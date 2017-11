Materiale montessori sicuro al giusto prezzo : gli indispensabili

Per i genitori appassionati del metodo Montessori il tema “dove è possibile acquistare materiale montessori ?” è indubbiamente molto caldo.

E ancor più caldo è il tema di dove trovare materiale montessori sicuro al giusto prezzo.

Perché parlo di materiale montessori sicuro al giusto prezzo? Perché anch’io – come molti altri immagino – ho buttato ripetutamente l’occhio su almeno uno dei tanti siti cinesi che propongono materiale montessori a prezzi decisamente più abbordabili di quelli a cui siamo abituati a vedere.

Ho buttato l’occhio sì ma poi non ho mai comprato nulla perché mi sono fermata ad alcune domande a cui non potevo aver risposta prima dell’acquisto: si ok costa poco ma il materiale e la fattura come saranno? I colori utilizzati saranno atossici? E i prodotti saranno davvero a norma CE o con certificazione fasulla? Sì perché è vero che di questi tempi nessuno vuol buttare via i suoi soldi ma è altrettanto vero che nessuno di noi vuole scherzare con la salute e sicurezza del proprio figlio.

Il materiale montessori venduto da Montessori4You

Quando qualche mese fa ho ricevuto – tramite newsletter – la notizia dell’apertura dello shop online di Montessori4You mi sono detta: “Vuoi che sia davvero arrivata la soluzione ai miei dubbi/problemi?”.

Sì perché Montessori4You, dopo aver venduto per alcuni mesi tramite Amazon il materiale montessori di Gonzaga Arredi, ha deciso di proporre una linea di prodotti tutta sua, votata a diffondere il metodo Montessori nelle famiglie offrendo qualità e sicurezza con un’attenzione particolare al costo.

Ho quindi contattato Daniela Valente, che è anche l’autrice del libro che vi avevo recensito qualche tempo fa per saperne di più.

Come è possibile proporre materiale Montessori ad un prezzo inferiore rispetto a quello a cui siamo abituati?

Il linea Family di materiale Montessori proposta da Montessori4You é stata studiata in modo da offrire le caratteristiche del materiale didattico ideato per le Case dei Bambini, ma con misure ridotte e questo porta fondamentalmente a due vantaggi:

una sensibile riduzione del costo di produzione e quindi del prezzo di vendita a noi genitori,

un’adeguamento alle condizioni “logistiche” delle case di molti di noi in cui, diciamoci la verità, siamo ben lontani dall’avere lo stesso spazio dedicato ai giochi che è disponibile in un asilo!

Il materiale Montessori dalle dimensioni più ridotte rispetto a quello delle case dei bambini è ad esempio il seguente:

Lettere smerigliate maiuscole e minuscole

Set di 4 mini cilindri

Solidi geometrici

Il materiale montessori Montessori4You non è Made in Italy, questo significa una rinuncia alla sicurezza?

Il materiale montessori Montessori4You è Made in Cina: “per poter fare prezzi accettabili con materiali certificati il Made in Italy è impossibile, purtroppo” dice Daniela Valente.

Ciò non significa però in nessun modo una rinuncia alla sicurezza: in aggiunta alle certificazioni CE dei fornitori cinesi sono state fatte fare ulteriori certificazioni CE dall’ Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli e, non so come la pensiate voi, ma a me sapere questo fa dormire sonni un po’ più tranquilli…

Far testare da UL ICQ e certificare CE tutti i prodotti a marchio Montessori4You ha significato progettare e classificare i prodotti diversamente da molti altri presenti in commercio (non legali secondo le norme di sicurezza europee):

la palla della scatola dell’infilare ad esempio ha dimensioni maggiorate per essere conforme alla legge che giustamente impone che non possa essere ingoiata da un bimbo piccolo;

la torre rosa è consigliata a partire dai 36 mesi (e non dai 18 come fatto da altri) perchè secondo la legge per le dimensioni dei cubi non può essere proposta a bambini troppo piccoli.

Materiale montessori Montessori4You : la gamma prodotti

La gamma prodotti Montessori4You comprende a mio parere tutti gli indispensabili per chi desideri avvicinare i propri bambini al metodo Montessori ed è in vendita sia nello shop online Montessori4You che su Amazon:

Prodotti 0-3 anni

Incastri geometrici tondi (19€ sul sito, 22€ su Amazon)

Incastri geometrici tre forme (19€ sul sito, 22€ su Amazon)

Numeri smerigliati (19€ sul sito, 22€ su Amazon)

Scatola dell’infilare – palla (19€ sul sito, 26€ su Amazon)

Scatola dell’infilare – gettoni (19€ sul sito, 26€ su Amazon)

Spolette dei colori primari (14€ sul sito, 16€ su Amazon)

Prodotti >3 anni

Incastri solidi (19€ sul sito, 22€ su Amazon)

Lettere smerigliate maiuscole e minuscole (49€ sul sito, 53€ su Amazon)

Puzzle albero (12€ sul sito, 16€ su Amazon)

Set di solidi geometrici (28€ sul sito, 32€ su Amazon)

Torre rosa (39€ sul sito, 45€ su Amazon)

Il motivo della differenza di prezzo tra le due piattaforme è presto detto: su Amazon quasi tutti i prodotti sono spediti gratuitamente con Prime (o con una spesa aggiuntiva di 2,99€) mentre su Montessori4You le spese di spedizione ammontano a 7€ quindi di fatto a seconda che abbiate bisogno di comprare un solo prodotto o diversi prodotti potrebbe risultarvi conveniente l’una o l’altra opzione…dovete farci un po’ i conti 😀

In più sul sito sono presenti due mini-set a 50€ che comprendono il libro di Daniela Valente e una coppia di giochi.

Grazie al buon consenso ottenuto negli scorsi mesi la gamma dei prodotti Montessori4You è in fase di ampliamento: potremo vedere cosa sta bollendo in pentola a partire da Settembre!

Chiudo l’articolo con un regalo per voi: Daniela è stata così gentile da offrirci il codice sconto goingnatural – valido fino al 29/08/2016 01/09/2016 – per avere uno sconto di 5€ sugli ordini effettuati su Montessori4You…un’ottima occasione per metterli alla prova non trovate? 😀

PS

Se vi dovesse capitare di vedere in Amazon qualche commento negativo sugli incastri geometrici non vi preoccupate: il fatto che i pomelli si staccassero facilmente è riferito ai prodotti venduti prima di introdurre il marchio Montessori4You; i nuovi incastri geometrici, dopo questa esperienza, sono stati migliorati: ora i pomelli, oltre ad avere dimensioni maggiori per una migliore ergonomia, non si staccano 🙂

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.