Montagne Jeunesse maschere eco-friendly e cruelty free

Montagne Jeunesse è un’azienda inglese, fondata nel 1989, produttrice di una gamma completa di prodotti di bellezza – sotto forma di maschere – che spaziano dai capelli, al viso, al corpo ed infine ai piedi e che essa stessa definisce come “good for your skin, your wallet and the earth!” cioè “buoni per la pelle, per il portafoglio e per la terra!”.

I prodotti Montagne Jeunesse sono ricchi di ingredienti naturali, vegetariani, eco-friendly e cruelty free.

La gamma di prodotto Montagne Jeunesse comprende maschere viso (delle tipologie: crema, tessuto, fanghi, peel off, scrub, auto-scaldanti), patch viso (per le zone occhi, naso, labbra), trattamenti corpo e piedi sia in versione maschile che femminile.

È una gamma diffusa in catene di profumerie e supermercati, distribuita in Italia dall’azienda Uragme, facilmente riconoscibile per le bustine monodose decorate con accattivanti immagini di donne con capelli/viso ricoperti da maschere colorate e frutta (immagini simpatiche e capaci di attirare l’attenzione che le hanno valso svariate imitazioni, raccolte in una pagina del loro sito web).

Montagne Jeunesse, un’azienda green sotto tanti punti di vista

Ho scoperto con piacere sul sito Montagne Jeunesse l’attenzione che quest’azienda pone all’ecologicità dei propri quartieri generali produttivi: nel 1994 l’apertura di un “Eco Factory” dotata di pannelli solari e nel 2001 l’inaugurazione di una turbina eolica “Windy” per ridurre le proprie emissioni di anidride carbonica; nel 2005 il trasferimento alla Green Barn, un nuovo quartier generale costruito con criteri di “super efficienza energetica”, attorno al quale si sta portando avanti un piano di gestione del territorio volto ad incoraggiare la biodiversità inglese impiantando colture che favoriscano la diffusione di rare piccole farfalle blu.

Molto interessante è anche l’attività extra-produttiva di Montagne Jeunesse che la vede promotrice di campagne naturalistiche come “Save the Seal” (1989) e “Antarctica” (1990).

Mi sembra alquanto raro trovare aziende che, come questa, sappiano tradurre il proprio desiderio di salvaguardare l’ambiente in azioni evidenti e concrete come le scelte progettuali riguardanti gli stabilimenti produttivi ed il lancio di campagne naturalistiche ed è per questo che ho voluto riassumervele qui, spero solo di non avervi annoiato troppo! ☺

Le maschere Montagne Jeunesse alla prova

Grazie alla disponibilità di Francesca di Uragme ho ricevuto a scopo recensione alcune maschere viso Montagne Jeunesse, nello specifico si tratta di 3 formati prova da 5ml l’uno di:

maschera esfoliante peel off al cetriolo

maschera fango contro le impurità all’aloe vera

maschera anti-stress ai fanghi del mar morto per una profonda pulizia della pelle

I formati monodose di queste maschere sono davvero comodi, inoltre sono davvero belli da vedere perchè essendo colorati mettono allegria! 🙂

Vi farò sapere come mi sono trovata! 😉 Ditemi un po’…conoscevate già questo marchio e magari avete anche già provato alcune delle loro maschere?!