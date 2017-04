Maschere viso Tonymoly inci , recensioni e dove comprarle al miglior prezzo

Il trend delle maschere in tessuto coreane impazza ormai da mesi e, dopo esserci caduta anch’io, ho deciso di farvi avere le mie recensioni sulle 11 maschere viso Tonymoly della collezione I’m Real assieme ad una trascrizione del loro INCI che penso possa essere utile a tante dal momento che non mi sembra molto diffuso online e questo alimenta il dubbio su quanto siano naturali.

Come vi sarete accorte negli ultimi tempi la frase “skincare coreana” è diventata sinonimo di prodotti di qualità e di tendenza e, per quanto riguarda le maschere in tessuto, quelle coreane del marchio TonyMoly mi sembrano tra le più acquistate e chiacchierate del momento quindi, lo ammetto, pur non essendo una che ama seguire le mode, non ho saputo resistere alla tentazione di acquistare tutte e 11 le maschere TonyMoly della collezione I’m Real che secondo me stanno spopolando anche grazie al loro sfizioso packaging “kawaii”.

Maschere viso TonyMoly I’m Real : gamma prodotti, caratteristiche e modalità d’uso

Le maschere viso TonyMoly I’m Real sono disponibili in 11 varianti e promettono di

contenere estratti di origine naturale,

non contenere parabeni, talco, benzofenone, triethanolamine e coloranti.

Ecco il dettaglio delle tipologie di maschere viso TonyMoly

Aloe Mask Sheet Moisturizing (Maschera idratante all’Aloe): Lenisce e assicura un’idratazione intensa alle pelli secche grazie all’estratto di aloe vera.

Avocado Mask Sheet (Maschera nutriente all'avocado) : Apporta luminosità alle pelli secche grazie all'estratto naturale di avocado. L'estratto di aloe e le essenze donano un intenso effetto idratante anche alle pelli più secche. A base di olii naturali e avocado questa maschera si rivela un perfetto alleato per le pelli molto secche e disidratate. Makes dull skin look radiant and glowing

Broccoli Mask Sheet (Maschera rivitalizzante ai broccoli): Perfetta per pelli stanche e mature, oltre ai broccoli contiene estratti di melograno che donano elasticità alla pelle.

Lemon Mask Sheet (Maschera illuminante al limone): Grazie agli estratti di limone e alle essenze contenute, questa maschera renderà il vostro viso idratato e luminoso. makes dull and dark skin look radiant

Makgeolli Mask Sheet (Maschera purificante al Makgeolli): Una maschera a base di un'antica bevanda alcolica coreana, purifica la pelle e gli estratti di lattice la rendono elastica.

Pomegranate Mask Sheet (Maschera elasticizzante al melograno): Il melograno e le essenze a base di acqua rendono la pelle più elastica lasciando un effetto rimpolpante e rinfrescante.

Red Wine Mask Sheet (Maschera astringente al vino rosso): Perfetta per le pelli grasse con problemi di pori dilatati, purifica e minimizza.

Rice Mask Sheet (Maschera purificante al riso): Illumina gli incarnati spenti e ammorbidisce la pelle grazie all'estratto di riso. Una maschera molto nutriente a base di olii ed essenze con estratti del lattice. Schiarisce la pelle e dona una elasticità estrema.

Seaweed Mask Sheet (Maschera purificante alle alghe): Purifica la pelle apportando luminosità e freschezza grazie all'estratto di alga marina. Una maschera a veloce assorbimento perfetta per pelli problematiche, purifica la pelle in profondità.

Tea Tree Mask sheet (Maschera lenitiva al Tea tree Oil): Lenisce le pelli sensibili donando luminosità all'incarnato grazie all'estratto di albero del tè. Grazie alle varie essenze tra cui il Tea tree, dona un effetto calmante ed idratante alla pelle.

Tomato Mask Sheet (Maschera per pelle luminosa al pomodoro): Illumina l'incarnato e apporta idratazione e morbidezza alle pelli ruvide grazie all'estratto di pomodoro. L'estratto di pomodoro dona radiosità immediata alla pelle e le essenze la rendono morbida ed idratata.

Le maschere viso TonyMoly sono imbevute da tre diverse tipologie di liquido trattante:

Liquido trattante a base d’acqua (Limone, Tea Tree, Pomodoro, Aloe, Melograno): idratazione altamente concentrata

Liquido trattante a base di micro-emulsione (Vino Rosso, Alghe, Broccoli): viene assorbita molto delicatamente dalla pelle che nel frattempo riceve acqua e olio

Liquido trattante a base di latte (Riso, Avocado, Makgeoli): fa rigenerare la pelle fornendole un arricchimento nutritivo

Si tratta di maschere viso in tessuto composte da tre strati: i due esterni in viscosa naturale, quello interno in cellulosa; ciascuna di esse è dotata di intagli su occhi, naso e bocca per facilitarne l’uso.

Come si utilizzano? Molto semplice, aprendo la maschera, posizionandola sul viso e lasciandola agire per 10-20 minuti per poi rimuoverla. Picchiettare per facilitare l’assorbimento del prodotto.

Maschere viso TonyMoly I’m Real : INCI e recensioni d’uso

Per quanto mi riguarda mi sono sbilanciata molto con l’acquisto dell’intero kit maschere online perché, non essendo riuscita a trovarne gli INCI, ero molto perplessa.

Come potrete vedere dagli INCI che vi ho trascritto sotto le formulazioni non possono certo definirsi ecobio: sono presenti conservanti, sequestranti, solventi, tensioattivi, umettanti a pallino rosso e/o giallo ma la presenza di estratti vegetali è reale (e non solo millantata); purtroppo alcune contengono anche siliconi, nello specifico la maschera Avocado, Broccoli, Makgeolli, Red Wine, Rice e Seaweed.

Aloe Mask Sheet Moisturizing

INCI: AQUA, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, PEG/PPG-17/6 COPOLYMER, GLYCERETH-26, PANTHENOL, BIS-ETHOXYDIGLYCOL SUCCINATE, ALLANTOIN, PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL, CHLORPHENESIN, CARBOMER, PHENOXYETHANOL, TROMETHAMINE, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, 1,2-HEXANEDIOL, PROPANEDIOL, HYDROXYETHYLCELLULOSE, SODIUM HYALURONATE, CAPRYLYL GLYCOL, ILLICIUM VERUM FRUIT EXTRACT, PHYLLOSTACHYS BAMBUSOIDES JUICE, DISODIUM EDTA, PERFUME

Avocado Mask Sheet Nutrition

INCI: AQUA, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, MINERAL OIL, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, ALLANTOIN, PANTHENOL, POLYSORBATE 80, XANTHAN GUM, SORBITAN SESQUIOLEATE, CHLORPHENESIN, CARBOMER, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, TROMETHAMINE, PERSEA GRATISSIMA FRUIT EXTRACT, 1,2-HEXANEDIOL, PROPANEDIOL, FRAGRANCE, PRUNUS ARMENIACA FRUIT EXTRACT, CAPRYLYL GLYCOL, ILLICIUM VERUM FRUIT EXTRACT, DISODIUM EDTA, RETINYL PALMITATE, THIAMINE HCL, RIBOFLAVIN, NIACIN, CARNITINE HCL, PANTOTHENIC ACID, BIOTIN, FOLIC ACID, ASCORBIC ACID, TOCOPHEROL

Broccoli Mask Sheet Vitality

INCI: AQUA, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, PEG/PPG-17/6 COPOLYMER, PANTHENOL, PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL, CHLORPHENESIN, XANTHAN GUM, PHENOXYETHANOL, PHENYL TRIMETHICONE, BRASSICA OLERACEA ITALICA EXTRACT, 1,2-HEXANEDIOL, PROPANEDIOL, CARBOMER, TROMETHAMINE, BRASSICA OLERACEA CAPITALA LEAF EXTRACT, OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT, DIPOTASSIUM GLYCYRHIZATE, CAPRYLYL GLYCOL, ILLICIUM VERUM FRUIT EXTRACT, ALLANTOIN, DISODIUM EDTA, FRAGRANCE, ASCORBIC ACID

Lemon Mask Sheet – Brightening

INCI: AQUA, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, PEG/PPG-17/6 COPOLYMER, GLYCERETH-26, PANTHENOL, BIS-ETHOXYDIGLYCOL SUCCINATE, ALLANTOIN, PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL, CHLORPHENESIN, CARBOMER, PHENOXYETHANOL, TROMETHAMINE, CITRUS LIMONUM FRUIT EXTRACT, 1,2-HEXANEDIOL, PROPANEDIOL, HYDROXYETHYLCELLULOSE, MALPIGHIA EMARGINATA FRUIT EXTRACT, GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT, CAPRYLYL GLYCOL, ILLICIUM VERUM FRUIT EXTRACT, DISODIUM EDTA, FRAGRANCE

Makgeolli Mask Sheet

INCI: AQUA, GLYCERIN, MINERAL OIL, BUTYLENE GLYCOL, ALLANTOIN, POLYSORBATE 80, SORBITAN SESQUIOLEATE, CHLORPHENESIN, CARBOMER, XANTHAN GUM, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, TROMETHAMINE, ASPERGILLUS FERMENT EXTRACT, 1,2-HEXANEDIOL, PROPANEDIOL, GALACTOMYCES FERMENT FILTRATE, PERFUME, DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE, CAPRYLYL GLYCOL, ILLICIUM VERUM FRUIT EXTRACT, SACCHAROMYCES/XYLINUM/BLACK TEA FERMENT, DISODIUM EDTA

Pomegranate Mask Sheet

INCI: AQUA, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, PEG/PPG-17/6 COPOLYMER, GLYCERETH-26, PANTHENOL, BIS-ETHOXYDIGLYCOL SUCCINATE, ALLANTOIN, PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL, CHLORPHENESIN, CARBOMER, PHENOXYETHANOL, TROMETHAMINE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, PUNICA GRANATUM FRUIT EXTRACT, 1,2-HEXANEDIOL, PROPANEDIOL, HYDROLIZED COLLAGEN, CAPRYLYL GLYCOL, ILLICIUM VERUM FRUIT EXTRACT, HYDROLYZED ELASTIN, DISODIUM EDTA, FRAGRANCE

Red Wine Mask Sheet Pore Care

INCI: AQUA, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, PEG/PPG-17/6 COPOLYMER, PANTHENOL, PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL, CHLORPHENESIN, PHENOXYETHANOL, XANTHAN GUM, PHENYL TRIMETHICONE, WINE EXTRACT, CARBOMER, 1,2-HEXANEDIOL, PROPANEDIOL, TROMETHAMINE, CAMELIA JAPONICA FLOWER EXTRACT, CHRYSANTHELLUM INDICUM EXTRACT, CAMELIA SINENSIS LEAF EXTRACT, MELISSA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, ASPALATHUS LINEARIS LEAF EXTRACT, THYMUS VULGARIS FLOWER/LEAF EXTRACT, JASMINUM OFFICINALE FLOWER WATER, DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE, CAPRYLYL GLYCOL, ILLICIUM VERUM FRUIT EXTRACT, ALLANTOIN, DISODIUM EDTA, FRAGRANCE

Rice Mask Sheet Clear Skin

INCI: AQUA, GLYCERIN, MINERAL OIL, BUTYLENE GLYCOL, ALLANTOIN, POLYSORBATE 80, SORBITAN SESQUIOLEATE, CHLORPHENESIN, CARBOMER,

XANTHAN GUM, SODIUM HYALURONATE, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, TROMETHAMINE, ORYZA SATIVA EXTRACT, 1,2-HEXANEDIOL, PROPANEDIOL, FRAGRANCE, DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE, CAPRYLYL GLYCOL, ILLICIUM VERUM FRUIT EXTRACT, DISODIUM EDTA, SNAIL SECRETION FILERATE

Seaweed Mask Sheet

INCI: AQUA, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, PEG/PPG-17/6 COPOLYMER, PANTHENOL, PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL, CHLORPHENESIN, XANTHAN GUM, PHENOXYETHANOL, FUCUS VESICULUS EXTRACT, PHENYL TRIMETHICONE, CARBOMER, 1,2-HEXANEDIOL, PROPANEDIOL, TROMETHAMINE, PYRUS MALUS, GLACIER WATER, DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE, CAPRYLYL GLYCOL, ILLICIUM VERUM FRUIT EXTRACT, ALLANTOIN, DISODIUM EDTA, FRAGRANCE

Tea Tree Mask sheet Skin Soothing

INCI: AQUA, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, PEG/PPG-17/6 COPOLYMER, GLYCERETH-26, PANTHENOL, BIS-ETHOXYDIGLYCOL SUCCINATE, ALLANTOIN, PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL, CHLORPHENESIN, CARBOMER, PHENOXYETHANOL, TROMETHAMINE, MELALEUCA ALTERNIFOLIA, 1,2-HEXANEDIOL, PROPANEDIOL, HYDROXYETHYLCELLULOSE, MUSA SAPIENTUM FRUIT EXTRACT, PORTULACA OLERACEA EXTRACT, CAPRYLYL GLYCOL, ILLICIUM VERUM FRUIT EXTRACT, DISODIUM EDTA, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL

Tomato Mask Sheet Radiance

INCI: AQUA, GLYCERIN, GLYCERETH-26, BUTYLENE GLYCOL, PEG/PPG-17/6 COPOLYMER, BIS-ETHOXY DIGLYCOL SUCCINATE, PANTHENOL, ALLANTOIN, PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL, CHLORPHENESIN, CARBOMER, PHENOXYETHANOL, TROMETHAMINE, SOLANUM LYCOPERSICUM FRUIT EXTRACT, 1,2-HEXANEDIOL, HYDROXYETHYLCELLULOSE, HONEY EXTRACT, PRUNUS PERSICA FRUIT EXTRACT, CAPRYLYL GLYCOL, ILLICIUM VERUM FRUIT EXTRACT, DISODIUM EDTA, FRAGRANCE

Per quanto riguarda le recensioni d’uso, al momento in cui vi scrivo ne ho utilizzate 3 (procedo al ritmo di una a settimana) e devo dire che mi sto trovando bene: le maschere sono ampie, la posizione degli intagli è abbastanza proporzionata rispetto al mio viso e sono molto imbevute di siero il chè permette di farle aderire molto bene al viso (non fate troppo caso alla foto in cui ho re-indossato la maschera dopo un utilizzo e dopo averla lasciata all’aria per qualche ora!) e non costringe a stare sdraiati dopo l’applicazione (io ad esempio mentre le indosso riesco tranquillamente a continuare a fare i lavori di casa come se niente fosse perchè l’essere così bagnata è una garanzia contro la caduta :D). Inoltre lasciano una piacevole sensazione di fresco e la pelle estremamente liscia.

Le tengo in posa circa 20 minuti poi le rimuovo e sul viso rimane un discreto quantitativo di siero che picchietto per farlo assorbire; anche dopo l’uso la maschera rimane ancora molto bagnata, per questo motivo ho letto che c’è chi le riutilizza una seconda volta…in effetti si potrebbe ripiegarla, re-inserirla nella sua confezione originale e metterla in frigo ma personalmente non lo sto facendo perchè mi preoccupa un po’ la proliferazione batterica.

Le consiglio? Se vi piacciono le maschere in tessuto e non siete patite dell’inci “total green” sì, però è chiaro che non sono maschere naturali o ecobio!

Dove è possibile acquistare le maschere TonyMoly I’m Real senza pagarle una follia?

Alcune delle maschere TonyMoly che vi ho citato in questo articolo sono disponibili da Sephora, unico problema il prezzo unitario che ammonta a ben 4,5€ !! Tramite una ricerca più approfondita ho anche scoperto che è possibile trovare alcune delle maschere anche presso BBCream Italia dove fortunatamente il prezzo scende a 1,5€ l’una.

La miglior opzione per acquistarle tutte a prezzo economico, resta al momento Amazon dove l’intero kit di 11 maschere è disponibile a circa 18€ che significa 1,6€ l’una.

Nella tabella sottostante ho cercato di riepilogare cosa è possibile trovare e dove, in modo tale da fornirvi un aiuto in più nella ricerca:

Maschera Amazon BBCream Italia Sephora Aloe Mask Sheet Moisturizing 1,55€ 1,90€ 4,50€ Avocado Mask Sheet 1,55€ 1,90€ 4,50€ Broccoli Mask Sheet 1,55€ – – Lemon Mask Sheet 1,55€ – – Makgeolli Mask Sheet 1,55€ – – Pomegranate Mask Sheet 1,55€ 1,90€ – Red Wine Mask Sheet 1,55€ – – Rice Mask Sheet 1,55€ 1,90€ 4,50€ Seaweed Mask Sheet 1,55€ – 4,50€ Tea Tree Mask sheet 1,55€ – 4,50€ Tomato Mask Sheet 1,55€ 1,90€ 4,50€

BBCream Italia e Sephora vendono le maschere singole mentre su Amazon, nel caso vogliate provarle tutte, è disponibile l’intero kit di maschere viso TonyMoly a 17€ (spedizione inclusa se siete iscritti a Prime) o addirittura 3 pacchetti da 11 maschere al prezzo di 40€!



A seconda delle vostre necessità potrebbe quindi convenirvi acquistare la maschera singola oppure l’intero kit (o risparmiando ancora di più multipli di quest’ultimo).

Chi è TonyMoly ?

TonyMoly è un brand coreano, presentato nel 2006, che si è immediatamente distinto sul mercato per il suo packaging al contempo stile kawaii ‘cool & trendy’ e spiritoso/coloratissimo.

La filosofia alla base del progetto TonyMoly è quella di realizzare prodotti che riflettano lo stile di vita e il pensiero delle donne di oggi e quindi di combinare aspetti trendy con la voglia di essere belle divertendosi.

In questo post mi sono concentrata sulle maschere TonyMoly in tessuto I’m Real ma il range di prodotti TonyMoly è ben più ampio e spazia da primer leviganti per il viso e rossetti, a lip balm e creme mani, trattamenti idratanti, scrub e maschere viso, tutti reclamanti formule esclusive a base di principi attivi naturali.

Io per ora mi sono limitata a provare le maschere e non ho al momento intenzione di procedere oltre ma voi magari vi siete già lanciate su altri prodotti di skincare quindi toglietemi la curiosità: vi piacciono? E soprattutto, sono davvero a base di formulazioni naturali?

