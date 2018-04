Nuvò cosmetic : vi presento il brand e le mie opinioni sui prodotti

Nuvò Cosmetic è un’azienda italiana produttrice di una bella gamma di cosmetici naturali a base di bava di lumaca, estratta da lumache provenienti da un allevamento italiano con un metodo completamente cruelty-free.

Quando un paio di mesi fa vi ho parlato per la prima volta di bava di lumaca, delle sue incredibili proprietà e di come scegliere la migliore crema alla bava di lumaca lasciando da parte i claim del marketing per concentrarvi su criteri di scelta legati alla qualità ed all’eticità della produzione, non avevo realizzato quanto questo argomento potesse essere di interesse e quanto molte di voi sentissero il bisogno di essere consigliate e guidate nella scelta.

E’ quindi con grande piacere che oggi vi presento Nuvò Cosmetic , un’azienda italiana che produce una gamma di cosmetici a base di bava di lumaca essenziale ma capace di soddisfare tutti i criteri di scelta che vi avevo precedentemente suggerito:

alta concentrazione di bava di lumaca.

allevamento delle lumache a ciclo naturale completo.

metodo di estrazione della bava di lumaca cruelty-free.

formulazione naturale o biologica certificata.

Nuvò Cosmetic, un po’ di storia

Nuvò Cosmetic è una giovane azienda (operativa dal 2013/2014) nata dal desiderio di creare una linea cosmetica a base di bava di lumaca 100% Made in Italy di alto livello, curata nei dettagli, ricca di principi attivi selezionati per arrivare ad ottenere risultati tangibili.

A contraddistinguere Nuvò Cosmetic è la scelta di avere un proprio personale allevamento di lumache (situato all’aperto in provincia di Verona, tra le colline del Lago di Garda, vicino a Peschiera) da cui estrarre a mano la bava di lumaca necessaria per i propri cosmetici.

La gamma prodotti Nuvò Cosmetic

Come vi accennavo prima, la gamma prodotti Nuvò Cosmetic è essenziale ma comprende tutti i prodotti essenziali per la cura e l’idratazione della pelle del viso:

Crema viso alla bava di lumaca H24.

Crema viso alla bava di lumaca Antirughe.

Siero viso alla bava di lumaca Antirughe.

Contorno occhi alla bava di lumaca.

Bava di lumaca pura Pure Nuvo.

Le scelte formulative di Nuvò Cosmetic

La bava di lumaca utilizzata per la produzione dei prodotti Nuvò Cosmetic viene estratta direttamente dalle lumache provenienti dall’allevamento di proprietà.

La specie di lumaca utilizzata è la Helix aspersa Müller, quella che consente di ottenere la bava di lumaca di qualità migliore.

L’estrazione della bava di lumaca avviene a mano, stimolando opportunamente il piede della lumaca, la parte muscolare che le consente di spostarsi; il processo avviene senza l’utilizzo di alcun macchinario, soluzione salina o scarica elettrica tant’è che le lumache così stimolate non subiscono nessun danno e, una volta effettuata l’estrazione, vengono riportate nell’allevamento dove possono riprendere il loro normale ciclo biologico di vita.

Durante il processo di estrazione la bava di lumaca viene trattata con l’ozono che, oltre a garantire la sterilizzazione senza residui chimici del secreto, agisce sulle sue catene di mucopolisaccaridi riducendo la lora lunghezza e quindi migliorando la biodisponibilità e la veicolazione nel derma dei principi attivi in essa contenuti; una volta terminata la sua azione l’ozono si riconverte naturalmente in ossigeno senza lasciare alcuna traccia.

Alla fine di questo procedimento la bava di lumaca viene filtrata e microfiltrata in laboratorio così da ottenere un prodotto di eccellenza che rispecchia i massimi standard qualitativi e che diventa l’ingrediente principe di tutta la linea Nuvò Cosmetic.

E Nuvò Cosmetic non si ferma all’attenzione alla qualità della bava di lumaca impiegata nelle sue formulazioni ma si impegna a produtte prodotti naturali a 360° tant’è che tutte le sue formulazioni sono prive di ftalati, paraffine, mineral oil, sodium laureth sulfate, siliconi, petrolati e profumazioni sintetiche.

Le mie opinioni sui prodotti Nuvò Cosmetic

Grazie alla disponibilità di Nuvò Cosmetic nelle scorse settimane ho avuto la possibilità di provare tre dei prodotti che fanno parte della loro gamma prodotti ed oggi sono pronta a parlarvi delle mie impressioni.

Crema viso alla bava di lumaca H24 Nuvò Cosmetic

La crema viso alla bava di lumaca H24 Nuvò Cosmetic nasce dalla sinergia di ben 10 principi attivi che agiscono sulla pelle con azione rigenerante, idratante, protettiva ed antiossidante; la sua formulazione comprende 60% di bava di lumaca (ricca di elastina, acido glicolico, collagene ed allantoina), acido ialuronico (idrata la pelle e mantiene giovane il viso), cellule fresche di kiwi (stimolano la rigenerazione cutanea), burro di mango (aiuta a mantenere la pelle liscia e setosa e a combattere i segni dovuti all’esposizione solare), olio di Argan (antiossidante), olio di Marula (contrasta le rughe), aloe (lenitiva e protettiva), collagene marino (idratante e preventivo contro le rughe), vitamina C (stimola la produzione di collagene) e vitamina E (contro gli effetti dell’invecchiamento).

Sto utilizzando questa crema alla bava di lumaca da alcune settimane e sono rimasta sinceramente soddisfatta oltre le mie aspettative: alla composizione preziosa, ricca di attivi rigeneranti ed elasticizzanti, abbina una piacevole texture a rapido assorbimento che la pelle “beve” in un attimo, caratteristica che la rende perfetta anche come base per il make-up. Leggera ma al contempo idratante, lascia il viso morbido, levigato e non lucida neanche a distanza di ore dalla prima applicazione…davvero un buon prodotto!

Contorno occhi alla bava di lumaca Nuvò Cosmetic

Anche il contorno occhi alla bava di lumaca Nuvò Cosmetic nasce dalla sinergia di ben 10 principi attivi che agiscono sulla delicata pelle del contorno occhi idratandola e prevenendo rughe, zampe di gallina, borse e occhiaie; la sua formulazione comprende bava di Lumaca, acido ialuronico micronizzato a 3 pesi molecolari (basso,medio,alto), estratto di acmella (agisce come antiossidante consentendo un miglioramento del contorno occhi), olio di pracaxi estratto a freddo dalle foreste pluviali subtropicali dell’Amazzonia (ricco di omega 6-9, favorisce il rinnovamento cellulare e i processi di cicatrizzazione, migliora il tono e l’elasticità cutanea, attenua rughe e irregolarità cutanee), olio di Argan (antiossidante), collagene marino, olio di soya (emolliente), olio di Oliva (antiossidante), vitamina E e germe di grano (idratante).

Ha una consistenza più fresca e fluida rispetto alla crema viso di cui vi ho appena parlato ma non per questo risulta meno idratante; anche in questo caso siamo di fronte ad un prodotto che può svolgere una buona funzione di base per il make-up e che si presta sia all’uso diurno che notturno delle pelle giovani e mature.

Bava di lumaca pura Pure Nuvò

Il prodotto più caratterizzante della gamma Nuvò Cosmestic, in quanto più difficile da reperire sul mercato, è sicuramente Pure Nuvò ovvero bava di lumaca pura con la sola aggiunta di stabilizzanti e antibatterici (phenethyl alcohol e caprylyl glycol) che ne consentono la conservazione nel tempo.

A rendere speciale questo prodotto, oltre all’elevata concentrazione e alla formulazione pura è la scelta di dotare il flacone di due diversi erogatori: un contagocce per l’applicazione di precisione (ad es. sul viso) e un erogatore spray per l’applicazione su superfici più ampie come corpo o braccia.

Lo sto utilizzando come siero viso prima dell’applicazione di crema e contorno occhi e devo dire che è stato un prodotto scoperta: fresco, leggero e di rapidissimo assorbimento, ha una consistenza liquida che proprio non mi aspettavo; forse per condizionamento psicologico ipotizzavo di essere di fronte ad un prodotto che avrebbe avuto una consistenza vischiosa e invece non è affatto così. Anche applicandolo con il contagocce risulta talmente fluido che, se non si sta attenti, tende a scivolare via dalla pelle motivo per cui dopo i primi tentativi ho scelto di utilizzare l’erogatore spray anche per il viso in modo tale da non sprecare prodotto.

Questo, se da una parte richiede una maggior attenzione nel prelevare ed utilizzare il prodotto, è indubbiamente un vantaggio perchè rende a mio parere Pure Nuvò appetibile anche per chi teme che scegliere di utilizzare la bava di lumaca pura significhi incappare in prodotti appiccicosi e vischiosi.

Dove è possibile acquistare i prodotti Nuvò Cosmetic ?

I prodotti Nuvò Cosmetic possono essere acquistati sia nello shop online dell’azienda che tramite Amazon a prezzi che, considerata la produzione Made in Italy e cruelty-free e la qualità degli ingredienti contenuti, sono decisamente onesti: parliamo di una fascia di prezzo che – a seconda del prodotto e del canale di acquisto prescelto – oscilla tra 22,90 e 32,90€.

Tra l’altro Nuvò Cosmetic ha creato un codice sconto a voi dedicato (codice 93578) che vi consentirà di acquistare tutti i prodotti a catalogo con uno sconto del 20%! valido fino al 10 Aprile.

Se siete alla ricerca di una buona crema alla bava di lumaca io ve li consiglio particolarmente.