Momme Natural Care : cosmetici naturali per mamma e bimbo

C’è un brand che accompagna la cura personale di me e Chiara da tempo e di cui mi sono resa conto di non avervi mai parlato: MomMe.

MomMe è un brand polacco che propone due interessanti linee di prodotti naturali per la cura dei bambini (Momme Baby Natural Care) e delle loro mamme (Momme Mother Natural Care), importato e distribuito in Italia da Albasun, una delle aziende al cui stand faccio tappa fissa in occasione delle fiere come Cosmofarma e Cosmoprof.

Il motivo ispiratore delle linee cosmetiche MomMe è il legame naturale che si instaura tra madre e figlio ed il nome stesso ne vuole essere una rappresentazione.

Le caratteristiche dei prodotti MomMe

La missione di Momme è quella di stimolare le naturali funzioni della pelle, la più delicata, sensibile e problematica con cosmetici efficaci a base di ingredienti naturali al 100%.

La sua filosofia si basa sul totale rispetto e amore per la salute della pelle di bimbi e mamme: tutti gli ingredienti provengono dalla natura e sono stati certificati da Enti come Ecocert e NATRUE per garantire sia l’elevata qualità del prodotto che delle materie prime.

I prodotti MomMe NON contengono cessori di formaldeide, parabeni, SLS, SLES, vaselina, oli minerali, paraffina, siliconi, glicoli, filtri UV chimici, lanolina animale, coloranti e fragranze sintetici, ingredienti di origine animale.

Messe al bando le sostanze chimiche, i protagonisti delle formulazioni Momme sono betaina, burro di karatè, derivati isolati dall’olio di oliva, detergenti vegetali, filtri solari ecologici UVA/UVB di ultima generazione, glicerina organica, gomma naturale di guar, lanolina vegetale, latte di mandorla di terra, ossido di zinco, saponaria, olio di babassu, olio di mandorle dolci, olio di macadamia, olio di sesamo, olio di girasole, squalene da olive, olio di semi di anguria, olio di vinacciolo, bisavolo, cera d’api e vitamina E.

Studi Dermatologici condotti da parte di Laboratori Scientifici Indipendenti sulla ipoallergenicità dei cosmetici MomMe, ne confermano l’elevata Qualità, Efficacia e Sicurezza.

Non a caso quindi tutti i prodotti MomMe sono stati approvati dagli standard GMP (Good Manufacturing Practice), che garantiscono elevata qualità e purezza delle materie prime utilizzate, il pieno controllo della qualità e della loro provenienza.

Altra caratteristica peculiare di Momme è l’attenzione al packaging: le confezioni non solo sono 100% riciclabili e contengono tutte le informazioni sul prodotto ma sono anche popolate da simpatici personaggi da colorare, poesie da leggere al bimbo e “argomenti del cuore” ovvero un testo scritto da MomMe dedicato alle mamme.

Infine ogni prodotto è accompagnato dalla divertente Brochure MomMe, tutta da disegnare e colorare, per divertirsi insieme ai bimbi!

La gamma prodotti MomMe

La gamma prodotti MomMe è in continua evoluzione: quando l’ho incontrata per la prima volta in fiera un paio di anni fa comprendeva solo 8 prodotti appartenenti alla linea Momme Baby Natural Care ma nel giro di circa un anno ricordo che è stata ampliata con l’introduzione della nuova linea di prodotti Momme Mother Natural Care e più o meno ad ogni fiera esce un nuovo prodotto: non più tardi dello scorso Cosmoprof la gamma di prodotti per bambini ad esempio è stata ampliata con l’introduzione dell’Olio Magico.

I prodotti Momme Baby Natural Care

La linea di prodotti Momme dedicata ai bambini comprende al momento un totale di 9 referenze che coprono tutte le esigenze di detersione, cura e protezione dei nostri piccoli:

Bagno Cremoso Nutriente “per i piccoli marmocchi”,.

Gel Detergente Delicato 2 in 1 “per i piccoli birichini” .

Crema nutriente intensiva “per pulcini delicati”.

Crema Lenitiva Soffice “per i piccoli delicati”.

Olio Vellutato in Gel “per i piccoli coccoloni”.

Olio Magico per pelli delicate “per dolci

Lozione idratante per viso e corpo “per i piccoli sognatori”.

Crema Lenitiva per il Sederino “ per i piccoli teneroni”.

Lozione Solare Alta Protezione UVA UVB SPF30.

Crema protettiva da passeggio SPF25 “per i piccoli esploratori”.

I prodotti Momme Mother Natural Care

La linea di prodotti MomMe Mother Natural Care è studiata per rispondere alle esigenze della pelle delle mamme durante il periodo della gravidanza e dell’allattamento (ma è perfetta anche per donne che non sono in dolce attesa) e si compone di 4 prodotti per la cura degli inestetismi più frequenti sulla pelle di una futura e neo mamma:

Crema Intensiva Anti Smagliature e Anti Cellulite

Olio Anti Smagliature

Siero Rassodante Seno

Balsamo Lenitivo per i Capezzoli

La nostra esperienza con i prodotti Momme Baby Natural Care

Di Momme qui a casa, oltre che diversi campioncini, abbiamo utilizzato un paio di prodotti full size ovvero la crema protettiva da passeggio SPF25 e l’olio magico per pelli delicate, trovandoci in entrambi i casi decisamente bene.

Crema protettiva da passeggio SPF25

La crema protettiva da passeggio SPF25 è una crema ipoallergenica ideata per curare la pelle di bambini e neonati in ogni condizione atmosferica: contiene un filtro ecologico di ultima generazione che protegge la pelle dai raggi UVA/UVB e sostanze nutrienti ed oli di altissima qualità per rinforzare le naturali difese della pelle e prevenire arrossamenti e irritazioni, mantenendo la giusta idratazione per tutto l’arco della giornata. Grazie a questa formulazione sinergica, se applicata 15 minuti prima di uscire sulle parti scoperte e ri-applicata ogni 2 ore, assicura contemporaneamente una completa protezione da vento, freddo e raggi solari (SPF 25).

Si tratta di una crema apparentemente corposa (la prima volta che ne ho versata un po’ in mano per metterla a Chiara ho pensato che mi sarebbe scappata via prima di aver finito di spalmargliela) ma in realtà al primo contatto con la pelle si rivela leggera e facile da stendere, grazie all’elevata quantità di oli contenuti. Ne basta pochissima, si stende rapidamente e non lascia alcuna traccia di unto sulla pelle, tutte caratteristiche che apprezzo particolarmente sia nei prodotti per bambini che in quelli per me e infatti questa crema l’ho utilizzata senza pormi problemi anche su di me!

Noi l’abbiamo utilizzata con soddisfazione soprattutto in inverno, quando il freddo era pungente, per prevenire arrossamenti e screpolature della pelle ma vista la sua consistenza e prestazione sulla pelle mi sento di consigliarla anche nelle stagioni più calde, magari non in un luglio-agosto come quelli soffocanti di quest’anno, ma in tutto il resto delle condizioni meteo sì.

Olio magico per pelli delicate

Come vi dicevo accennavo prima l’olio magico per pelli delicate è il prodotto aggiunto più recentemente alla gamma di prodotti Momme (veniva presentato allo scorso Cosmoprof) e si propone come un olio lenitivo, indicato per pelli che necessitano di attenzioni e cure speciali. Ha una bella formulazione a base di puri oli biologici certificati come Olio di Sesamo, Olio di semi di Girasole, Olio di semi di Anguria, Olio di Babassu, Olio di Macadamia, Olio di Mandorle Dolci e di Vinacciolo ed è quindi indicato per lenire un ampio spettro di irritazioni nonchè rigenerare la pelle screpolata e irritata.

La sua azione nutriente, lenitiva e rigenerante, promette di ricostituire la barriera protettiva dell’epidermide, fornendole un’idratazione ottimale e donandole una piacevole sensazione di comfort.

Devo ammettere che una volta ricevuta la full size in fiera sono stata un po’ perplessa relativamente a quale uso farne, fuorviata dalle prime indicazioni fornite nella parte frontale della confezione che parlano di massaggi rilassanti e dell’uso nell’acqua del bagnetto…ecco avendo una bimba di più di 3 anni in un primo momento ho pensato che il momento di utilizzare un prodotto di questo tipo se ne fosse già andato.

Quando poi qualche tempo dopo l’ho ripreso in mano prestando maggior attenzione alla bella formulazione e alle proprietà degli ingredienti ho realizzato che gli usi potevano essere molteplici sia sulla mia bimba che su di me, a maggior ragione in vista dell’estate momento in cui la pelle a causa dell’esposizione a sole e salsedine può aver bisogno di qualche coccola in più per lenire bruciori, pruriti e arrossamenti. Ecco quindi che l’olio magico per pelli delicate Momme si è strasformato negli ultimi mesi in un alleato della cura quotidiana della pelle del corpo e si è rivelato un ottimo prodotto per reidratare e rigenerare la pelle del corpo dopo l’esposizione al sole.

La parola olio tende a far pensare a prodotti pesanti e a difficile assorbimento ma non è assolutamente il caso di questo che abbina la consistenza leggera al rapido assorbimento e lascia un delicato, quasi palpabile, film protettivo sulla pelle senza ungerla. Il profumo delicato e mai invadente lo trasforma in una vera e propria coccola ed è stato bello realizzare che un prodotto pensato come olio da massaggio per le pelli dei piccolissimi possa trasformarsi inaspettatamente in un prodotto facilmente utilizzabile sia su bambini più grandi che su adulti.

Dove è possibile trovare i prodotti Momme

Molto probabilmente i prodotti Momme ora vi hanno incuriosito quindi il modo migliore per chiudere questo post mi sembra quello di riepilogarvi dove possano essere reperiti: sono in vendita nello shop online italiano e su Macrolibrarsi nonchè in una serie di punti vendita fisici che potete trovare a questo link.

Se avete già provato anche voi questi o altri prodotti di questo brand sentitevi pure liberi di condividere nei commenti la vostra esperienza: le mamme che passano di qui ringrazieranno! 🙂