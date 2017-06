Novità Purobio Cosmetics : Resplendent Bronzer e Highlighter

Anche se con un po’ di ritardo, oggi vorrei parlarvi delle novità estive di casa Purobio Cosmetics : un bell’ampliamento della linea Resplendent con l’introduzione di nuovi Resplendent Bronzer e Highliter.

L’Estate è arrivata e con lei la voglia di abbronzarsi e di esibire una pelle dall’aspetto luminoso. Ecco quindi che il miglioramento e l’ampliamento della linea Resplendent Purobio Cosmetics cade proprio a fagiolo!

Resplendent Purobio Cosmetics : le differenze tra la nuova e la “vecchia” linea

La linea Resplendent che finora conoscevamo, era costituita da due tonalità di terra a sottotono freddo e da un’illuminante. D’ora in avanti invece le due categorie Bronzer e Highlighter saranno più ricche di tonalità (rispettivamente 4 e 3) e ben divise e strutturate.

I nuovi Resplendent Highlighter hanno una formulazione rivisitata per sublimarne la perlescenza e nuovo è anche il packaging sia dei bronzer che degli highliter: le cialde possono essere estratte dal loro alloggio per ricaricare i prodotti terminati ed è possibile acquistare anche solo la versione refill sia a scopo ricarica che a scopo inserimento nella palette magnetica personalizzabile.

Molto furba e funzionale l’introduzione di una differenziazione nel packaging tra Resplendent Bronzer e Resplendent Highliter: i primi hanno un pack opaco e i secondi un pack lucido, accorgimento che permette di riconoscere velocemente i prodotti.

Vediamo ora assieme tutti i dettagli.

Purobio Cosmetics Resplendent Bronzer

I nuovi Resplendent Bronzer proposti da Purobio per l’estate 2017 hanno una formulazione invariata rispetto a quelli già presenti in gamma: ingredienti di origine naturale e biologica sono bilanciati per ottenere una texture leggera, setosa, opaca e fondente.

Parliamo di terre compatte ad alta pigmentazione, facili da applicare e sfumare, stratificabili, che si prestano – a seconda della colorazione – sia al contouring che al semplice donare alla pelle un aspetto baciato dal sole.

Le nuance dei Resplendent Bronzer Purobio sono in tutto quattro:

01 Marrone Pallido (già in gamma): per pelli da chiare a medie.

02 Marrone Noce (già in gamma): per pelli da medie a scure.

Sono entrambe caratterizzate da sottotono freddo e finish matte e si prestano per ricreare le ombre naturali del viso con la tecnica del contouring.

03 Marrone Beige (new entry): per pelli da chiare a medie. Dal sottotono caldo e dal finish matte.

04 Marrone Fango (new entry): per pelli da medie a scure. Dal sottotono caldo e dal finish matte.

Sono entrambe caratterizzate da sottotono caldo e finish matte e nascono con l’intento di scaldare l’incarnato e ricreare l’illusione di una pelle delicatamente abbronzata.

Tutti i prodotti sono nickel tested, vegan Ok, certificati biologico da CCPB e contenuti nel nuovo packaging Purobio con sistema di refill magnetico che permette di ricaricare la cialda eventualmente finita,di sostituire il prodotto scegliendo un colore differente o di comprare direttamente solo il refill per inserirlo in una palette magnetica.

Lo specchio presente all’interno rende il prodotto perfetto per portarlo sempre con sé, anche in borsetta.

Purobio Cosmetics Resplendent Highlighter

I Resplendent Highlighter di Purobio sono 3, nuovi non solo per tonalità ma anche e soprattutto per texture: grazie a una ben bilanciata presenza di glicerina vegetale e olio di ricino la perlescenza risulta sublimata, la consistenza dei prodotti è quasi cremosa e l’applicazione risulta semplice in quanto la texture altamente sfumabile si fonde alla perfezione con l’incarnato. L’effetto sulla pelle è naturale e fresco, perfetto per ricreare ed enfatizzare i naturali punti luce del viso.

I 3 colori disponibili sono: 01 Champagne (new entry): colore universale, perfetto per illuminare le pelli chiare-medie dal sottotono neutro;

02 Rosa (new entry): adatto ad incarnati chiari a sottotono rosato;

03 Rame (già in gamma ma allineato alla nuova formulazione): ottimo per delle pelli da medie a scure con un sottotono caldo.



Applicandoli con il polpastrello si ottiene una luce definita ed intensa mentre utilizzando il pennello (soluzione che personalmente preferisco) il risultato è più sfumato e delicato.

Come i Resplendent Bronzer di cui abbiamo appena finito di parlare, tutti gli highlighter sono nickel tested, vegan Ok, certificati biologico da CCPB e contenuti nel nuovo packaging Purobio con sistema di refill magnetico.

Pennello contouring flat n° 12 Purobio Cosmetics

Tanti nuovi prodotti quindi poteva forse mancare un pennello appositamente studiato per la loro perfetta applicazione? Ovviamente no!

Il pennello Contoring Flat n° 12 Purobio Cosmetics è ispirato al pennello Ithahake, nato centinaia di anni fa nella cultura giapponese dove veniva utilizzato per il trucco delle geishe, e reinterpretato/perfezionato in funzione dei prodotti puroBIO Cosmetics e delle esigenze delle donne di oggi.

Parliamo di un pennello viso in pregiato filato sintetico DERMOCURA® e quindi ipoallergenico, dermatologicamente testato, 100% Cruelty Free e vegan come tutte gli altri pennelli della gamma Purobio Cosmetics.

A caratterizzarlo è la particolare forma piatta, unita alla giusta consistenza del filato, che lo rende perfetto per scolpire le linee del viso con tutte le tecniche di contouring viso.

Adatto a prodotti come terre e illuminanti, consente un’applicazione di precisione se utilizzato di taglio e un’applicazione sfumata se ruotato; la miglior resa nell’applicazione di precisione si ottiene impugnando il pennello poco sopra le setole così da stringerle leggermente ed ottenere una linea stretta.

Nuova palette magnetica Purobio Cosmetics

Ultima novità proposta da Purobio Cosmetics è la nuova palette magnetica che sostituisce la precedente palette da 8 ombretti a cui eravamo da tempo abituate. Di poco più ampia come dimensioni esterne della sua sorella, vede però notevolmente ampliata la superficie su cui poter agganciare le cialde al punto da poter contenere un bronzer/highlighter, una polvere compatta, un blush e 4 ombretti…insomma tutto il necessario per un trucco viso completo.

Comodissimo anche l’ampio specchio interno e la chiusura a scatto che libera dalla necessità della fascetta in cartone fornita in dotazione con la precedente palette.

Spero che il mio articolo vi sia utile per orientarvi tra le novità Purobio Cosmetics, avete già adocchiato qualcosa che vi piace?