per voi: con il codice RETZN1801 – utilizzabile una sola volta entro il 31/01/2019 – potrete usufruire della spedizione gratuita e di uno sconto del 15% sulle categorie libri–musica–video , del 10% sulla categoria prodotti.

Questo codice non è cumulabile con altri sconti (quindi se gli articoli che vi interessano sono già scontati verrà applicato lo sconto più favorevole) e non influisce sul prezzo degli articoli esenti da sconti ma è sicuramente una bella opportunità per provare lo shop Macrolibrarsi anche perché non richiede alcun minimo di spesa.

Voi avete già effettuato acquisti su Macrolibrarsi? Se sì come vi siete trovati?