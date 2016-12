Naturaline : i cosmetici ecobio economici del Conad

Sapete bene quanto io sia felice quando vedo nuove linee di cosmetici ecobio economici che si diffondono nella grande distribuzione, ecco quindi che oggi vi parlo con estremo piacere di Naturaline , la nuova linea di cosmetici ecobio distribuita in esclusiva da Conad!

Naturaline Natural Cosmetics : cosmetici ecobio economici certificati Ecocert dalla Svizzera

Prodotta dall’azienda svizzera Steinfels Swiss la gamma di cosmetici ecobio Naturaline è certificata Ecocert e pertanto caratterizzata da prodotti per la cura della pelle efficaci e naturali, aventi come obiettivo un approccio sostenibile nei confronti di uomo e natura e il rispetto delle risorse naturali.

Il loro sviluppo si basa da una parte sulla forza della natura e dall’altra sulle ultimissime scoperte scientifiche; le formulazioni Naturaline sono a base di componenti puri e preziosi, molti dei quali da agricoltura biologica controllata.

Naturaline : la gamma prodotti e i prezzi di acquisto

La gamma di cosmetici ecobio Naturaline non solo è molto ampia ma anche in vendita a prezzi concorrenziali (quelli che vi riporto sotto sono quelli che ho riscontrato nella mia città – Reggio Emilia – ma evidentemente non sono uguali in tutti i punti vendita perché in alcuni blog ho visto riportati dei prezzi anche più bassi, ad es. 3.90€ per i prodotti capelli invece dei 4.50€ che ho riscontrato qui da me ☹).

Ecco quindi a voi l’intera linea Naturaline che ho trovato esposta ed i suoi prezzi:

DETERGENTI E CREME VISO NATURALINE

Gel detergente con estratto di cetriolo e guàva (150ml , 4.20€)

Latte detergente per pelli secche o delicate, con estratto di cetriolo e guàva (200ml , 4.20€)

Tonico per il viso rinfrescante con estratto di cetriolo e guàva (150ml , 4.20€)

Struccante occhi delicato con aloe vera ed eufrasia (100ml , 3.90€). Struccante privo di olio, adatto a rimuovere senza irritare gli occhi tutti i tipi di make up non resistenti all’acqua.

Crema giorno idratante con estratto di tè bianco, fico e acido ialuronico – pelli normali e secche (50ml , 7.90€). Fresca emulsione che dona vitalità alla pelle e la idrata per tutto il giorno

Crema giorno idratante con estratto di riso e cotone – pelli grasse e miste (50ml , 7.90€). Formula leggera che idrata la pelle e aiuta a mantenerne l’elasticità

Crema giorno antietà con estratto di rododendro e argan – pelli normali e secche (50ml , 8.50€). Agisce contro i radicali liberi, idrata e rivitalizza la pelle rendendola più liscia, soda ed elastica.

Crema giorno antietà con estratto di stella alpina e argan- pelli grasse e miste (50ml , 8.50€). Protegge efficacemente la pelle e riduce i segni del tempo

Crema notte rigenerante con olio di macadamia e pappa reale – tutti i tipi di pelle (50ml , 8.50€). Rigenera la pelle e le dona una piacevole sensazione di benessere.

Balsamo labbra con olio di macadamia, burro di karitè e vitamina E (10ml , 3.80€).

DETERGENTI E CREME CORPO NATURALINE

Gel doccia delicato rilassante con estratti di fico e di ibisco (200ml , 3.90€).

Gel doccia fresco rivitalizzante con estratti di basilico e lemongrass (200ml , 3.90€).

Lozione corpo idratante rinfrescante con estratti di bambù e di menta

Burro corpo nutriente con olio di argan e guàva (250ml , 9.50€).

Crema mani emolliente protettiva con estratto di mandorle e stella alpina (75ml , 3.90€). Dalla formula particolarmente nutriente, è un rimedio immediato contro la pelle secca: ne sostiene la naturale idratazione e la rende liscia e morbida come la seta.

Crema piedi emolliente con estratto di lavanda e burro di karité (75ml , 3.90€). Cura i piedi secchi e ruvidi idratandoli e regalando loro un piacevole profumo.

HAIRCARE NATURALINE

Shampoo capelli normali con estratti di lemongrass e proteine del grano (200ml , 4.50€). Rende più liscia la superficie dei capelli donando loro lucentezza ed elasticità e rinfrescando il cuoio capelluto.

Shampoo delicato con Ylang Ylang e miele (200ml , 4.50€). Delicato e nutriente, dona ai capelli una straordinaria lucentezza ed è idoneo per il loro lavaggio quotidiano

Shampoo capelli colorati con melograno e carciofo (200ml , 4.50€).

Balsamo capelli normali con olio di Inca Inchi e di mandorle (200ml , 4.20€). Balsamo intensivo dalla formula ricca, nutre i capelli dalla radice alle punte rendendoli splendenti e docili al pettine

Balsamo capelli colorati con melograno e carciofo (200ml , 4.20€).

Da uno sguardo al sito web delle Coop svizzere risulta evidente che la gamma di prodotti Naturaline in realtà include anche numerosi altri prodotti quali:

Siero antietà con acido ialuronico e fitosqualani

Contorno occhi antietà con liposomi ed estratto di melagrana, estratto di alghe e fitosqualano

Contorno occhi con estratto di alghe ed acido ialuronico

Acqua profumata con estratto di limoni e gelsomino

Acqua profumata con estratti di mango e melone

Gel doccia tonificante con estratto di bergamotto

Gel doccia con estratto di mango e melone

Bagnoschiuma rilassante con estratti di fiori di arancio e gelsomino

Sapone liquido con estratto biologico di fiore di loto e sale marino

Crema mani con estratto di limone

Lozione corpo con bergamotto e pera per pelli secche

Quello che mi viene da dire è che il Conad, incerto sulla reazione dei suoi consumatori all’introduzione di questa linea, abbia scelto di importare almeno in questa prima fase solo alcuni dei prodotti e rimandare ad un secondo momento l’eventuale completamento di gamma.

La cosa mi viene anche confermata dal fatto che, una commessa a cui ho chiesto informazioni sulla linea Naturaline , mi ha detto che non è ancora sicuro che diventi una linea fissa ma che il suo futuro verrà decretato dall’andamento delle vendite (tant’è che i prodotti Naturaline non sono inseriti a scaffale come tutti gli altri ma posti in un apposito espositore).

EDIT 28/10/2015 : A quanto pare Conad ha deciso di puntare su questa linea e di mettere il grande pubblico a conoscenza della sua esistenza con un concorso che permette di vincere dei kit prova omaggio: trovate tutte le info nel post Cosmetici bio Naturaline: ecco il concorso per provarli gratis

Naturaline : uno sguardo agli INCI

La filosofia ecobio che sottende la gamma prodotti Naturaline fa sì che le formulazioni siano costituite da ingredienti provenienti da fonti rinnovabili e coltivati seguendo tecniche di produzione ecologiche, di origine naturale (per un totale del 98,5%) e da agricoltura biologica (per una percentuale che si aggira attorno al 50%).

I cosmetici ecobio Naturaline sono privi di coloranti e profumi sintetici, componenti a base di olio minerale e siliconi; sono inoltre testati dermatologicamente e ben tollerati dalla pelle.

Per chi non fosse convinto dai claim generici ecco in dettaglio tutti gli INCI Naturaline che sono riuscita al momento a raccogliere:

LATTE DETERGENTE DELICATO

AQUA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, GLYCERIN, PROPANEDIOL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, OCTYLDODECANOL, CETEARYL ALCOHOL, CUCUMIS SATIVUS FRUIT EXTRACT, PSIDIUM GUAJAVA FRUIT EXTRACT, TOCOPHEROL, XANTHAM GUM, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, PARFUM, LINALOOL, LIMONENE.

STRUCCANTE OCCHI DELICATO

AQUA, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN, PROPANEDIOL, EUPHRASIA OFFICINALIS, SODIUM PCA, DISODIUM COCO-GLUCOSIDE CITRATE, POLYGLICERIL-10 LAURATE, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM (non trovato), SODIUM BENZOATE

CREMA MANI

AQUA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, , GLYCERIN, PROPANEDIOL, PRUNUS AMIGDALUS DULCIS OIL, GLYCERYL STEARATE, MYRISTYL ALCOHOL, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, SODIUM CETEARYL SULFATE, LEONTOPODIUM ALPINUM EXTRACT, TOCOPHEROL, BISABOLOL, LACTIC ACID, ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, PARFUM, LIMONENE, LINALOOL, GERANIOL

CREMA PIEDI

AQUA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, PROPANEDIOL, GLYCERYL STEARATE, MYRISTYL ALCOHOL, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, SODIUM CETEARYL SULFATE, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, TOCOPHEROL, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, PARFUM, LIMONENE, LINALOOL, CITRAL, GERANIOL

LOZIONE CORPO RINFRESCANTE E IDRATANTE

AQUA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, PROPANEDIOL, PRUNUS AMIGDALUS DULCIS OIL, GLYCERYL STEARATE, MYRISTYL ALCOHOL, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, SODIUM CETEARYL SULFATE, LEONTOPODIUM ALPINUM EXTRACT, TOCOPHEROL, BISABOLOL, LACTIC ACID, ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, PARFUM, LIMONENE, LINALOOL, GERANIOL

GEL DOCCIA FICO E IBISCO

AQUA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, PROPANEDIOL, GLYCERYL STEARATE, MYRISTYL ALCOHOL, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, SODIUM CETEARYL SULFATE, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, TOCOPHEROL, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, PARFUM, LIMONENE, LINALOOL, CITRAL, GERANIOL

GEL DOCCIA BASILICO E LEMONGRASS

AQUA, SODIUM COCO-SULFATE, LAURYL GLUCOSIDE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN, DISODIUM COCO-GLUCOSIDE CITRATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, OCIMUM BASILICUM, CYMBOPOGON CITRATUS EXTRACT, SORBITAN SESQUICAPRYLATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, LACTIC ACID, SODIUM PHYTATE, ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, PARFUM, LIMONENE, LINALOOL, CITRAL

SHAMPOO LEMONGRASS E PROTEINE DEL GRANO

AQUA, SODIUM COCO-SULFATE, LAURYL GLUCOSIDE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN, DISODIUM COCO-GLUCOSIDE CITRATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, OCIMUM BASILICUM, CYMBOPOGON CITRATUS EXTRACT, SORBITAN SESQUICAPRYLATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, LACTIC ACID, SODIUM PHYTATE, ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, PARFUM, LIMONENE, LINALOOL, CITRAL

SHAMPOO YLANG YLANG E MIELE

AQUA, SODIUM COCO-SULFATE, LAURYL GLUCOSIDE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN, DISODIUM COCO-GLUCOSIDE CITRATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, OCIMUM BASILICUM, CYMBOPOGON CITRATUS EXTRACT, SORBITAN SESQUICAPRYLATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, LACTIC ACID, SODIUM PHYTATE, ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, PARFUM, LIMONENE, LINALOOL, CITRAL

SHAMPOO MELOGRANO E CARCIOFO (capelli colorati)

AQUA, SODIUM COCO-SULFATE, LAURYL GLUCOSIDE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN, PCA GLYCERYL OLEATE, DISODIUM COCO-GLUCOSIDE CITRATE, CYNARA SCOLYMUS, PUNICA GRANATUM, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, SODIUM CHLORIDE, LACTIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM PHYTATE, ALCOHOL, SODIUM BENZOATE, PARFUM, LINALOOL, LIMONENE, CITRAL, GERANIOL

BALSAMO MELOGRANO E CARCIOFO

AQUA, CETEARYL ALCOHOL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE, PRUNUS AMIGDALUS DULCIS OIL, PLUKENETIA VOLUBILIS SEED OIL, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, L-ARGININE, CYNARA SCOLYMUS, PUNICA GRANATUM, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, PROPANEDIOL, SODIUM CETEARYL SULFATE, SODIUM PHYTATE, ALCOHOL, GLUCONOLACTONE, CALCIUM GLUCONATE, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, PARFUM, LIMONENE, LINALOOL

BALSAMO OLIO DI MANDORLE E OLIO DI INCA INCHI

AQUA, CETEARYL ALCOHOL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE, PRUNUS AMIGDALUS DULCIS OIL, PLUKENETIA VOLUBILIS SEED OIL, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, SODIUM CETEARYL SULFATE, SODIUM PHYTATE, ALCOHOL, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, PARFUM, LIMONENE, LINALOOL

Non so quale sia la vostra opinione e se abbiate già acquistato e provato alcuni di questi prodotti ma la mia prima impressione è indubbiamente positiva: prodotti verdi, semplici e dal prezzo più che abbordabile; anche il packaging – senza fronzoli ma con belle immagini in toni pastello – è secondo me accattivante 🙂

Manca “solo” la prova efficacia! Fatemi quindi sapere se avete già messo qualche prodotto Naturaline alla prova e come vi state trovando 😀