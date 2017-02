Neve Cosmetics opinioni e storia di un amore segreto

Neve Cosmetics è la stra-nota azienda produttrice di makeup dalle formulazioni naturali e cruelty-free, menzionata e recensita praticamente su tutti i blog che trattano di cosmesi naturale/biologica tranne il mio! 

Sì è proprio così! Io non ci avevo fatto caso ma me l’ha fatto notare qualche tempo fa un’affezionata lettrice: in tanti anni di attività non ne ho parlato mai e non perché non abbia mai provato questo brand o perché quello che ho provato non mi sia piaciuto bensì solo perché i prodotti di Neve Cosmetics li compro – non mi vengono omaggiati a scopo recensione – e quindi va sempre a finire che dando la priorità al parlare dei pr sample rimangono lì in un angolino.

Neve Cosmetics : un po’ di storia

Credo che nel panorama del Made in Italy non ci sia altro marchio di makeup dalla storia interessante quanto quella di Neve Cosmetics.

Nata nel 2009, a Moncalieri (TO), Neve Cosmetics ha nel corso degli anni ampliato in modo costante la gamma di prodotti proposti: partendo da ombretti e fondotinta minerali in polvere libera ha poco alla volta aggiunto prodotti in cialda, matite, rossetti, lucidalabbra, pennelli e chi più ne ha più ne metta.

Il nome Neve Cosmetics non è stato scelto a caso ma è un voluto richiamo alla scelta di intendere la bellezza come qualcosa di naturale, puro e magico: avvalendoci dei migliori professionisti nazionali e di una direzione artistica innamorata del colore, Neve propone cosmetici minerali, naturali e innovativi, efficaci e colorati ma senza compromessi sulle formule genuine e pulite e sull’etica cruelty-free.

Proprio sul nome qualche anno fa è però scoppiato un caso: citata in causa dalla multinazionale tedesca Beiersdorf per la presunta confondibilità tra il marchio Nivea e quello Neve, a Settembre 2015 Neve Cosmetics ha ricevuto la doccia fredda da parte di un giudice del tribunale di Milano che ha stabilito che «la parola “neve” non può essere utilizzata come marchio nel settore cosmetico in quanto confondibile con Nivea»

Da qui la rivolta del web che a suon dell’hashtag #iostoconNeve ha sommerso con un diluvio di commenti negativi Nivea; la corrispondente petizione su Change.org aperta nello stesso periodo ha ricevuto 15.102 firme a sostegno ed ha sicuramente contribuito al felice epilogo di questa sgradevole vicenda: a Marzo 2016 il contenzioso si è chiuso con un accordo extragiudiziale che permette a Neve Cosmetics di continuare la sua attività con il suo adorato marchio.

Le scelte formulative Neve Cosmetics

La filosofia di Neve Cosmetics si riassume in pochi, semplici punti:

Cruelty-free: ingredienti vegetariani e vegani, e pennelli privi di setole animali;

Pochi ingredienti naturali di altissima qualità, nient’altro: niente siliconi, petrolati, parabeni. La differenza si vede e si sente!

Neve Cosmetics opinioni : ecco i prodotti di questo brand che utilizzo e come mi trovo

Vi dicevo all’inizio che, sebbene non ve ne abbia mai parlato, anch’io utilizzo prodotti Neve Cosmetics e mi piacciono pure! Vi va di scoprire un riepilogo di cosa penso di quelli che utilizzo?

Pastello occhi Neve Cosmestics

Acquisto recentissimo, la matita Pastello occhi che vedete in foto è il mio primo tentativo di allontanarmi dal classico colore nero che uso abitualmente: si tratta di Pioggia ed è un colore che mi piace molto. Quanto alla matita in sé mi piace per la sua mina morbida e la buona scrivenza ma devo ammettere che la durata sulla rima interna dell’occhio e della palpebra non è eccezionale. Per le mie esigenze di trucco in ogni caso va bene così 😀

Dessert a levres Neve Cosmetics

Beh dei rossetti Dessert a Levres di Neve Cosmetics avrete già letto in ogni dove 🙂 In ogni caso sappiate che io ne posseggo uno solo (Sakura Mochi) ma che letteralmente lo adoro: è facile da applicare e confortevole da indossare, coprente sin dalla prima passata ma dona un colore più pieno se di passate se ne fa più di una. Col passare delle ore si attenua ma in modo uniforme quindi non richiede particolare manutenzione durante il giorno, cosa che per me è in effetti un gran plus.

Ombretti minerali Neve Cosmetics

Come tutti gli ombretti di Neve anche questo è di alta qualità,dura molto con un primer,è pigmentato anche se da il meglio da bagnato e si sfuma molto bene.

Il colore è particolare perché è un duochrome verde salvia con riflessi color malva caldo,finish satinato.

Il formato mini costa 3,90 euro mentre il full size costa 7,90 euro. La durata è buona, migliore se unito ad un primer occhi (ovviamente) e la scrivenza è ottima! Voto: 7 e mezzo.

Il grande cuore di Neve Cosmetics

A parte le amenità varie e le opinioni tengo particolarmente a chiudere questo articolo su Neve Cosmetics su un’aspetto importantissimo che mi sembra passi sempre un po’ in sordina: lo sapevate che ogni anno Neve sostiene con donazioni piccole e grandi associazioni Onlus che salvano animali sfortunati e che aiutano le persone in difficoltà?

Non parliamo di noccioline eh ma di più di 70.000€ devoluti negli ultimi cinque anni.

E la cosa bella è che ciascuno di noi può segnalare ogni anno le sue Onlus preferite scrivendo a cuoredineve@nevecosmetics.it.

Voi l’avete già fatto?