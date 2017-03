Mnmur borse con copertoni riciclati di biciclette Made in Italy

Mnmur è un interessantissimo brand artigianale Made in Italy che ha fatto delle borse con copertoni riciclati di biciclette (e non solo) la propria cifra stilistica.

L’ho scoperto casualmente mentre cercavo un regalo di San Valentino per mio marito e adesso è finito lì, nella mia lista dei desideri, in attesa di avere bisogno di acquistare una borsa, un portafoglio o una cintura; non resisto però dal presentarvi questo brand e i suoi prodotti oggi perché di bello, ecologia e buon design Made in Italy non se ne parla mai a mio parere abbastanza.

La storia di Mnmur

Mnmur nasce a Torino dall’iniziativa di Laura Comino e Marco Giambra, due trentenni con percorsi di studi differenti: la prima laureata in storia dell’arte, il secondo in graphic design.

Dalla loro passione per i materiali anticonvenzionali come le camere d’aria usate delle biciclette nascono un po’ per gioco nel 2008 i primi esperimenti e prototipi che presto si sono trasformati in borse, astucci, cinture e portafogli rigorosamente fatti a mano.

La prima collezione Mnmur è stata presentata nel 2009 nell’ambito di fiere ed eventi legati all’autoproduzione e al design indipendente, nel 2010 è stato inaugurato il loro negozio-laboratorio nel quartiere di San Salvario di Torino mentre nel 2012 Mnur ha ricevuto la soddisfazione di essere inserita dalla rivista «Wired» nella lista delle cento aziende più green d’Italia.

Borse con copertoni riciclati di biciclette (e non solo): il come e il perché della scelta di Mnmur

Fin dall’inizio l’obiettivo di Laura e Marco è stato quello di prendere un prodotto di scarto e trasformarlo in un oggetto nuovo, utile e bello; le camere d’aria usate delle biciclette, reperibili in abbondanza e con un potenziale creativo altissimo, la loro scelta.

Sempre più spesso le camere d’aria bucate delle bici non vengono più riparate e questo fa sì che nelle ciclo-officine si accumulino materiali di scarto destinati alla discarica.

Dopo aver recuperato questa materia prima Laura e Marco la tagliano, la lavano in lavatrice e poi – con tanta pazienza ed una macchina da cucire – uniscono le strisce di gomma tese su un piano e accostate l’una all’altra, fino a formare il tessuto.

Parliamo quindi di un processo di autoproduzione, etico e completamente al di fuori dei meccanismi del mercato di massa dietro a cui ad esempio, per realizzare un portafoglio c’è una persona che a seconda del modello impiega circa un’ora di lavoro.

Le caratteristiche della collezione di prodotti artigianali Mnmur

Mnmur trae ispirazione dalla cultura urbana e realizza oggetti di design dall’estetica lineare/minimalista e dallo stile contemporaneo con accenni vintage.

Il fatto di utilizzare come materia prima le camere d’aria scartate dalle ciclo-officine fa sì che portachiavi, portafogli e borse siano caratterizzati da un colore nero pieno e da una robustezza che non sacrifica la morbidezza. Ogni pezzo è unico e originale perché le gradazioni di nero della gomma, le superfici a rilievo, le scritte di fabbricazione e i segni dell’usura delle camere d’aria non sono mai uguali così come non è mai uguale l’ispirazione del momento in cui prendono vita.

La rigorosa monocromia nera – che potrebbe non piacere a tutti – viene in alcuni modelli spezzata dall’inserimento di colori a netto contrasto come il giallo, il verde e il rosso andando così incontro anche a chi dei tocchi di colori proprio non riesce a fare a meno.

La gamma prodotti Mnmur

Il brand Mnmur divide la propria gamma di prodotti finiti fra portachiavi, portamonete, cinture, portafogli e borse con prezzi che spaziano dai x ai 130€ , in vendita sia nel loro negozio di Torino che sul loro sito e nella sezione artigianato Made in Italy di Amazon.



Non so come la pensiate voi ma per quanto mi riguarda ritengo che il Made in Italy di Mnur – attento al design, alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente – meriti tutto il nostro sostegno.

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.