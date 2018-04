Notino : recensioni sugli acquisti di cosmetici bio e naturali low cost

Notino è una fornitissima profumeria online tradizionale dove però è possibile reperire anche brand di cosmetici bio scontati e prodotti di cosmesi naturale low cost o comunque particolarmente economici.

Notino, fondato nel 2004 a Brno, nella Repubblica Ceca, è il primo rivenditore specializzato in cosmetici in Europa ed è noto per la sua strategia molto aggressiva che fa sì che, pur proponendo anche brand blasonati e di alta gamma, riesca quasi a qualificarsi come un discount per via dei forti tagli di prezzo che riesce ad applicare rispetto ad altri rivenditori online.

La gamma prodotti proposta da Notino

Notino è presente in 18 Paesi ed offre più di 55mila prodotti di 1.500 brand tra profumi, skincare e make-up, in alcuni casi con degli sconti fino al 70% rispetto agli altri rivenditori online.

Parliamo non solo le grandi marche ma anche brand provenienti da tutto il mondo, spaziando dall’alta profumeria ai prodotti da “drugstore”, dalle proposte per parrucchieri/farmacie ai cosmetici asiatici; in poche parole Notino offre anche quei prodotti difficili da trovare che gli altri rivenditori di solito non hanno in stock ed, essendo Notino uno shop internazionale, non è infrequente trovare nel suo catalogo anche brand sconosciuti e non ancora distribuiti in Italia.

Nell’immenso catalogo di Notino è possibile trovare sia i profumi più conosciuti che quelli di nicchia, cosmetici per il viso e il corpo, prodotti dedicati alla cura dei capelli, all’igiene orale e all’abbronzatura, accessori di bellezza…e tutto questo sia da aziende di cosmesi tradizionale che da aziende che hanno fatto del naturale e biologico la propria cifra distintiva.

I brand di cosmesi biologica scontati disponibili su Notino

Come vi dicevo all’inizio, Notino è una profumeria tradizionale ma al suo interno non manca un’apposita sezione dedicata ai prodotti bio, tendenzialmente dedicata a in cui noti brand di cosmesi biologica di gamma medio alta (Badger Balm, Bare Minerals, Bio Beautè by Nuxe, Clochee, Crabtree & Evelin, Ecodenta, Dr. Hauschka, John Masters Organics, Jack N’ Jill, Lavera, Make Me Bio, Melvita, Natura Siberica, REN, Sanoflore, The Organic Pharmacy, Weleda, Yope).

Non mancano inoltre gli accessori per la bellezza eco-friendly (pennelli Ecotools ed elastici eco-friendly Invisibobble) e le stra-note e apprezzate candele naturali Yankee Candle.

I brand di cosmesi naturale low cost disponibili su Notino

Oltre agli stra-noti brand di cosmesi biologica che vi ho appena citato Notino propone anche diversi brand di cosmesi naturale dal prezzo, se non low-cost, sicuramente appartenente alla fascia di prezzo medio-bassa.

Bione Cosmetics

Bione Cosmetics è un brand proveniente dalla Repubblica Ceca che propone una vasta gamma di cosmetici naturali low-cost da supermercato: quasi una trentina sono le linee disponibili sul mercato ceco, con prodotti per viso, corpo e capelli adatti, tutti privi di petrolati, siliconi, ossietilati, SLES, SLS, parabeni, alchilfenoli, polifosfati complessi e prodotti animali.

Dear Beard

Dear Beard è un marchio Made in Italy che propone una gamma di cosmetici per uomo specializzati nella cura di barba e capelli; le sue formulazioni sono a base di oli essenziali ed estratti vegetali biologici, prive di siliconi, paraffina, parabeni, SLES & SLS.

Jericho

Jericho è un brand made in USA che propone cosmetici e prodotti terapeutici a base di sali del mar Morto, minerali e fango nero conformi agli standard della norma ISO 9002, privi di ingredienti di origine animale e non testati su animali. La fascia di prezzo dei prodotti Jericho va da 2,20€ (sapone) a 37€ (filler istantaneo rughe).

Soaphoria

Soaphoria è un brand made in Slovacchia che offre un’ampia gamma di cosmetici naturali handmade per la cura di viso, corpo e capelli. La fascia di prezzo di questo brand va dai 2,90€ (balsamo labbra) ai 19,30€ (creme viso).



Sylveco

Sylveco è un’azienda polacca fondata nel 1992 e nota per il suo abbondante utilizzo di ingredienti botanici di origine polacca, per le sue buone pratiche produttive green e per la storica scelta di non effettuare test su animali; Sylveco ad oggi produce ben 3 distinti brand dedicati alla cura della persona (Sylveco, Biolaven e Vianek) con cui propone sia prodotti naturali per l’uso quotidiano adatti a tutti i tipi di pelle che soluzioni specializzate per risolvere specifici problemi di pelle e capelli. I prodotti Sylveco presenti su Notino hanno prezzi che spaziano da 2,90€ (balsamo labbra) a 14,90€ (cofanetto della linea rigenerante); trovate una accurata presentazione di Sylveco in questo post dedicato.

Tolpa Green

Tolpa è un produttore polacco di cosmetici, sia convenzionali che naturali, pensati per la detersione e idratazione di viso, corpo e capelli di tutta la famiglia; il suo nome deriva da quello di un professore universitario di biologia, Stanisław Tołpa, creatore dell’ingrediente chiave che accomuna tutti i cosmetici del brand ovvero l’estratto di Torba, dalle eccezionali proprietà rigeneranti. La linea naturale del brand si chiama “Tolpa Green” e propone prodotti con una fascia di prezzo che va da 1,90€ (maschera viso) a y 16,90€ (sieri corpo anticellulite).

Vianek

Vianek è uno dei brand del produttore polacco Sylveco e propone una gamma di 6 linee cosmetiche dedicate alle donne di ogni età formulate con soli ingredienti naturali ricavati da estratti di fiori, erbe e piante polacche da coltivazioni biologiche nell’area territoriale della Podlachia.

Vi ho già parlato di Vianek in un post dedicato, su Notino in vendita a prezzi che variano tra 4,90€ (gel doccia) e 10,90€ (kit di prodotti viso calmanti), in un post dedicato perchè ho già provato diversi prodotti.

La mia esperienza di acquisto su Notino

Notino offre un’esperienza di navigazione user-friendly, brand a volte non ancora presenti sul mercato italiano e prezzi di vendita spesso concorrenziali rispetto ad altri store sia fisici che online, in particolar modo sui marchi polacchi.

Le spedizioni avvengono nel giro di 2-3 giorni lavorativi con corriere Bartolini e sono gratuite per ordini superiori a 60€ altrimenti sono pari a 4,95€; è inoltre possibile accedere alle spedizioni gratuite senza alcun minimo d’ordine inserendo nel carrello alcuni prodotti selezionati, tipicamente quelli presenti nella sezione “Offerte – Spedizioni Gratis“.

Attirata da queste condizioni e dalla convenienza di alcuni prodotti che mi interessavano ho effettuato finora un paio d’ordini su Notino: il primo per acquistare una spazzola Tangle Teezer ed il secondo per provare alcuni brand di cosmesi naturale che non conoscevo (Jericho, Soaphoria) e per comprare il peeling Sylveco che mi ispirava parecchio.

Soddisfattissima della convenienza e della varietà dei brand proposti, un appunto a questo shop online (per lo meno a quello nella versione italiana), mi sento di muoverlo: non ci sono descrizioni dei prodotti e nemmeno INCI quindi prima di effettuare l’acquisto io che sono attenta a queste cose sono andata a controllare gli ingredienti dei prodotti che mi interessavano nei siti originali dei produttori, cosa che in effetti non è molto comoda…non so se questa sia una situazione temporanea o se semplicemente il sito italiano di Notino sia destinato a rimanere così per sempre ma questa può essere sicuramente un’importante area di miglioramento.

Anche le confezioni dei prodotti sono nella maggior parte quelle originali del produttore quindi, nel caso in cui si acquisti ad esempio un brand polacco, non è detto che riporti diciture anche in inglese o italiano ma a questo ovvia Notino inserendo all’interno del vostro pacco delle brevi istruzioni d’uso in italiano dei prodotti acquistati.

Queste quindi le mie opinioni su Notino , voi avete mai fatto acquisti online in questa enorme profumeria?