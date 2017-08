Nappynat : i nuovi pannolini ecologici made in Italy

Nappynat è l’ultimo marchio di pannolini ecologici usa e getta che abbiamo messo alla prova ed è una bella novità perché – udite udite – è Made in Italy!

Nappynat , l’ultima novità del Made in Italy

Molti di voi ancora rimpiangono il fallimento dell’azienda italiana che produceva i pannolini ecologici Naturaè e la loro conseguente scomparsa dal commercio, beh i pannolini ecologici Nappynat ne sono, a mio parere, il degno sostituto!

Per chi non lo sapesse Nappynat è un progetto di Olive srl nato nel 2014, dall’iniziativa di ricercatori e tecnici italiani con più di 20 anni di esperienza nel settore ; il suo scopo è proteggere in modo naturale la salute del bambino e al contempo salvaguardare il Pianeta.

Nappynat : materie prime utilizzate e certificazioni ecologiche ottenute

I pannolini Nappynat sono realizzati utilizzando le migliori materie prime di origine vegetale presenti sul mercato.

Filtranti e barriere fecali in 100%PLA

Strati interni composti da cellulosa certificata FSC

Barriere anti fuoriuscita traspiranti realizzate con un soffice film barriera mono-strato di bio-polimero di Materbi™ che consentono la naturale evaporazione dell’umidità che si accumula all’interno del pannolino.

Decorazione esterna realizzata usando colori ad acqua atossici e certificati per uso igienico.

Confezione realizzata in bio-film in conformità al regolamento: ISO EAN 13432:2002



I Nappynat non sono solo pannolini ecologici usa e getta compostabili e biodegradabili ma anche clinicamente testati presso il laboratorio dell’Università di Padova (N.15/000111565-578), privi di ftalati e bisfenoli e non trattati con cloro.

Nappynat : la nostra esperienza d’uso

Grazie alla disponibilità di Olive srl la mia piccola durante le vacanze ha utilizzato un pacco di pannolini taglia maxi e devo dire che ci siamo trovate molto bene 🙂

Ottima la capacità assorbente, anche dopo numerose ore durante la notte : nessuna irritazione e nessuna fuoriuscita; i pannolini sono sottili, al pari di altri marchi indubbiamente meno ecologici, e ben sagomati quindi assolutamente confortevoli anche per l’uso durante la giornata quando la mia piccola peste non sta mai ferma!

L’unico inconveniente che ho riscontrato, comune a tutti i pannolini con film esterno in Materbi, è il fatto che le alette laterali in velcro non fanno presa sul Materbi ma soltanto sull’apposita fascia quindi se non si sta particolarmente attente a posizionarle nell’area corretta il pannolino tende a sganciarsi! Non si tratta ovviamente di un difetto dei pannolini in sè ma di un problema tutto mio (o forse anche di altre mamme?) dovuto ad un malcostume imparato direttamente nella nursery dell’ospedale dove ho visto le ostetriche attaccare le 2 alette del pannolino un po’ in diagonale (e quindi un po’ sulla fascia e un po’ no)…risultato? Quando sono sovrappensiero va a finire che lo faccio anche con i pannolini con film esterno in Materbi e, se la bimba si muove molto, si sganciano…

Ve lo segnalo semplicemente per evitarvi di incappare nel mio stesso tipo di errore e dare la “colpa” al pannolino anzichè a voi stessi!

Nappynat prezzo di listino e gamma prodotti

La gamma di pannolini ecologici Nappynat comprende 5 taglie e sarà a breve disponibile nello shop online dell’azienda ai seguenti prezzi di listino:

Taglia N° pannolini confezione Prezzo di listino confezione Prezzo di listino pannolino Mini (2-6 kg) 26 8,95€ 0,344 €/pannolino Midi (4-10 kg) 22 8,95€ 0,407 €/pannolino Maxi (8-16 kg) 20 8,95€ 0,447 €/pannolino Maxi Plus (14-25 kg) 18 8,95€ 0,497 €/pannolino Junior (18-30 kg) 16 8,95€ 0,559 €/pannolino

Nappynat : dove è possibile acquistare questi nuovi pannolini ecologici?

Nappynat si configura come un marchio che sarà disponibile sia in numerosi punti di vendita fisici che online.

Punti vendita fisici: l’elenco completo e aggiornato dei punti di vendita fisici è disponibile a questo link

Negozi online: per chi preferisce evitare i negozi fisici e farsi consegnare i propri pannolini ecologici direttamente sulla porta di casa è anche già attiva la possibilità di fare acquisti in svariati shop online:

Amazon che applica uno sconto da 0,6 a 1€/pacco rispetto al prezzo di listino e li spedisce gratuitamente ed in 1 giorno per chi sottoscrive Prime; rende anche disponibile alcuni multipacchi: taglia 3 (120pz), taglia 4 (108pz), taglia 5+ (96pz) a circa 48€

Family Nation

Greenmama

Lattepannolini

Parafarmaciaweb

Prodottisologas

Supergi

Per maggiori informazioni e/o per toccare con mano direttamente i prodotti, sappiate che Olive srl sarà presente dal 12 al 15 Settembre al Sana di Bologna (pad.35 , stand B56) e dal 11 al 12 Ottobre a Bimbinfiera Milano.

Se desiderate provare un campione omaggio è inoltre disponibile un apposito form per farne richiesta sul sito Nappynat.

