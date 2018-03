Maschere viso in tessuto bio o con buon INCI : guida alla scelta

In commercio sono disponibili molte maschere viso in tessuto ma la stragrande maggioranza di esse ha un inci pessimo, ricco di parabeni, siliconi e sostanze nocive per l’uomo e l’ambiente.

Me ne sono accorta personalmente quando ad esempio ho comprato il set di maschere viso TonyMoly I’m Real ma ho continuato a sperare, dato il grande interesse che avvolge questo tipo di prodotto che prima o poi diventassero disponibili anche delle maschere viso in tessuto bio o con buon INCI.

I mesi di attesa mi hanno dato ragione e infatti sul mercato adesso, se si presta un po’ di attenzione a quello che si compra, è possibile anche riuscire a mettere le mani su delle maschere viso in tessuto bio certificate e adesso scopriremo assieme quali marche le propongono.

Bio Snail è un’azienda totalmente “made in Italy” che propone prodotti cosmetici certificati ICEA cosmetici eco-bio a base di Bava di Lumaca filtrata, Acqua di Lumaca Attiva e materie prime provenienti da agricoltura biologica (Olio di Argan, di Jojoba, Amido di Riso, Burro di Karitè, estratto di Calendula e Olio d’Oliva del Ducato di Parma, prodotto IGP dell’Emilia Romagna).

La sua gamma di prodotti a base di bava di lumaca comprende un interessante maschera viso in tessuto Effetto Lift: si tratta di una maschera monouso in cellulosa imbevuta di una soluzione di dermo-tensori naturali per un trattamento che dona un “effetto lift” e rigenerante alla pelle del viso; la sua formulazione contiene il 45% di bava di lumaca ed è arricchita da Microalghe, Estratti di Kigelia e Quillaja.

La maschera Bio Snail è reperibile al prezzo di 13,90€ nello shop online Primobio.

Biomeda offre due maschere viso in tessuto certificate AIAB: una maschera viso biologica al latte d’asina pensata per restituire al viso idratazione e nutrimento ed una maschera viso alla bava di lumaca, che aiuta a rigenerare e levigare i tessuti. Sono entrambe acquistabili su Amazon al prezzo di 9,29€ l’una.

Bio:Vègane è una linea di cosmetici ecobio dalla Germania, 100% naturali, vegan, certificati Natrue, basati su ricette e ingredienti Superfood! Tra i prodotti proposti da questo brand delle belle maschere in tessuto e cellulosa con formulazioni prive di parabeni, paraffine, siliconi, acetone e oli minerali:

Le singole maschere costano 4,99-5,99€ e sono disponibili su Amazon ed Ecco-verde.

Dr. Scheller propone un’interessante maschera viso in tessuto per pelli esigenti: grazie all’azione di ingredienti come acido ialuronico, estratto di argan bio ed estratto di semi di amaranto, promette una pelle immediatamente più soda e idratata. La maschera Dr. Scheller è in vendita all’invitante prezzo di 4,49€ su Ecco Verde.

Eliderma (Victor Philippe) propone una maschera viso e collo in morbido tessuto non tessuto, imbevuta con bava di lumaca biologica, aloe vera biologici e acido ialuronico, indicata per un trattamento idratante, tonificante, rigenerante e antiossidante. La singola maschera è in vendita al prezzo di 5€ su Macrolibrarsi.

Quella di Intelligent Skin Therapy è una linea completa e innovativa di maschere per il viso ideata per soddisfare le numerose e diverse necessità della pelle. Ogni maschera è in tessuto organico ricavato dalla fibra di banano riciclato (non nocivo per l’ambiente, certificato Global Organic Textile Standard e biodegradabile) ed è arricchita da una formula altamente concentrata basata su principi attivi naturali. Queste maschere sono distribuite in Italia da Finalga Distribuzioni e grazie a Yumi Bio Shop sono reperibili anche su Amazon.



Anche L’Atelier des Delices propone due maschere viso in tessuto 100% biodegradabile imbevute con un gel arricchito di elementi naturali: una maschera idratante con vitamina F e idrolato di albicocca bio ed una maschera anti-age con proteine del grano e acido ialuronico. Entrambe le maschere sono in vendita, ciascuna al prezzo di 9,90€, su Macrolibrarsi.

Moon di Marinella – maschera viso in tessuto bio certificata AIAB

La Maschera viso Bava di Lumaca Moon è un trattamento che conferisce alla pelle del viso nuova luminosità e ripristina il naturale equilibrio idrolipidico svolgendo una decisa azione antirughe e distensiva per la pelle, oltre che rigenerante e compattante; la bava di lumaca contenuta è 100% Made in Italy e cruelty-free. Questa maschera è in vendita su Primobio al prezzo di 8,50€.

Orgaid – maschere viso in tessuto bio certificate USDA

Le maschere viso Orgaid sono realizzate con ingredienti bio certificati USDA, vegan e prive di conservanti chimici; non contengono parabeni, formaldeide, alcool, solfati o profumi e sono caratterizzate da uno speciale tessuto “Ecoderma” realizzato con una tecnologia avanzata che consente loro di veicolare maggiormente il siero contenuto nella sua superficie in profondità nella pelle. Queste maschere sono in vendita, al prezzo di € l’una, in shop online come Cartazucchero e Green Soul Cosmetics.



Maschere viso in tessuto con buon INCI: i brand che le propongono e dove acquistarle

Oltrea alle maschere viso in tessuto bio di cui abbiamo appena parlato esistono sul mercato anche diversi brand di maschere viso in tessuto con buon INCI, vediamo assieme quali.

Dizao Organics – maschere viso in tessuto con buon INCI

Le maschere viso in tessuto Dizao Organics hanno formulazioni per il 99,6% costituite da ingredienti naturali e sono prive di parabeni, propilenglicole, petrolchimici e OGM; tutte le maschere Dizao Organics contengono collagene marino e acido ialuronico naturale inoltre le maschere Classic Series comprendono due fasi (maschera imbevuta di attivi con effetto anti-age + siero con acido ialuronico per l’idratazione della pelle). Sono facilmente reperibili in molti shop online e su Amazon si trovano anche in convenienti pacchi da 5 ad un prezzo di poco superiore agli 8€ per quelle viso e ai 6€ per quelle contorno occhi.



Yes To – maschere viso in tessuto con buon INCI

Le maschere viso in tessuto Yes To sono disponibili in 3 versioni: Yes To Coconut Ultra Hydrating Paper Mask (pelli secche), Yes To Cucumber Calming Paper Mask (tutti i tipi di pelle) e Yes To Tomatoes Detoxifying Paper Mask (pelli miste); sono prive di parabeni, petrolati e siliconi e contengono efficaci ingredienti di origine naturale. Possono essere acquistate al prezzo di 4,45€ l’una su LookFantastic.

I trucchi per utilizzare al meglio le vostre maschere viso in tessuto bio o con buon INCI

Pratiche e dai risultati immediati, le maschere viso in tessuto hanno un vero e proprio effetto booster sulla nostra pelle, senza bisogno di dosare le texture. Il fatto di non necessitare nemmeno del risciacquo le rende più efficaci delle normali maschere in crema in quanto le sostanze da loro veicolate rimangono sul viso e possono quindi penetrare in profondità anche dopo aver tolto la maschera stessa. Inoltre, per essere utilizzate al meglio, richiedono solo alcuni accorgimenti.

Innanzitutto la preparazione: come suggerito dalla dottoressa Maria Rosa Gaviglio:

Prima di applicare la maschera idratante sul viso è importante rimuovere accuratamente ogni traccia di make-up e magari fare uno scrub delicato se la pelle è impura e grassa. Utilizzate per una pulizia profonda l’acqua micellare: è la soluzione perfetta se si vuole eliminare in un solo gesto ogni traccia di make up e sebo senza alterare il film idrolipidico”.

Esfoliare può essere utile, ma non è obbligatorio. Il viso struccato e deterso non deve essere cosparso con creme o sieri per evitare potenziali reazioni sulla pelle tra la crema/siero e i prodotti contenuti nella maschera.

Il momento migliore per applicare le maschere viso in tessuto è la sera dopo la detersione, questo perchè “in notturna” la pelle è molto più ricettiva. Per quanto riguarda invece la frequenza di utilizzo vi riporto sempre il parere della dermatologa Maria Rosa Gaviglio:

Consiglio di applicare la maschera idratante per il viso una volta alla settimana” che suggerisce inoltre a chi ha la pelle molto secca di “ripetere l’operazione anche tre volte alla settimana, specie nei periodi in cui la temperatura si avvicina allo zero, oppure in estate dopo un bagno sole. Se la pelle è normale o mista occorre invece fare molta attenzione alle reali necessità e alle zone interessate. La maschera idratante è invece sconsigliata per tutti coloro che possiedono una pelle grassa perché si rischiano più disturbi che benefici.

Per quanto mi riguarda, le maschere viso in tessuto mi piacciono e le trovo indubbiamente efficaci ma non ne sono una vera e propria addicted: mi piace sicuramente utilizzarne una ogni tanto, tipicamente il sabato – giorno della settimana che dedico ai trattamenti che richiedono un po’ più di tempo di applicazione – ma se salto qualche settimana o se non ho tra le mie mani l’ultima maschera viso in tessuto del momento non ne faccio sicuramente una malattia.

Voi invece che rapporto avete con le maschere viso in tessuto? Quali sono le vostre preferite?