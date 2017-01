Metodo Montessori a casa : la guida per bambini 0-3 anni

Sempre più genitori, tra cui anche me se non l’avete notato, si interrogano sul come sia possibile applicare il metodo Montessori a casa in modo tale da creare un ambiente e un clima che favorisca lo sviluppo dell’autonomia del proprio bambino senza però dover investire cifre considerevoli per farlo.

Quando all’inizio del mio percorso di mamma ho sentito che il metodo Montessori poteva essere in linea con molte delle mie convinzioni sul come crescere un bambino ma da estrema profana non sapevo nemmeno da che parte iniziare alla mia domanda “esiste una guida semplice e pratica che parli del come applicare nella quotidianità il metodo Montessori?” la risposta che mi sono sentita dare è stata : “Certo un ottimo libro, molto calato nella praticità dell’applicazione è “I bambini hanno bisogno di fiducia” di Tim Seldin peccato che non sia da tempo più disponibile la sua traduzione in italiano ma soltanto nella sua versione in inglese How to Raise an Amazing Child the Montessori Way !

Inutile dirvi che quel libro è stato uno dei primi che io abbia acquistato e, nonostante il potenziale ostacolo dovuto alla lingua, l’ho trovato un’ottima guida, estremamente comprensibile e gradevole grazie all’ampio ed azzeccato utilizzo di immagini esplicative.

Sono molto consapevole però del fatto che non tutti i genitori se la sentano di comprare un libro in inglese per chiarirsi le idee sul come applicare il metodo Montessori a casa ed avere una buona seriae di spunti sulle attività da proporre ai propri piccoli, ecco perchè ho sempre pensato che l’assenza di una guida dal taglio pratico in lingua italiana fosse davvero un’enorme mancanza.

A colmare questa voragine ed a venire in soccorso dei genitori che desiderano applicare il metodo Montessori a casa ma non hanno il tempo e/o la forza di leggere gli scritti originari della Montessori, viene da alcuni mesi in soccorso una bellissima guida : Come liberare il potenziale del vostro bambino – Manuale pratico di attività ispirate al metodo Montessori per i primi due anni.

Dopo una breve biografia di Maria Montessori ed una piccola introduzione al metodo Montessori, questo manuale tratta in modo concreto e senza fronzoli i seguenti temi:

Decalogo del genitore montessoriano

Caratteristiche delle attività montessoriane

Caratteristiche del materiale montessoriano

Ambiente, vita pratica, attività sensoriali e spunti per favorire lo sviluppo naturale del bambino separati non tanto per età ma per stadio evolutivo (primi mesi, bimbo che sta seduto da solo, che si sposta da solo, cammina, parla, esplora e comunica).

Ciò che adoro di questo manuale e che a mio parere lo rende un ottimo acquisto sia per uso personale che come regalo ad una coppia di neo-genitori è:

la facile consultazione,

lo splendido uso di fotografie a supporto dei concetti,

il fatto di proporre attività fattibili con oggetti facilmente reperibili in ogni casa,

la separazione degli argomenti per stadio evolutivo anzichè per età perchè ” non esiste una scaletta di attività da proporre al bambino: solo lui può sapere ciò di cui ha bisogno “.

Insomma, una guida fondamentale per tutti i genitori che aspirano – nel proprio piccolo – ad applicare il metodo Montessori a casa!

Il libro è acquistabile, al prezzo di 19,90€ spedizione inclusa, in due modalità:

per chi desidera pagare con carta di credito o Paypal: Amazon

per chi preferisce pagare con bonifico bancario: contattando Montessori4You all’indirizzo email contatto@montessori4you.it che vi risponderà inviando le indicazioni per procedere al pagamento.

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.