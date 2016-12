L’uso del miele di Manuka a scopo curativo della pelle – vista la sua attività antibatterica, antisettica, antivirale e antibiotica – risale all’antichità: i Maori lo usavano per disinfettare e cicatrizzare le ferite dei propri guerrieri e gli Egizi per creare unguenti per piaghe e ferite (ne avevamo già parlato anche in questo post sul miele di manuka Nectar Plus); lo sapevo già eppure il miele di manuka per la cura delle pelle dei bambini non si era ancora ricavato uno spazio nel mio archivio mentale!

Attività antibatterica del miele di Manuka : c’è Miele di Manuka e Miele di Manuka

Forse non tutti lo sanno ma l’attività antibatterica del miele di manuka è dovuta nella maggior parte dei casi alla presenza al suo interno di perossido di idrogeno tuttavia questa attività non è per niente stabile in condizioni avverse tant’è che può essere degradata o distrutta da luce, calore e fluidi corporei.

I numerosi studi del prof. Peter Molan dell’Università di Waikato (Nuova Zelanda) hanno però messo in evidenza che alcuni mieli di Manuka possiedono un’attività supplementare non dovuta al perossido di idrogeno e che mantiene la sua efficacia in vivo: l’attività antibatterica non perossidica.

Miele di Manuka : a quali indici di attività antibatterica possiamo affidarci

Il MetilGlioOssale (MGO) è una delle molecole responsabili dell’attività di alcuni tipi di miele di Manuka ecco perché si dice che per essere sicuri di acquistare un buon miele di Manuka bisogni verificare la concentrazione di MGO certificata dal produttore (che può variare da 100 a 550 mg/kg e più questo valore è alto, maggiore è l’attività antibatterica).

Ma dato che questa non è la sola sostanza responsabile dell’attività antibatterica per avere maggiori garanzie è necessario ricorrere ad altri indicatori più affidabili ovvero gli indici UMF (Unique Manuka Factor – di cui avevamo già parlato nel post sul miele di manuka UMF di The New Zealand Honey Shop) e IAA (Indice Activitée Antibacterique/ Indice Attività Antibatterica) che misurano l’attività non perossidica del miele di Manuka, attraverso analisi in laboratorio di ogni lotto rispetto all’attività su un batterio antibiotico resistente: lo stafilococco dorato (Staphylococcus aureus).

Un miele con un’attività pari a quella di una soluzione di fenolo al 10% è un miele con IAA 10+; diversamente un miele con un’attività pari a quella di una soluzione di fenolo al 15% è un miele con IAA 15+.

Miele di Manuka per la cura della pelle

Quando un miele di Manuka dall’attività antibatterica certificata viene applicato direttamente sulla pelle, fornisce un eccellente trattamento per eczema, dermatite, psoriasi, punture di insetti, ulcere, ustioni e ferite; come se ciò non bastasse un buon Miele di Manuka contribuisce a ridurre le cicatrici e il loro tempo di guarigione.

Anche chi soffre di acne e rosacea può trarre beneficio dall’uso di miele di Manuka utilizzandolo sia come detergente che come medicazione adesiva da tamponare su ogni singola lesione o su piccole aree coinvolte dal problema.

Miele di Manuka per la pelle di bambini e neonati : la linea cosmetica Miel de Manuka Baby di Comptoirs et Compaignes

Considerando l’insieme di tutte le sue benefiche proprietà viene proprio da chiedersi: perché non utilizzare il miele di manuka per la pelle di bambini e neonati ? Così delicata da cercare di evitare il più possibile ogni prodotto aggressivo o medicina ma al contempo a volte così esposta a problemi come eczemi e dermatiti?

E infatti qualcuno ci ha pensato : l’azienda francese Comptoirs et Compaignes ha realizzato la prima linea di cosmesi biologica per bambini a base di miele di manuka IAA 10+ e IAA 15+.

La linea Miel de Manuka Baby Comptoirs et Compaignes è made in France e certificata Ecocert; le formulazioni sono state sviluppate e testate sotto supervisione medica e non contengono parabeni, conservanti, alcohol o allergeni , nel rispetto della pelle sensibile e fragile dai neonati e dei bambini piccoli. Comprende 4 prodotti:

Salviette umidificate in cotone biologico con miele di manuka IAA10+ (elette miglior prodotto bio del 2015)

Crema ultra riparatrice baby bio con il 20% di miele di manuka IAA15+ (eletta miglior prodotto bio del 2014)

Crema cambio baby bio con il 10% di miele di manuka IAA10+

Latte idratante corpo baby bio al miele di Manuka IAA10+

ed io e la Chiara che la stiamo provando non mancheremo di aggiornarvi sull’argomento 🙂

Dove è possibile reperire la linea cosmetica Miel de Manuka Baby Comptoirs et Compaignes?

A importare in Italia ed a distribuire questa bella chicca è Il Fior di Loto, potete infatti reperire tutte le informazioni sui singoli prodotti in italiano a questo link del loro sito web.

Se poi desiderate scoprire in quale punto vendita vicino a voi la linea Miel de Manuka Baby Comptoirs et Compaignes sia disponibile potete inviare la vostra richiesta di informazioni a info@fiordiloto.it