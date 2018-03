Alla scoperta del nuovo bio vegan make up Alchimia Natura

Meno di un mese fa, senza fare un grande scalpore, Alchimia Natura ha festeggiato gli 11 anni di attività con una bellissima sorpresa per le amanti del marchio: il lancio della propria linea di bio vegan make up !

Pochi giorni dopo, lunedì 22 gennaio, presso lo spaccio aziendale si è tenuto il primo open day di presentazione; non so voi ma io ne ho ricevuto comunicazione tramite newsletter e, pur avendo mandato una richiesta di adesione nella stessa giornata in cui ho ricevuto la mail di annuncio, sono rimasta a bocca asciutta!

Dovete sapere infatti che la notizia del lancio della nuova linea di bio vegan make up Alchimia Natura ha avuto talmente tanto successo che sono state riempite in un baleno 3 intere date! Cosa in effetti comprensibile considerando il fatto che, su appuntamento, era possibile incontrare l’estetista make-up artist Alchimia Natura, ricevere un trattamento viso con i prodotti più adatti alla propria pelle, essere truccate con la nuovissima linea Make-up e ricevere una scheda personalizzata con i consigli beauty e make-up più adatti alle proprie esigenze.

Con un po’ di fortuna sono riuscita a partecipare all’evento di lunedì 5 febbraio ed ecco quindi a voi il resoconto di quanto ho scoperto.

Le caratteristiche della nuova linea di bio vegan make up Alchimia Natura

La nuova linea di bio vegan make up Alchimia Natura è caratterizzata da materie prime completamente naturali, biologiche, cruelty free e coloranti di origine naturale.

Parliamo di make up biologico, certificato VeganOk, made in Italy e dalle spiccate proprietà anti-age e antiossidanti; la sua formulazione priva di siliconi, petrolati, parabeni e glutine lo rende perfetto per le pelli sensibili e reattive.

Obiettivo della linea di bio vegan make up Alchimia Natura, come ha tenuto la Dott.ssa Maria Elena Setti a spiegarmi, è proporre dei prodotti che non abbiano solo una mera finalità decorativa ma anche funzionalità “curative” grazie all’accurata selezione di attivi naturali inseriti nelle formulazioni: Acerola (antiossidante e anti-age), Albicocca e Jojoba (nutrienti e rigeneranti), Laminaria (idratante e protettiva), Rhodiola (rassodante, rigenerante e anti-age), Ribes nero (lenitivo e calmante), Vitamina E e C (antiossidanti, protettive e anti-age).

La gamma prodotti make up Alchimia Natura

La neo nata gamma di bio vegan make up Alchimia Natura nasce già completa di tutti i prodotti base per il make up quotidiano di viso ed occhi:

fondotinta compatto

BB cream

cipria compatta

correttore

bronzer

blush

mascara

uniti ad alcuni accessori indispensaabili come la spugna blender, un pennello kabuki per bronzer/cipria ed un pennello per blush.

Mancano per il momento prodotti make up specifici per occhi e labbra come ombretti, gloss o rossetti ma credo che l’immediato futuro di questa linea prevederà ampliamenti che andranno anche in queste direzioni 😀 .

Ad essa fanno da ideale complimento alcuni prodotti, già presenti a catalogo Alchimia Natura, che si prestano a fungere (da soli o miscelati tra loro) da primer multifuzione per viso, occhi e labbra:

Iside Siero Gel con Acido Ialuronico, Malva, Vitamine Lisciante, vitaminico – ideale per pelli normali e miste.

Acido Ialuronico Gel Puro 100% con effetto push-up, idratante.

Eternity Power Lifting Fluid con DMAE, Acido lipoico ad effetto lifting urto, anti-age – ideale per pelli più secche,

Vediamo ora nel dettaglio le caratteristiche dei singoli prodotti della linea di bio vegan make up Alchimia Natura.

Fondente Fondotinta Compatto Alchimia Natura

Fondente fondotinta compatto Alchimia Natura è un fondotinta dalla texture vellutata, che si fonde a contatto con la pelle regalando un incarnato uniforme e luminoso avendo un buon effetto coprente ma senza appesantire.

La sua formulazione, caratterizzata da ingredienti per il 99,9% di origine naturale e 62% di origine biologica, contiene olio di Ribes nero (lenitivo e calmante), Rhodiola (rassodante, rigenerante e anti-age), Vitamina E (antiossidante e protettiva), Acerola (ricca di Vitamina C, antiossidante e anti-age) e Laminaria (idratanti e protettive).

Grazie a questi ingredienti, oltre alla pretta funzione decorativa, può anche vantare proprietà protettive da inquinamento e fattori atmosferici, idratanti e anti-age.

Illusionista BB Cream Alchimia Natura

Illusionista BB cream Alchimia Natura è una BB cream 5 in 1 grazie alle sue funzioni protettiva, idratante, anti-age, push-up e setificante; si tratta di un prodotto dalla texture corposa e nutriente, ricca di principi attivi: la sua formulazione, composta al 99,8% da ingredienti di origine naturale e al 45% di origine biologica, include olio di Ribes Nero (protettivo), Rhodiola Salvia Laminaria e Vitamina C (antiossidanti, rassodanti e anti-age), Acerola (illuminante e ringiovanente), Vitamina E (protettiva), oli di Albicocca e Jojoba (nutrienti e rigeneranti).

Fondente correttore Alchimia Natura

Fondente correttore Alchimia Natura è un prodotto dalla texture vellutata, che non solo si fonde a contatto con la pelle regalandole un ottimo effetto coprente senza appesantire ma la protegge anche dai radicali liberi con effetto anti-age; è in grado di coprire occhiaie e discromie cutanee uniformando l’incarnato, eliminando l’effetto stanchezza e donando un contorno occhi fresco e idratato.

La sua formulazione, composta al 99,9% da ingredienti di origine naturale e al 61% di origine biologica, contiene ingredienti ideali per la pelle delicata del contorno occhi e per le zone disidratate delle rughette di espressione: olio di Ribes nero (lenitivo e calmante), Rhodiola (rassodante, rigenerante e anti-age), Vitamina E (antiossidante e protettiva), Acerola (antiossidante e anti-age), Laminaria (idratante e protettiva), oli di Albicocca e Jojoba (nutrienti e protettivi).

Cipria compatta setificante Alchimia Natura

La cipria compatta setificante Alchimia Natura ha una texture finissima che uniforma il colorito, opacizza, assorbe l’eccesso di sebo, lasciando la pelle vellutata e morbida come seta.

La sua formulazione, composta al 99,9% da ingredienti di origine naturale e al 10% di origine biologica, include Amido di Mais Bio (che ammorbidisce e calma anche la pelle più sensibile), estratti di Rhodiola, Laminaria e l’olio di Albicocca (che rassodano, rigenerano e idratano la pelle del viso).

Bronzer Terra Lucente Alchimia Natura

Il Bronzer terra lucente Alchimia Natura ha una texture setosa, proprietà ammorbidenti, condizionanti ed un colore illuminante che donare un colorito sano, abbronzato e scolpito; non secca la pelle, ma la illumina, la protegge e idrata.

La sua formulazione, composta al 99% da ingredienti di origine naturale e al 10% di origine biologica, include Amido di Mais Bio (che protegge e calma anche la pelle più sensibile), Riboflavina- 5-Fosfato di Sodio (derivato della Vitamina B2 con azione anti-age, rassodante e idratante).

Blush Pelle di pesca mono / pelle di rosa duo Alchimia Natura

Il blush pelle di pesca / pelle di rosa Alchimia Natura è un vero e proprio trattamento di bellezza quotidiano, adatto anche alle pelli più sensibili; ha una texture setosa ed una coprenza modulabile che permettono di donare al viso un aspetto fresco e salutare.

La sua formulazione, composta al 99% da ingredienti di origine naturale e al 10% di origine biologica, include Amido di Mais Bio (che protegge e calma anche la pelle più sensibile), olio di albicocca o jojoba (nutriente e rassodante), Acerola, Laminaria (idratante e protettiva), Rhodiola (rassodante e anti-age), Vitamina E (che gli conferisce proprietà antiossidante e setosità).

Mascara ciglia di fata Alchimia Natura

Il mascara ciglia di fata Alchimia Natura Mascara è un prodotto completamente Bio-Eco e Vegan, studiato anche per gli occhi più sensibili e che utilizzano lenti a contatto; non solo colora intensamente le ciglia ma le rinforza grazie agli estratti di Bambù nero e Rhodiola, olio di Ribes nero (nutriente), Vitamina E (protettiva)…insomma si propone come un vero e proprio trattamento di bellezza 3 in 1 per le ciglia: colora, allunga e rinforza giorno dopo giorno.

Accessori make up Alchimia Natura

A completare la neonata linea di bio vegan make up Alchimia Natura si aggiungono alcuni indispensabili accessori trucco cruelty free:

Spugnetta blender per stendere fondotinta e correttore, in una speciale composizione latex free.

Pennello Kabuki per bronzer e cipria in fibra sintetica.

Pennello piatto con punta arrotondata per blush in fibra sintetica.

La prova trucco con bio vegan make up Alchimia Natura e le prime impressioni sui prodotti

Come vi dicevo poco fa, ho partecipato con estremo piacere ad una delle giornate di presentazione della nuova linea di bio vegan make up Alchimia Natura presentandomi, come potete vedere dalla foto del “prima del trattamento” completamente struccata.

Non si è trattato soltanto di una semplice prova trucco ma di una vera e propria consulenza personalizzata che mi ha portato a tornare a casa con una scheda con i consigli beauty e make-up più adatti alle esigenze della mia pelle. La mia pelle è stata classificata come mista (ha tendenza a lucidarsi nella zona T) e con una lievissima couperose (in effetti qualche capillare visibile c’è); i prodotti che mi sono stati consigliati sono quindi:

Detergente: Acido Ialuronico Latte;

Tonico: Fior di rosa;

Primer/Crema: acido ialuronico gel e acido ialuronico crema mescolati assieme;

Contorno occhi: acido ialuronico gel;

Labbra/contorno labbra: burrococcola.

Per quanto riguarda invece i prodotti della nuova linea di bio vegan make up, ecco i prodotti che mi sono stati consigliati (e che sono stati utilizzati per eseguire il make up che potete vedere nelle foto seguenti:

Illusionista BB Cream, colori 01 e 02 miscelati con blender, Fondente correttore, da tamponare nella zona perioculare con le dita per una maggiore coprenza, Cipria compatta setificante, Blush pelle di pesca, Bronzer terra lucente, Mascara occhi di fata.

Come potete vedere con i vostri occhi dalle foto l’effetto coprente/uniformante è davvero notevole e la pelle è rimasta con questo aspetto “pelle di bambola” fino a sera quando , prima di andare a letto mi sono struccata. Una cosa particolare di questo make up, che ho notato su di me ma che mi hanno detto di aver riscontrato anche in altre clienti che hanno fatto la prova trucco, è che subito dopo l’applicazione dei prodotti le linee di espressione sembrano essere più evidenti ma questo effetto scompare nel giro di pochi minuti, giusto il tempo che gli oli e i burri utilizzati nella formulazione si fondano sulla pelle. Nonostante le lunghe ore di applicazione la pelle non è diventata in alcun moso secca nè il make up ha datp segno di cedimento.

Dopo questa bella carrellata sul nuovo bio vegan make up Alchimia Natura non mi resta che ringraziare per l’accoglienza, la disponibilità e la passione con cui mi ha introdotto a questa nuova linea di prodotti la dott.ssa Maria Elena Setti e l’estetista make-up artist che mi ha con perizia trasformato il volto!