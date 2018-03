Madara Cosmetics : vi presento il brand e le mie opinioni sui prodotti

Madara Cosmetics è una delle prime aziende lettoni a produrre cosmetici biologici di qualità, realizzati nel pieno rispetto della natura con pregiati ingredienti provenienti dalle piante nordiche.

Distribuita in Italia da Giada Distributions, Madara Cosmetics offre una gamma di cosmetici efficaci, innovativi e continuamente soggetti a novità grazie alla propensione dei suoi creatori per la ricerca e sviluppo.

La storia di Madara Cosmetics

Madara Cosmetics nasce dalla passione per la natura di 4 amiche.

Tutto inizia con Lotte, che una mattina si svegliò con gli occhi arrossati per una reazione allergica ad una crema occhi e che da quel giorno decise di dire NO a tutti i cosmetici convenzionali e di iniziare a cercare soluzioni naturali ideando e sperimentando ricette di creme e saponi fatti in casa; da questa scelta – ben presto diventata il suo passatempo preferito – e dall’incontro con Zane, Liene e Paule nasce nel 2006 Madara Cosmetics.

Il nome MÁDARA deriva dalla scelta di utilizzare come ingredienti base dei cosmetici le piante nordiche: Madara infatti, oltre ad essere un nome femminile popolare in Lettonia, è il nome di una pianta nordica (Galium Verum) che cresce esclusivamente in terreni puri, non contaminati da pesticidi e altre sostanze chimiche.

In poco più di una decina d’anni Madara Cosmetics è cresciuta da piccolo business lettone a produttore di cosmesi biologica riconosciuto a livello internazionale e venduto in 30 nazioni del mondo; Madara, oltre all’omonimo brand ed alla linea di cosmetici Mossa introdotta nel 2014, svolge anche attività di sviluppo e produzione conto terzi.

Nel 2016 e nel 2017 Madara Cosmetics ed i suoi manager si sono classificati nella top-10 lettone “Most Admired Business Leaders”.

Ancora oggi le 4 fondatrici hanno ruoli attivi nell’azienda: Lotte formula e sperimenta ogni singolo prodotto, Liene è art director, Zane marketing strategist e Paule manager.

Le scelte formulative e produttive di Madara Cosmetics

A rendere speciali le formulazioni dei prodotti Madara Cosmetics è la scelta di utilizzare materie prime vegetali (bacche, fiori, radici, foglie, cortecce, piante) originarie della zona del Baltico e cresciute spontaneamente nei campi, laghi e foreste di questa regione; ingredienti attivi dalle straordinarie proprietà favorite dal clima nordico, ostico e freddo in cui sono cresciuti.

Il laboratorio di ricerca e sviluppo Madara Cosmetics, affiancato da medici professionisti, studia scientificamente le proprietà di ogni nuovo ingrediente che seleziona proponendosi di dimostrare che la natura possieda già tutto quello di cui abbiamo bisogno e può permettere di realizzare prodotti biologici anche più efficaci di quelli sintetici. Sia gli ingredienti che sceglie che le formulazioni finali sviluppate sono certificati biologici secondo gli standard internazionali ECOCERT/Cosmos e cruelty-free.

Ecco quindi che nelle formulazioni non troveremo parabeni, SLS, fragranze di sintesi, derivati del petrolio.

Non solo le formulazioni sono al centro dell’attenzione ma anche tutti gli altri particolari che caratterizzano la produzione, ad esempio l’attenzione all’impatto ambientale del confezionamento che prevede flaconi in plastica riciclabile ed eventuale packaging esterno in carta\cartone certificati FSC.

Frutto di questa attenzione è anche la scelta di sviluppare e produrre i prodotti Madara Cosmetics esclusivamente nei laboratori e stabilimenti produttivi di proprietà per avere un controllo al 100% sul processo; se a questo aggiungiamo il fatto che lo stabilimento produttivo Madara è uno dei più avanzati del nord Europa, non stupisce il fatto che il brand Madara Cosmetics sia da tempo considerato sinonimo di sicurezza, alta qualità ed efficacia.

La gamma prodotti Madara Cosmetics

La gamma prodotti Madara Cosmetics è molto ampia e comprende prodotti per la cura del viso, del corpo e dei capelli nonchè una linea di cosmetici biologici dedicata a mamme e bambini.

Si spazia da detergenti, tonici, idratanti, creme colorate per il viso, saponi, creme e lozioni corpo, shampoo e balsamo per capelli, prodotti per la cura delle labbra. La fascia di prezzo dei cosmetici Madara Cosmetics non è definibile alta ma nemmeno bassa, insomma si trova in quel range di prezzo per cui difficilmente si cade nell’acquisto compulsivo e si fa almeno prima qualche riflessione.

Proprio per questo motivo una cosa che apprezzo molto della sua gamma prodotti è il fatto che metta a disposizione minitaglie e travel kit che rendono accessibile un po’ a tutti la prova senza mangiarsi le mani nel caso in cui si sia scelto un prodotto non perfetto per le proprie esigenze.

Ed anche io infatti mi sono avvicinata a Madara Cosmetics così: non solo tramite i campioncini ricevuti nei vari acquisti online o fiere frequentate (che fanno certamente comodo ma non sempre contengono un quantitativo di prodotto sufficiente a farsi davvero un’idea) ma anche e soprattutto tramite le minisize e travel kit acquistati.

Le mie opinioni sui prodotti Madara Cosmetics

Come potete vedere dalla foto di Madara Cosmetics ho acquistato entrambi i kit di minitaglie disponibili ovvero il Discovery Kit Become Organic e il travel set Fab Skin Jet Set.

Per iniziare vi parlerò soltanto del primo perché, per motivi di smaltimento alti prodotti, è l’unico che sto utilizzando ma prossimamente aggiungerò sicuramente anche la recensione dei prodotti contenuti nel Fab Skin Jet Set.

Madara Cosmetics – Starter set Become Organic

Il set Become Organic include tre tra i prodotti più conosciuti e più apprezzati di Madara Cosmetics:

Purifying foam (150ml): una mousse ricca e delicata, con estratti di achillea del nord, che promette di detergere e purificare in profondità la pelle rimuovendo ogni traccia di make up.

Deep moisture fluid (25ml): un fluido leggero e non grasso che promette di donare alla pelle fino a 24 ore di idratazione intensa grazie all’azione del lampone del nord e agli estratti di trifoglio rosso.

Regenerating night cream (25ml): una crema ad azione idratante e antiossidante con estratti rigeneranti di luppolo del nord, germogli di orzo e pomodoro che stimolano il rinnovamento cellulare riducendo le linee sottili del viso e riparando i danni causati dallo stress, dal sole e dagli agenti atmosferici.

Si tratta di una combo di 3 prodotti pensati per riequilibrare le zone grasse e secche del viso rendendo la pelle più soda ed elastica ed io che la sto utilizzando da poco dopo Natale (periodo in cui avevo comprato questo set da Cartazucchero per fare un regalo e poi ho finito per tenerlo per me) mi ci sto trovando molto bene.

La Mousse detergente purificante Madara Cosmetics è stata una bella sorpresa: ha un profumo delicato, una consistenza molto piacevole ed una buona capacità detergente/struccante; la sua formulazione contiene tutto quello che serve per mantenere le promesse di riequilibrare le zone secce e grasse della pelle: distillato di rosa damascena (proprietà lenitive, astringenti e purificanti), estratto di achillea (rinnova le cellule della pelle danneggiate e riduce infiammazioni/irritazioni), estratto di calendula (proprietà antisettiche, distrugge i radicali liberi e agisce come un naturale filtro UV), estratto di Camomilla (idrata, ammorbidisce e purifica la pelle) e di iperico (proprietà lenitive, emollienti e restitutive).

Il fluido idratante deep moisture Madara Cosmetics presenta una somma di caratteristiche che apprezzo particolarmente nei prodotti viso: ha un profumo delicato e non invadente, una texture molto leggera ma una capacità idratante profonda e prolungata che lo rende ideale anche come base viso perchè la pelle se lo beve in un attimo esatto. La sua formula è ricca di attivi efficaci: distillato di rosa damascena, olio di girasole (emolliente, lenitivo e ricco di vitamina E antiossidante), lampone (controlla l’attività delle ghiandole sebacee), trifoglio Rosso (facilita la formazione del collagene quindi una pelle più soda ed elastica), fiori di tiglio selvatico e artemisia (idratanti e lenitivi su arrossamenti irritazioni), olio di avocado (idratante, cicatrizzante, antibatterico ed anti-aging).

Anche la Crema notte rigenerante Madara Cosmetics mi sta piacendo senza remore: idrata, ammorbidisce e illumina splendidamente la pelle e non è per niente pesante o untuosa come altre creme da notte che mi è capitato di provare. La sua formulazione è un tripudio di benefici principi attivi: olio di avocado, distillato di rosa damascena, olio di girasole, burro di cacao (idratante, emolliente ed elasticizzante), germogli d’orzo (antibatterici e neutralizzanti dei radicali liberi), estratto di alga (protettivo, idratante, elasticizzante), estratto di luppolo (antibatterico, astringente, tonificante, stimolano la produzione di fibre di collagene che rallentano il processo di invecchiamento), estratto di Olivello Spinoso (ammorbidisce e arricchisce le cellule della pelle favorendone la rigenerazione), estratto di Pomodoro (protegge la pelle dai danni causati dai radicali libri e ritarda l’invecchiamento cutaneo), estratto di Piantaggine (stimola la sintesi di collagene, crea uno strato protettivo e idratante sulla pelle), estratto di calndula ed estratto di camomilla.

Oltre che la piacevolezza d’uso dei prodotti contenuti in questo kit ho apprezzato anche il prezzo piuttosto conveniente: il kit infatti costa praticamente come la full-size di mousse detergente purificante che contiene quindi le due abbondanti minitaglie di crema (la metà della full-size) sono praticamente in omaggio.

Voi avete provato qualche altro prodotto di Madara Cosmetics ? Come vi siete trovate?