Pensavate che avessi abbandonato i post sul metodo montessori perché non mi sono fatta sentire per qualche settimana sull’argomento ma non è così, qui in casa Going Natural lo studio continua! E negli ultimi tempi ci siamo concentrate sulle cosiddette carte tematiche o carte delle nomenclature o, se vogliamo chiamarle all’inglese, flashcards .

Cosa sono le carte tematiche o carte delle nomenclature ( o flashcards )

Le carte tematiche o carte delle nomenclature (o flashcards ) fanno parte del materiale montessoriano ; la dottoressa le aveva inizialmente introdotte per lo studio della botanica ma il loro uso è stato poi esteso alle più svariate discipline.

Lo scopo delle carte tematiche è aiutare i bambini nell’acquisizione del linguaggio, nell’ampliare il proprio vocabolario, incasellare gli oggetti in gruppi oltre che introdurre indirettamente la lettura attraverso l’osservazione delle parole associate alle immagini.

Possono essere utilizzate indicativamente a partire dai 2 anni e sono perfette anche per i bambini con dei ritardi nello sviluppo del linguaggio o psico-motorio (inclusi grandi handicap come Sindrome di Down e Autismo).

Come devono essere le carte tematiche o carte delle nomenclature ( o flashcards ) secondo il metodo montessori

Le carte tematiche o carte delle nomenclature ( o flashcards ) del metodo montessori devono avere un solo immancabile requisito ovvero essere caratterizzate da immagini reali di oggetti / parti del corpo / animali / ambienti della casa / azioni etc .

Il motivo? Dal momento che con esse puntiamo ad insegnare al bambino a comunicare attraverso un canale semplice e immediato come le immagini è fondamentale partire da oggetti di uso comune che già conosce e quindi non utilizzare disegni o fumetti ma immagini che rappresentino la realtà che lo circonda tutti i giorni.

Se, come me, avete già fatto qualche ricerca online vi sarete accorte che utilizzando la parola chiave flashcards è possibile reperire numerose soluzione commerciali già pronte ma che quelle con reali immagini fotografiche si contano sulle dita delle mani. Fortunatamente però è anche molto semplice crearsele in casa propria!

Carte tematiche o delle nomenclature secondo il metodo montessori : il fai da te a costo zero

Se avete molto tempo a disposizione potete cimentarvi nella realizzazione da zero delle carte tematiche: procuratevi dei cartoncini di colore neutro (siate creative, possono andare bene ad esempio anche l’interno delle scatole di scarpe e cereali etc…) e ritagliateli in quadrati di circa 10×10 cm. Dopodiché ritagliate da giornali, campionari, cataloghi di supermercati etc. tutte le immagini che ritenete utili e incollatele su vostri cartoncini (un alternativa può anche essere quella di ricercare le immagini online, stamparle e ritagliarle). Aggiungete il nome dell’oggetto subito sotto l’immagine scrivendo l’iniziale in un colore differente (rosa per le consonanti, blu per le vocali) e utilizzando lo stampatello maiuscolo o minuscolo ovvero i caratteri che si trovano più comunemente nella realtà di tutti i giorni.

Se avete un po’ meno tempo a disposizione per la ricerca delle immagini potete invece affidarvi alle tante carte tematiche o delle nomenclature già fatte da altre mamme e disponibili sul web sotto forma di pdf a download gratuito; vi lascio il link di alcune soluzioni che mi sembrano molto ben fatte:

Mammafelice : sono card della misura 12.3×7.9 cm (4 card in un foglio A4) con denominazioni in Century Gothic, il font più simile allo stampato minuscolo che viene insegnato a scuola

Montessori4you : sono card della misura 8.8×8.8 cm (6 card in un foglio A4) disponibili sia con font corsivo che con font stampatello e mute ; il sito ha iniziato a pubblicarle alcuni mesi fa e ad intervalli regolari di tempo viene aggiunto un nuovo set quindi vale la pena di ripassare a controllare ogni tanto

Materiale Aba : una fornitissima selezione di card, dalle più semplici alle più evolute, solo fotografiche – senza aggiunta della denominazione dell’oggetto

Mr Printables : una bella collezione di flashcards in inglese, peccato che le uniche con immagini fotografiche siano quelle con frutta/verdura e con gli utensili della cucina ; molto interessanti però anche le carte per insegnare i numeri e/o le operazioni

Carte tematiche o delle nomenclature secondo il metodo montessori : il fai da te a costo modico

Se il tempo a vostra disposizione non è tantissimo potete optare per alcune scorciatoie che comportano però un minimo di spesa.

Ad esempio potete stampare una delle soluzioni di card pre-fatte che ho citato nel paragrafo precedente e plastificarle (se non volete investire comprando una plastificatrice potete comprare solo le pellicole per plastificare e riscaldarle usando il ferro da stiro – si spiega meglio come fare in questo post sul plastificare col ferro da stiro) oppure ancora portarle in una cartoleria che ve le plastifichi.

Se invece preferite realizzare card con un supporto più spesso potete sostituire il cartoncino tradizionale con quello dei classici sottobicchieri da birreria (si possono acquistare in stock da 100 su siti come Opitec al prezzo di 4,95€ nella misura 9.3×9.3 cm quindi in realtà non sono adatti per tutti i formati di card ma sono la cosa più comoda ed economica già pronta che io personalmente abbia individuato).

Carte tematiche o delle nomenclature secondo il metodo montessori : dove comprarle

Se il tempo che avete a disposizione per questa attività rasenta lo zero questa collezione di flashcards o simili pronte da acquistare potrebbe fare al caso vostro; in realtà non si tratta solo di flashcards ma in alcuni casi di gioco del memory o della tombola che in ogni caso si prestano ad una o più delle presentazioni che ho descritto nel paragrafo seguente. Non sono tutte card in italiano quindi prestate bene attenzione alle descrizioni, ho ritenuto comunque utile lasciarle perchè magari potreste volerle usare per insegnare una lingua straniera 🙂

Metodo Montessori: come presentare al bambino le carte tematiche o carte delle nomenclature

Adesso che, in un modo o nell’altro, vi siete procurati le vostre carte tematiche non resta da fare altro che utilizzarle…ecco quindi alcuni spunti…

Presentazione per un bambino piccolo che deve ancora assimilare i vocaboli

Dotarsi di una copia di carte tematiche dell’argomento prescelto e presentargliele una ad una, seduti accanto a lui vicino ad un tavolino; dire chiaramente a voce alta il nome di ciò che è rappresentato sulla carta, lasciare che il bimbo la osservi e la manipoli poi porla sul tavolo, passando alla carta successiva. Dopo aver scorso tutte è possibile interrogarlo con domande del tipo “dov’è il gatto?” ed aspettare che individui la carta corrispondente.

Presentazione per un bambino che ha già appreso i vocaboli

Dotarsi di due mazzi di carte uguali e distribuire le carte del primo su di un tappeto, in fila; prendere una carta dal secondo mazzo e metterla accanto alla prima mostrando al bimbo come fare per più carte finché non avrà capito lo scopo del gioco e lasciarlo poi fare in autonomia: l’uso dei due mazzi racchiude in sé il controllo dell’errore.

Gioco del riconoscimento

Mettere tre carte sul tavolo, osservarle e commentarle ricordandosi di scandire bene il nome dell’oggetto rappresentato dopodiché chiedere al bambino di indicare uno tra gli stimoli rappresentati, andando ad esaurimento (es. ci sono un gatto, un cane e un maiale chiedergli “ Dove è il cane?”). Con bambini di 4 o 5 anni è anche possibile partire dalla descrizione e invitarli a indicare e nominare l’oggetto giusto (es. chiedere “dov’è l’animale con la coda, le orecchie lunghe e che abbaia? come si chiama?).

Gioco dell’associazione dei colori

Procurarsi un foglio colorato per ogni colore che si vuole insegnare, cominciando con soli due colori, ad esempio verde e rosso. Scegliere tra le carte a disposizione solo oggetti dei due colori prescelti e mischiarle dopodiché iniziare a girarle una alla volta, disponendole accanto al foglio colorato corrispondente.

Gioco delle categorie

prendete da due a quattro mazzi singoli di categorie (es. veicoli e gli animali). Disponete due carte, una per categoria su un tavolino, mischiate le altre disponete coperte sul tavolino. Invitate il bimbo a girare una carta alla volta e ad impilarla sulle altre già scoperte, nel giusto mazzo. Dapprima cominciate con due categorie molto diverse come quelle proposte, poi aumentate man mano la difficoltà scegliendo categorie più simili, ad esempio frutta e verdura oppure aumentando il numero dei mazzi.

Gioco del fare e del tempo (bambini dai 3 anni in su)

Creare delle carte che raffigurino le azioni principali della giornata, attaccare sul retro di ciascuna del velcro e creare un cartellone dal titolo “COSA HO FATTO OGGI?” Il cartellone, a seconda dell’età del bimbo può essere diviso in 3 sezioni (mattino, pomeriggio, sera) o anche secondo i 7 giorni della settimana (per bimbi delle elementari). Invitare poi il bambino a pescare dalla scatola l’azione svolta e a posizionarla nella giusta sezione del cartellone e, prima di andare a dormire, riguardarlo per fargli raccontare la sua giornata.

Che altro dire?! Questi sono tutti gli spunti che sono riuscita a raccogliere sull’argomento ma sarò lieta di arricchire il post con qualunque vostra segnalazione…fatevi avanti!

