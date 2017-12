Make up bio : le idee regalo Purobio Cosmetics Natale 2017

Avete un’amica (o sorella, fidanzata, moglie) che ama il make up bio? O che non lo conosce affatto ma che vi piacerebbe vi si avvicinasse? Beh allora questo post, in cui vi parlo delle idee regalo Purobio Cosmetics per il Natale 2017 potrebbe fare per voi!

Anche quest’anno Purobio non si è dimenticato che a Natale le idee regalo potrebbero scarseggiare e per venire in soccorso a tutti ha studiato numerose soluzioni che cercano di rispondere alle diverse necessità di tutti, siano esse di gusto, economiche e di utilizzo.

Idee regalo Purobio Natale 2017 : i cofanetti

Le idee regalo Purobio per l’imminente Natale iniziano con tre splendidi cofanetti, caratterizzati da un elegante design colorato e da dettagli glitter.

Ogni cofanetto propone prodotti utili ed indispensabili di make up, adatti per qualsiasi occasione, è ispirato alle diverse personalità delle donne e pensato per soddisfarne le differenti esigenze. Sotto trovate tutti i dettagli e, nel caso ci sia qualcosa che vi ispira sappiate che tutti i cofanetti sono disponibili su Amazon, Macrolibrarsi, Primobio, Sorgente Natura e in un’infinità di shop online e fisici che potete trovare in dettaglio qui.

Cofanetto A: Matita Nera + Mascara L.A.M

Si tratta di un cofanetto dedicato alla donna rock, che ama valorizzare il proprio sguardo intensificandolo e non esce mai di casa senza la sua matita nera. Il suo contenuto è quindi costituito dal mascara extra black L.A.M e dalla matita occhi n°01 (nero); entrambi i prodotti sono nickel tested e certificati vegan OK nonchè biologico da CCPB. Il prezzo di vendita è di 15,80€.

Cofanetto B: Eyeliner ONFLEEK + Mascara Impeccable

E’ il cofanetto dedicato alle donne sofisticate e forti, che con lo sguardo dicono tutto, senza rinunciare ad un aspetto pulito e seducente. Il suo contenuto è costituito dall’Eyeliner Fleek Felt Tip e dal mascara Impeccabile entrambi i prodotti sono nickel tested e certificati vegan OK nonchè biologico da CCPB. Il prezzo di vendita è di 16,80€.

Cofanetto C: LipTINT N.4 + LipGLOSS

Questo cofanetto è dedicato alle donne vivaci e intraprendenti che mettono sempre le labbra al centro del loro look e con un tocco di gloss cambiano la loro giornata, dall’ufficio o la scuola ad un aperitivo con le amiche. Il suo contenuto è costituito dal lipgloss dalla finitura lucida e luminosa e dal rossetto liquido n°4 (color Lampone Scuro, finish matte); entrambi i prodotti sono nickel tested e certificati vegan OK nonchè biologico da CCPB. Il prezzo di vendita è di 19,80€.

Idee regalo Purobio Natale 2017 : la palette limited edition Desert Dream

Altra splendida idea regalo Purobio è la Palette Limited Edition Desert Dream un cofanetto kit occhi ispirato al lower antelope Canyon in Arizona che raccoglie i bellissimi colori del tramonto sulle rocce di arenaria, trasformati in makeup! Vi ho già parlato in dettaglio della Palette Desert Dream in un post apposito che potete andarvi a rileggere, il suo prezzo di vendita consigliato è di 23,80€.

Idee regalo Purobio Natale 2017 : i rossetti del progetto La barca della salute

Piccole ma belle idee regalo Purobio sono anche i rossetti del progetto La barca della salute: parliamo di 3 rossetti lipstick con tonalità dal finish semi matte già presenti nella gamma Purobio (Sabbia Rosato, Ciliegia e Rosso Cremisi) rivisitati con un packaging inedito in cartone FSC® con una nuova grafica che rispecchia l’identità del progetto.

Con l’acquisto di ognuno di questi lipstck si contribuisce a sostenere l’associazione “For planet Onlus” partner di Purobio nel progetto “La Barca della Salute – Cure mediche per i nativi dell’Amazzonia, ultimi custodi della foresta”.

Il progetto mira a potenziare l’assistenza sanitaria nei villaggi indigeni della regione del Rio Jauaperi, nello stato di Roraima in Brasile, attraverso il supporto diretto alle popolazioni native, da sempre costrette a vivere in condizioni di povertà, mancanza di sostegno istituzionale e carenza di assistenza socio-sanitaria; l’obiettivo è quello di realizzare una vera e propria «Barca della Salute» che sarà usata per effettuare visite mediche, vaccini e campagne di educazione sanitaria alla popolazione nativa, in particolar modo a donne e bambini.

Il prezzo di vendita consigliato di ciascuno di questi rossetti è di 11,90€.

Idee regalo Purobio Natale 2017 : un set per la cura delle labbra

Un’altra idea regalo graziosa e utile, che non propone direttamente Purobio ma che viene in mente a me pensando ai prodotti che hanno recentemente lanciato è quella di comporre una pochette con tutto il necessario per la cura delle labbra: un lip scrub, una lip cream ed uno dei burrocacao riformulati per migliorarne la consistenza. Anche di questi prodotti vi ho già parlato in un articolo dedicato, che potete andare a leggere qui.

Idee regalo Purobio Natale 2017 : le gift card

E se, nonostante tutte queste possibilità, siete ancora indecisi o avete paura di non saper soddisfare i gusti della destinataria del regalo ecco che vengono in vostro aiuto 3 gift card che vi permetteranno di fare un regalo puroBIO senza sbagliare: basterà scegliere il budget tra le taglie previste (10€, 20€ o 30€) e chi riceverà la gift card potrà spenderla, senza termini di scadenza, nello stesso shop (fisico o online) in cui è stata acquistata.