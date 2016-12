Natural World Eco shoes : le mie nuove sneakers eco friendly

Poi ho letto qualche articolo sul web e guardato il documentario The True Cost e non ho più guardato le sneakers che avevo ai piedi con gli stessi occhi: ho iniziato a pensare ai numero di pezzi, materiali e cuciture di cui erano composte, al cuoio a basso costo, alle colle, siliconi, pezzi in gomma prodotti chissà dove/come e a chissà quale impatto ambientale.

Complice la mia necessità di sostituire, causa usura, le scarpe che utilizzo in inverno stavolta ho deciso di provare a fare anche in questo ambito una scelta eco friendly; è stato così che dopo varie ricerche online ho deciso di acquistare un paio di sneakers Natural World Eco su AltraModa.

Natural World Eco Shoes è una nuova marca di calzature che si pone come obiettivo quello di coniugare le caratteristiche di una scarpa giovane e di tendenza con la volontà di operare in ottica di sviluppo sostenibile e in modo ecologico a 360° ovvero tramite un sistema di produzione rispettoso dell’ambiente, privo dell’uso di sostanze tossiche per la salute, basato sull’uso di materie prime naturali certificate e sul rifiuto dell’uso di manodopera minorile.

Un obiettivo ambizioso e difficile da raggiungere ma un passo ritenuto dai fondatori necessario per garantire alle future generazioni un mondo migliore.

Le materie prime di Natural World Eco Shoes

Le calzature Natural World Eco possono vantare l’utilizzo di materiali ecologici al 100%:

cotone proviene dalla Spagna, con certificazione ‘Made in Green’ (modelli estivi);

pelle a concia vegetale (modelli invernali);

rivestimento interno in tessuto di peluche misto cotone/pet riciclato (modelli invernali);

soletta interna in 100% cotone biologico;

gomma naturale ottenuta direttamente dall’albero della gomma;

cartone riciclato per le scatole.

La certificazione di qualità ecologica ‘Made in Green’, attesta l’utilizzo di materiali naturali e il totale rispetto dell’ambiente in ogni fase e ASSICURA che si tratta di una produzione priva di sostanze tossiche per la salute, senza l’uso di lavoro minorile, ecologica al 100%, cosi com’è possibile leggere nell’etichetta presente nelle calzature ‘Natural World’.

Il processo produttivo ecologico Natural World Eco Shoes

Il sistema produttivo scelto da Natural World Eco Shoes utilizza il processo di vulcanizzazione, un metodo produttivo originario del nord della Spagna ma al giorno d’oggi caduto in disuso nonostante la sua natura ecologica.

I fondatori di Natural World Eco Shoes hanno scelto di scommettere su questo sistema, ridandogli vita e coniugandolo la tecnica antica più di 100 anni con gli ultimi progressi tecnologici; il risultato è un sistema di produzione rivisitato e potenziato che permette di saldare i due materiali cotone e gomma senza l’uso di alcun prodotto chimico o colla bensì esclusivamente grazie al calore e alla pressione (il video sottostante spiega meglio di più di 1000 parole).



Natural World Eco Shoes alla prova

Come vi dicevo ho acquistato un paio di Natural World Eco Shoes circa un mese fa, in vista dell’imminente inverno. Il modello che ho scelto è un Safari invernale, in pelle scamosciata a concia vegetale e suola in gomma.

La cosa che più mi ha colpito di queste scarpe, appena aperta la confezione, è stata la totale assenza di odori chimici sostituita invece da una piacevole profumazione leggermente vanigliata.

Questo modello ha un design classico quindi abbinabile a qualsiasi look ed è estremamente confortevole e molto flessibile durante la camminata, motivo per cui vi confermo che sono particolarmente soddisfatta del mio acquisto.

Inoltre il peluche interno le rende soffici e calde, in una parola perfette per l’inverno.

Ho acquistato questo paio di scarpe in offerta (uno degli ultimi numeri della collezione dello scorso anno) ma a dire la verità anche se non fossero state in sconto non sarei stata messa in difficoltà nell’acquisto perché il prezzo è tutto sommato in linea con quello delle normali scarpe che si trovano in negozio e parliamo di scarpe che non sono solo di ottima qualità ma anche eco friendly! Cosa volere di più? 😀

Dove è possibile acquistare Natural World Eco Shoes

Natural World Eco Shoes produce modelli sneakers eco friendly uomo, donna e bambino e la collezione completa è acquistabile nel loro shop online a prezzi che a seconda dei modelli oscillano tra 40 e 80€ per gli adulti e tra 30 e 50€ per i bambini.

Parte delle loro collezioni è anche disponibile su Altramoda e su Amazon, se avete bisogno di un paio di sneakers fossi in voi ci farei ben più di un pensiero! (e non sono pagata per dirlo 😀