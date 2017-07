Occhiali da sole bambino sicuri ed eco friendly ? Ecco Ki et La

Gli occhiali da sole bambino e il cappellino sono gli strumenti corretti per proteggere gli occhi dei piccoli, ancor più delicati di quelli degli adulti, dal sole. Ma…come sceglierli?

Tutti gli oculisti sono concordi nell’affermare l’importanza di prendersi cura degli occhi dei bambini sotto il sole fin dalla nascita; la raccomandazione che viene data è di utilizzare un ampio cappellino fino ai 18 mesi e di proseguire con occhiali da sole di qualità. Per Chiara mi sono affidata al brand francese Ki et La ed ora vi racconto perchè.

Perchè dotarsi di cappello e occhiali da sole bambino per proteggere gli occhi dei piccoli?

Fino ai 7-8 anni cornea, cristallino, film lacrimale e tutte le varie strutture degli occhi dei bambini sono in via di formazione e per questo sono più vulnerabili all’azione dei raggi solari.

Quando parliamo di raggi solari, ci riferiamo non solo all’ultravioletto, ma anche ad una frequenza di luce che si chiama luce blu, che è compresa tra l’ultravioletto e il visibile e che può arrecare molto fastidio agli occhi e creare danni a lungo termine a livello di cristallino e retina – Francesco Loperfido, responsabile del servizio Oftalmologia Generale dell’Ospedale San Raffaele di Milano e oculista della Commissione Difesa Vista.

Ecco quindi che è fondamentale proteggere gli occhi dei bambini con mezzi idonei per la fascia di età in cui si trovano:

fino ai 18 mesi è sufficiente fargli indossare un cappellino a visiera larga;

dai 2 anni in su è il momento di dotarsi di occhiali da sole per bambino.

Ed è importante farlo anche quando i bambini sono sotto l’ombrellone: oltre all’ultravioletto diretto del sole bisogna infatti considerare anche l’ultravioletto della luce riflessa (la sabbia riflette circa il 5% degli UV, la neve più del 30%).

Occhiali da sole bambino : quale caratteristiche devono avere per considerarli sicuri e di qualità?

Nella scelta degli occhiali da sole dei bambini è quindi necessario verificare alcune fondamentali qualità:

Le lenti devono assicurare una protezione 100% certificata contro i raggi ultravioletti e non avere aberrazioni ovvero presentare fenomeni ottici che causino deformazioni dell’immagine;

La montatura deve essere resistente a traumi ed urti oltre che realizzata con materiali che non procurino allergie da contatto.

Come rendersi conto se il prodotto che si sta acquistando fa al caso nostro? La verifica dell’assenza di aberrazioni può essere fatta da ciascuno di noi con un semplice accorgimento: basta muovere la lente con un movimento circolare davanti agli occhi, fissando un oggetto davanti a sé; se quest’ultimo tende ad ondularsi la lente non è di buona qualità.

Per quanto riguarda invece l’adeguatezza delle lenti al tipo di uso che intendiamo farne meglio appoggiarsi al parere qualificato di un ottico. In linea generale per una vacanza al mare basta acquistare un buon prodotto con protezione UV certificata, se si ha intenzione di andare anche in barca è meglio preferire una lente polarizzata che elimini l’abbagliamento dovuto al riflesso dell’acqua mentre per una in montagna serviranno lenti che alla protezione anti UV abbinino filtri contro la luce blu.

Gli occhiali da sole bambino Ki et La : i perchè della mia scelta

Ki ET LA è un’innovativo brand francese, che attraverso la passione e l’esperienza di designers e specialisti nell’industria ottica, ha dato vita ad un interessante collezione di occhiali da sole bambino capace di coniugare alta qualità, sicurezza, design di tendenza e sostenibilità mettendoli al servizio del benessere e della cura dei nostri piccoli.

Quali sono le caratteristiche speciali degli occhiali da sole bambino Ki et La che me li hanno fatti preferire ad altri?

lenti infrangibili e antigraffio in policarbonato che offrono una protezione totale (categoria 4) non solo contro i raggi UA, UVB ma anche contro la luce blu grazie al Filtro Blue Blocker; fotoprotezione massima e comfort visivo sono garantiti.

design comodo e sicuro: la sagoma delle lenti è studiata appositamente per la forma del viso dei bambini dai 2 ai 4 anni; le dimensioni (larghezza anteriore di 11cm e altezza di 3,5 cm) sono tali da coprire e proteggere perfettamente l’occhio dei bimbi, anche quando guardano in sù.

montatura in plastica anallergica, super leggera, flessibile (si piega ma non si rompe e garantisce un apertura a 180°) e infrangibile..

fascetta di sicurezza, elastica e regolabile, per una maggiore stabilità degli occhiali una volta indossati.

sicurezza a 360°: gli occhiali da sole bambino Ki et La sono realizzati in un unico pezzo quindi non presentano cerniere laterali e non contengono alcuna vite; il rischio che i bambini ingoino piccoli pezzi è quindi nullo.

versatilità: tutti i modelli sono anche adattabili a lenti da vista e ideali per essere indossati anche da bimbi con morfologia asiatica ( Asian Fit).

marchio CE (Conformità alla Direttiva Europea in materia di occhiali da sole).

sostenibilità ambientale: sia la montatura che il packaging (confezione in cartone e sacchetto in cotone biologico) sono in materiale 100% riciclabile

Gli occhiali da sole bambino Ki et La alla prova

Acquistati su Family Nation un anno fa, gli occhiali da sole Ki et La ci stanno accompagnando da due estati ed il bilancio è indubbiamente positivo.

Quando li ho acquistati ero preoccupata dal fatto che potesse trattarsi di una spesa inutile: Chiara è tendenzialmente contraria all’indossare accessori vari come mollette ed elastici nei capelli, cappelli in testa etc… e temevo che gli occhiali sarebbero finiti inutilizzati in un cassetto.

E invece non è stato così. Il primo impatto è stato fondamentale: per convincerla a provarli è bastato vederli colorati e capire che fossero solo per lei dopodiché la comodità nell’uso ha fatto il resto: sono leggeri e flessibili (cosa che le consente di giochicchiarci senza essere ripresa per il timore che li rompa) ed hanno una forma comoda e fasciante, quel tanto che basta perché lei quasi non si renda conto di indossarli ma non al punto da esercitare fastidiose pressioni sulle tempie.

Grazie all’elastico resistono sugli occhi senza cadere e spostarsi anche durante i giochi più estremi e questo è a sua volta fondamentale per far sì che Chiara non desideri toglierseli dopo due minuti per il fastidio di doverli ogni volta rimettere su.

Piacciono a lei ma soddisfano anche i criteri di scelta che mi hanno spinto all’acquisto come mamma: elevata qualità delle lenti, montatura resistente e scelte orientate alla sostenibilità….insomma io ve li consiglio!

Per quanto riguarda la reperibilità, come anticipato prima. io li ho trovati su Family Nation ma adesso che in Italia sono estremamente più diffusi di un anno fa è possibile anche trovarli su Amazon con colori differenti a seconda della fascia di età selezionata (0-18 , 12-30 mesi, 2-4 e 4-6 anni).



Sempre su Amazon è anche possibile trovare la bella gamma di cappelli a tesa larga Ki et La (in 100% cotone certificato Oeko-Tex), indubbiamente una valida alternativa nel caso si abbiano piccoli non propensi all’uso degli occhiali.

Voi li avete mai provati? O in alternativa che marchio di occhiali da sole bambino state utilizzando?

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.