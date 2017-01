Metodo Montessori – telai delle allacciature (non solo) fai da te

Uno dei punti fondanti del Metodo Montessori riguarda l’educazione ai movimenti: ne ‘La scoperta del bambino’ la Montessori infatti, analizzando l’immobilità a cui la scuola tradizionale abitua i bambini (seduti composti al banco, fermi per molte ore…), afferma non solo la necessità di tornare ad insegnare loro a muoversi ma anche di restituire loro la libertà di movimento che, secondo la sua filosofia, è assolutamente pedagogica. E, tra gli oggetti che servono ai bambini come esercizi di analisi dei movimenti, possiamo trovare i telai delle allacciature; in questo post vedremo come è possibile realizzarli con materiali economici e/o di recupero, dove è possibile comprarli e qualche alternativa “più moderna” ovvero i giochi montessoriani per insegnare le allacciature reperibili in commercio.

Metodo Montessori – “L’educazione del bambino”: uso e realizzazione dei telai delle allacciature

Nel libro della Montessori “L’educazione del bambino” viene dettagliato piuttosto bene l’uso e la realizzazione dei telai delle allacciature.

Oggetti che servono ai bambini come esercizi di analisi dei movimenti sono i telai delle allacciature: un telaio di legno che porta due rettangoli di stoffa i quali si possono unire. Ogni telaio presenta un differente modo di unione: bottoni, ganci, lacci, nastri, fibbie, automatici ecc. Questi oggetti di sviluppo si riferiscono agli atti pratici del vestirsi. I due lembi di stoffa devono prima essere giustapposti in modo che ai due lati si corrispondano reciprocamente gli ordegni che servono ad allacciare. Se questi sono occhielli nei quali si deve infilare un laccio, ovvero se sono asola e bottone, o nastri da annodare, richiedono manovre diverse, e abbastanza complesse per poter far distinguere al bambino gli atti successivi; ciascuno dei quali deve completarsi prima di procedere all’altro. Esempio: il bottone deve essere piegato con un mano, mentre l’altra tira l’asola in modo che essa ed il bottone messo di taglio si sovrappongano; poi il bottone passa; quindi esso viene ancora disposto orizzontalmente. Dopo che la maestra ha mostrato con esattezza il modo di procedere, il bambino continua indefinitamente a provare e riprovare, abbottonando e sbottonando molte volte, fino a che acquista abilità e sveltezza.

Dove è possibile acquistare telai delle allacciature realizzati secondo le indicazioni del Metodo Montessori?

I telai delle allacciature, così come pensati originariamente dal metodo montessori, sono in vendita in numerosi negozi online specializzati in prodotti per la didattica come ad esempio:

Early School Materials

Gonzagarredi

La Nuova Didattica

Mondomio

Montessori Materials

Telai delle allacciature fai da te

Dal momento che, come abbiamo appena visto, il costo dei telai delle allacciature in vendita è tutt’altro che irrilevante molte mamme si sono già ingegnate prima di me per trovare soluzioni fai da te con un investimento ben più contenuto. E infatti con una rapida ricerca in internet sono riuscita ad individuare diversi utili ed economici tutorial in italiano che apparentemente non richiedono nemmeno un grande tempo di realizzazione:

In Lacasadiserendippo, ad esempio, possiamo vedere dei telai per le allacciature realizzati partendo da dei portafoto in legno naturale del Bricocenter e dei capi di abbigliamento dismessi -> LINK

Mammamiami presenta dei telai delle allacciature realizzati partendo da aste di legno quadrate -> LINK

Su Nannabobo viene illustrata una soluzione che utilizza come base per i telai delle allacciature degli specchi MALMA Ikea -> LINK

Mammafelice ci spiega come realizzare i telai delle allacciature partendo dalle cornici RAM IKEA -> LINK

Sul sito de I Piccolini Claudia Porta suggerisce infine di realizzare dei semplici telai delle allacciature utilizzando vecchi capi di abbigliamento e telai da ricamo già pronti -> LINK

Ho letto su un gruppo facebook che la dimensione dei telai originali sarebbe di 30x30cm…in questo modo c’è spazio per ospitare su uno stesso telaio diverse ripetizioni dello stesso movimento di allacciatura…ad essere fiscali quindi buona parte dei tutorial che vi ho citato (tutti tranne il 2°) hanno lo svantaggio di portarvi a realizzare dei telai di dimensioni più ridotte…

Giochi montessoriani per insegnare le allacciature reperibili in commercio

Se siete a corto sia di tempo da dedicare alla realizzazione homemade dei telai delle allacciature che di denaro per acquistare i telai tradizionali del metodo montessori, sarete lieti di scoprire che esistono in commercio diversi giochi montessoriani che, pur non essendo nella forma originaria di telaio, svolgono comunque la funzione di insegnare ai nostri piccoli diversi tipi di allacciature.

Esistono ad esempio delle tavole delle attività come quella di Melissa & Doug

(foto di sinistra) e della Janod (foto di destra)



o cubi con ogni lato dotato di diverse allacciature come quello di Small foot company



delle bambole didattiche a marchio Heunec dotate di cerniera, strap, bottoni, lacci ed otomatico nella versione femmina, maschio e cowboy ?

altre bambole didattiche a marchio Small Foot Company ed anche un draghetto con tante allacciature a marchio Miniland



Grande classico sono poi le scarpine o pattini per imitare la classica allacciatura delle scarpe sia nella versione “tavola delle attività ” che nella versione simil-scarpina vera e propria come quelle di Small Foot Design (foto di sinistra) e quella di PlanToys (foto di destra)

mentre, come variazione sul tema ho trovato anche 3 libretti che si pongono come obiettivo quello di far esercitare i piccoli a vestirsi da soli: Lupo lupetto cosa mi metto , Imparo a vestirmi e Mi Vesto Da Solo !

Insomma, devo dire che applicandosi un po’ nella ricerca, ci sono davvero soluzioni per tutti i gusti e tutte le tasche! Se siete interessati trovate un riepilogo delle idee che vi ho illustrano in questo post assieme ad alcuni altri spunti che sarebbe diventato troppo lungo includere qui all’interno della wishlist che trovate a questo link .

Il difetto che hanno queste soluzioni, se vogliamo essere fiscali, è il fatto che presentano al bambino diverse possibilità di allacciatura in contemporanea, con conseguente sua minore concentrazione verso il singolo movimento.

Volete sapere cosa ho fatto io?! Per partire, dato che la mia bimba non aveva ancora una bambola morbida, ho pensato di cogliere due piccioni con una fava ed optare per una bambola con le allacciature: ho preso quella della Heunec.

Come ci stiamo trovando?! La mia bimba la adora ma il mio sguardo di adulta mi fa dire che poteva essere un po’ più curata: la taschina con i bottoni non è facilissima da manipolare e lo strap posizionato su una delle scarpine è davvero minuscolo…certo che col prezzo così contenuto è abbastanza normale che la realizzazione non sia impeccabile…

Sto ora valutando, tempo permettendo, il fatto di realizzare anche qualche telaio singolo con le allacciature che mancano sulla bambola ma non so se ce la posso fare…

PS se vi interessano altri giochi montessoriani vi consiglio anche questo articolo: Giochi in legno Montessori a meno di 10 euro: 90+ idee

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.

Photo credit: Morguefile