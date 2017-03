Mokosh Cosmetics , cosmetici naturali d’alta gamma dalla Polonia

Mokosh Cosmetics è un’azienda polacca che produce cosmetici naturali scoperta durante lo scorso Sana.

Distribuita in Italia da Finalga Distribuzioni, mi sembra che sia ancora ingiustamente alquanto sconosciuta e quindi ho pensato di dedicarle un post 🙂

Mokosh Cosmetics , un nome un programma

Il nome Mokosh Cosmetics deriva dall’omonima dea slava Mokosh, protettrice della terra, dell’umidità e della fertilità, che secondo le antiche credenze si prendeva cura delle colture e delle donne. Mokosh è la musa ispiratrice della gamma di cosmetici, realizzati utilizzando i suoi prodotti (frutta secca, fiori, foglie e minerali) seguendo la filosofia della semplicità.

La filosofia alla base di Mokosh Cosmetics

Mokosh Cosmetics si rivolge ad una fascia di clientela attenta alle formulazioni dei prodotti che acquista e al rispetto del proprio corpo, attenzione che si manifesta nel dedicare quotidianamente tempo ai rituali per la cura della propria pelle; ai suoi clienti Mokosh Cosmetics offre prodotti di altissima qualità e informazioni complete al loro riguardo.

Non è un caso quindi che Mokosh Cosmetics in Polonia sia presente nei migliori saloni SPA attenti al bio, sia molto popolare tra le celebrities ed appaia spesso sulle riviste Elle e Vogue.

La gamma prodotti Mokosh Cosmetics

Mokosh Cosmetics si caratterizza per la capacità di combinare materiali tradizionali con tecnologia moderna e packaging unico, minimale e di design.

La gamma referenze Mokosh Cosmetics abbraccia due tipologie di prodotti:

cosmetici di base (oli, sali, argilla, fanghi, oli essenziali), privi di ingredienti inutili, formulati da principio attivo al 100% senza l’aggiunta di additivi, conservanti artificiali, eccipienti.

cosmetici più elaborati pensati per l’uso secondo specifici rituali ispirati ai trattamenti SPA, progettati per risolvere problemi specifici e confezionati in vetro scuro di qualità farmaceutica per garantirne una migliore conservazione.

Parliamo di prodotti cosmetici dermatologicamente testati, formulati con materie prime vegetali di elevata qualità per la maggior parte certificate biologiche, progettati per essere usati in sinergia fra loro: olii ed elisir per il corpo, idrolati da usare per rinfrescare la pelle o come tonici viso, olii per bambini, argille, fanghi del mar morto, balsami e burri corpo, olii essenziali da usare con gli olii base, lip balm e creme viso.

Mokosh Cosmetics alla prova

Grazie alla disponibilità di Finalga Distribuzioni ho potuto provare alcune minitaglie di prodotti Mokosh di cui vi lascio ora le mie prime impressioni.

Green Clay face and body mask Mokosh Cosmetics

Come ben saprete l’argilla verde alla base della formulazione di questa maschera ha straordinarie proprietà sgrassanti, opacizzanti, purificanti e rigenerative unite al fatto che si tratta di un ingrediente che può essere utilizzato in sicurezza su tutti i tipi di pelle, incluse quelle sensibili.

La sua polvere, mescolata con acqua o con un idrolato, può essere utilizzata – a seconda della consistenza ottenuta – sia come maschera viso che come maschera corpo: per la maschera viso la consistenza più adatta è quella di una pasta mentre per la maschera corpo è quella di una sospensione spessa; nel caso si utilizzi l’acqua è consigliato aggiungere 1-2 gocce di olio essenziale.

Data la stagione invernale la mia preferenza d’uso è ovviamente caduta sulla maschera viso e l’ho provata sia con acqua+olio essenziale che con l’idrolato di verbena di cui vi parlerò tra un attimo; entrambi gli utilizzi mi hanno dato grandi soddisfazioni sia dal punto di vista della pulizia della pelle che da quello della sua morbidezza successiva e senza alcun effetto collaterale di arrossamento che a volte mi è capitato di riscontrare con le maschere a base di argilla.

Ingredients INCI: Illite, Montmorillonite, Kaolin

Lemon Verbena flower water Mokosh Cosmetics

L’idrolato di verbena Mokosh Cosmetics è indicato per ridurre le infiammazioni, normalizzare la produzione di sebo e restringere i pori ed è quindi adatto principalmente alle pelli grasse o miste con tendenza alle imperfezioni.

Pur non avendo una pelle tendente alle imperfezioni l’ho inserito nella mia routine quotidiana come tonico trovandolo idratante e tonificante; ha una splendida capacità rinfrescante e un delicato profumo erbaceo che infondono buonumore 🙂 Insomma, mi ha fatto una bella prima impressione.

INCI: Lippia Citriodora Flower/Leaf/Stem Water, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Prezzo al pubblico degli idrofita da 100ml in flacone spray: 25€

Cosmetic Argan Oil Mokosh Cosmetics

L’olio di argan Mokosh Cosmetics è un olio puro, spremuto a freddo e non raffinato , inserito in bottiglie di vetro scuro ad uso farmaceutico per preservarne intatte le sue preziose proprietà. Ricco di antiossidanti che proteggono la pelle dai radicali liberi, contiene anche carotenoidi, polifenoli e vitamina E che rigenerano la pelle e la proteggono.

Personalmente apprezzo molto l’olio di argan puro perché è un pregiato prodotto multifunzione che può essere utilizzato da solo sia per la cura di viso e corpo (massaggiandolo con movimenti circolari) che dei capelli (come maschera da applicare per 10-20 minuti sulle punte e sulla cute); l’uso principale che ne sto facendo è quello di idratante viso: ne basta un quantitativo minimo per donare alla pelle impareggiabile idratazione senza untuosità.

Mokosh Cosmetics ne consiglia anche degli interessanti usi combinati che non ho provato:

Alcune gocce di olio di argan versate nell’acqua tiepida con alcune gocce del vostro olio essenziale puro preferito possono trasformarlo in uno splendido bagno rinvigorente ed aromaterapeutico;

Mescolato con il sale di alghe o con il sale iodio-bromidico Mokosh magari aggiungendo anche qualche goccia di olio essenziale, può diventare un ottimo esfoliante corpo da applicare con movimenti circolari sulla pelle.

Prezzo al pubblico dell’olio di argan in formato minitaglia da 10ml 10€, in bottiglia di vetro scuro da 100ml è 40€.

Dove è possibile trovare i prodotti Mokosh Cosmetics ?

I prodotti Mokosh Cosmetics si possono acquistare nelle migliori bioprofumerie, erboristerie e concept store italiani oppure direttamente contattando Finalga Distruzioni tramite l’indirizzo email finalgadistribuzioni@gmail.com

Voi avete già provato/acquistato qualche prodotto di questo brand?