Miomojo : borse e accessori vegan , etici e alla moda

Miomojo è l’interessante brand italiano che propone una bella gamma di borse e accessori vegan incontrata per la prima volta qualche mese fa in un Tigotà della mia città.

Tigotà è talmente pieno di trousse / make up bag di questo brand che mi sembra quasi impossibile non aver trovato nessuna recensione o articolo su questo brand in italiano ma è così quindi che dire…spezzerò il ghiaccio io e magari qualcuno prima o poi mi seguirà! 😀

Chi è Miomojo

Miomojo è un’azienda italiana, più precisamente della provincia di Bergamo, specializzata nella produzione di borse e accessori cruelty-free che, appellandosi alla propria coscienza etica, propone prodotti belli e funzionali progettati in modo da salvaguardare al tempo stesso persone, ambiente e animali.

A caratterizzare i loro prodotti sono il design italiano, i materiali cruelty-free e il continuo impegno nel migliorare lo standard dei materiali utilizzati senza comprometterne le caratteristiche di sostenibilità, estetica e convenienza economica.

La distribuzione del brand è iniziata, tramite retailer internazionali nel 2012, ma in Italia direi che abbia fatto capolino solo sul finire del 2015 quando Miomojo ha aperto il proprio ecommerce ed ha messo in vendita alcuni prodotti della linea in edizione limitata Animals for Asia su Amazon.

Claudia Pievani, fondatrice di Miomojo, ha dichiarato in un articolo su La Stampa:

Io credo che le aziende debbano contribuire a rendere il mondo un posto migliore. Noi di Miomojo abbiamo un grande amore per gli animali e facciamo la nostra parte per fermare in ogni modo la crudeltà di cui sono oggetto dovunque nel mondo.

L’impegno di Miomojo per un mondo migliore

Partendo dal motto “you buy, we give”, Miomojo tiene fede al suo impegno sociale sostenendo cause internazionali a favore degli animali: con la linea in edizione limitata Animals for Asia ad esempio, fornisce sostegno (20% dei proventi delle vendite su ogni singolo pezzo) all’organizzazione non profit Animals Asia che promuove il rispetto verso tutti gli animali.

Pensate che dal 2012 al 2015 Miomojo le ha devoluto oltre 50.000 euro, impiegati ogni anno per un progetto diverso:

2013 – viaggio dalla Gran Bretagna ai centri di salvataggio in Cina e Vietnam di un team di oculisti specialisti,

2014 – 8000 pasti e farmaci per 63 orsi.

2015 – realizzate pompe d’acqua a Nanning e supporto alla campagna internazionale “no voice no choice” con lo scopo di porre fine allo sfruttamento degli animali nell’industria dell’intrattenimento.

Le caratteristiche etiche ed ecofriendly dei prodotti Miomojo

Alla base della progettazione e produzione dei prodotti Miomojo alcuni valori che non vengono mai messi in discussione:

scelta di materiali non derivanti dalla sofferenza degli animali;

approvvigionamento responsabile da partner che hanno a cuore i propri lavoratori, che producono seguendo principi di integrità e vegani;

ideazione di prodotti al contempo sostenibili ed economicamente accessibili;

impegno sociale e sostegno, anche attraverso attività di volontariato diretta, a concreti progetti in supporto degli animali;

impegno nel generare consapevolezza attraverso i mezzi di comunicazione utilizzati e nell’ispirare le persone ad adottare uno stile di vita salutare e consapevole

Coerentemente con tutte queste premesse Miomojo è un partner di PETA, tutti i suoi prodotti sono certificati PETA-approved e Animalfree fashion con valutazione VVV+ (che significa che la loro composizione esclude completamente pelle, pelo, piume, seta e lana).

Ecco quindi che i prodotti Miomojo sono realizzati in:

Pelle vegan : non utilizzare pelle non solo evita agli animali inutili sofferenze ma presenta altri numerosi vantaggi tra cui il non impiego dei coloranti e delle sostanze chimiche altamente tossiche che servono per tingere/impedire alla pelle di decomporsi e il minor impatto ambientale della produzione;

Senza PVC : le pelli vegan solitamente utilizzare si dividono in PU (poliuretano) e PVC (cloruro di polivinile) e quest’ultimo, oltre ad essere considerato pericoloso in caso di esposizione prolungata, è considerato da Greenpeace il materiale plastico a peggior impatto ambientale; per questi motivi Miomojo è 100% PVC free fin dal proprio inizio a fine 2012;

PU (poliuretano) certificato come privo di PVC, azocomposti, formaldeide e metalli pesanti;

Poliestere riciclato (R-PET) ottenuto dalla plastica delle bottiglie d’acqua che, oltre ad essere un materiale resistente, riduce anche la nostra dipendenza dal petrolio, dà una seconda vita alle bottiglie di plastica (che impiegherebbero più di 700 anni per decomporsi) ed ha un processo produttivo che consuma il 90% in meno d’acqua;

Fibre naturali come lino e canapa, resistenti e biodegradabili;

No al cotone : a partire da inizio 2018 Miomojo abbandonerà completamente l’uso del cotone che già era utilizzato soltanto in una minima parte di prodotti, sostituendolo con R-PET o altre fibre naturali. Il motivo di questa scelta è il grosso impatto ambientale della produzione di questo tessuto, sia in termini di sostanze chimiche utilizzate che di consumo d’acqua. All’eventuale possibilità di utilizzare cotone biologico è stata preferita la canapa, la cui produzione ha un impatto ambientale notevolmente inferiore.

In aggiunta a ciò Miomojo sta valutando la possibilità di utilizzare materiali innovativi come pelle ricavata dagli scarti di ananas, funghi, banane, mele e arance.

La gamma prodotti Miomojo

La gamma prodotti Miomojo spazia da astucci a borse per il make-up passando per beauty case, zaini, shopping bag e borse da viaggio, il tutto rigorosamente realizzato in materiali resistenti e, al posto di cuoio e pelle, tessuti cruelty-free realizzati ad esempio con poliestere prodotto da bottiglie di plastica riciclate e materiali naturali come canapa e lino.

Tutti i modelli, proposti a prezzi abbordabili, possono vantare un design ricercato, pulito e casual.

I prodotti Miomojo alla prova

Ho notato per la prima volta il brand Miomojo tra gli scaffali del Tigotà dove le sue borse per il make-up sono disponibili in un’ampia varietà di dimensioni e modelli.

Le ho guardate e riguardate resistendo all’acquisto per mesi finché un giorno di quest’estate, poco prima di partire per le ferie, alcune borse per il make-up Miomojo erano scontate del 50% e così una è tornata a casa con me per una cifra di poco inferiore a 5€.

Il modello che ho scelto è di dimensioni medie, è stato prodotto in P.R.C. ed è caratterizzato da tessuto esterno in 65% cotone + 35% poliestere, tessuto interno in 100% poliestere a cui si aggiungono alcuni dettagli in ecopelle.

Soffice e resistente è progettata in modo da essere estremamente pratica: è molto capiente ma grazie alla presenza di due profonde tasche interne aperte e di un taschino richiudibile con cerniera permette di organizzare bene il contenuto; grazie a queste caratteristiche è diventata la pochette in cui ripongo i prodotti che uso quotidianamente.

Viste queste premesse poche settimane dopo ho fatto un secondo acquisto Miomojo, questa volta in offerta su Amazon: una borsa a spalla shopper di colore grigio fumo.

Anche in questo caso mi sono trovata di fronte ad un prodotto funzionale e capiente (33x37x12), realizzato in materiali di alta qualità, resistenti e cruelty-free (poliestere ed ecopelle Saffiano vegan).

Protagonisti di questa borsa Miomojo sono tanti dettagli, studiati per renderla pratica e abbastanza versatile da essere adatta in tante occasioni d’uso (scuola, lavoro, viaggio etc…): una tasca esterna con cerniera ed un interno, completamente foderato in poliestere logato, caratterizzato da una tasca interna con cerniera e un grande comparto porta pc (da 13″) con chiusura.

Oltre alla sua praticità, attenzione ai dettagli e buona organizzazione interna ed esterna degli spazi, ne sto apprezzando particolarmente il design pulito ed essenziale che la rende adatta ad ogni stagione e ad ogni tipo di outfit.

Dove è possibile acquistare i prodotti Miomojo?

I prodotti Miomojo sono in vendita online sia sul sito dell’azienda che su Amazon.

Su Amazon è in particolare disponibile la linea limited Edition Miomojo for Animals Asia che comprende non solo la borsa a spalla che ho acquistato io ma anche pochette, trousse da bagno, astuccio da viaggio, zaino e borsone weekend, nei colori sabbia con dettagli marrone e grigio fumo con dettagli nero:

la linea Ethicool che comprende borsa shopper/tote, tracollina crossbody, borsetta portatrucchi e zaino nei colori tortora o nero con dettagli grigio/fumo:



e la linea Essential che comprende trousse da viaggio, astuccio da bagno, borsa spalla, borsone weekend, borsa tracolla città e zaino nel colore carta da zucchero, con dettagli grigio chiaro:



Per quanto riguarda i punti vendita fisici le borse per il make-up sono disponibili nei punti vendita Tigotà.

Voi avete mai comprato qualcosa di questo brand? E come vi siete trovati?

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.