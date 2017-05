Oh Yeahh! I lip balm del colore della felicità

Oh Yeahh! È il nome dei lip balm dal contenuto più innovativo che mi sia mai capitato di incontrare in tanti anni di attività del blog…perché? Perché si propongono come il primo lip balm “a base di felicità”!

Presentati tra i prodotti novità del recente Cosmofarma, i lip balm Oh Yeahh! – oltre ad avere un packaging particolarmente gradevole – si propongono come un vero boost di felicità perché formulati con un’innovativo complesso che aumenta la concentrazione salivare di serotonina.

La formulazione ed il principio di funzionamento dei lip balm Oh Yeahh!

I lip balm Oh Yeahh! sono il primo prodotto della linea The Happiness Institute The Happiness Institute proposta da Bylabel, completamente Made in Italy e caratterizzata dall’esclusiva formula HBC (The Happiness Boosting Complex®) che aiuta ad aumentare il livello di serotonina – anche detta “ormone del buonumore” – grazie a tre ingredienti naturalmente ricchi di triptofano, un amminoacido essenziale che interviene nella reazione chimica di sintesi della serotonina stessa:

Cacao : con le sue proprietà antiossidanti e rivitalizzanti è un vero e proprio toccasana per la pelle;

Estratto di Kiwi : ricco di vitamine, nutre la pelle e rinvigorisce corpo e spirito;

Griffonia Simplicifolia : una pianta africana nota per le sue proprietà fitoterapiche e utilizzata per il trattamento dei disturbi dell’umore, del sonno e dell’appetito.

Una normale applicazione del balsamo labbra comporta l’assunzione indiretta di una dose di triptofano sufficiente a far aumentare fino a 2,8 volte nell’arco di mezz’ora il livello di serotonina presente nella nostra saliva (effetto confermato da test Farcoderm). E dal momento che la serotonina è il cosiddetto “ormone del buonumore” e, oltre a regolare in generale i nostri stati d’animo, è una delle sostanze chimiche che maggiormente contribuisce alla sensazione di felicità, va da sé che definire i lip balm Oh Yeahh! “Un vero boost di felicità, senza nessuna controindicazione” risulta alquanto azzeccato.

La gamma prodotto dei lip balm Oh Yeahh!

I balsami labbra Oh Yeahh! sono proposti in 6 varianti, identificabili dal diverso colore del bullet e del lip balm stesso:

Silver: l’unico balsamo labbra Oh Yeahh! privo di colorazione e quindi unisex. Per gli spiriti vivaci ed eclettici, donne dinamiche e consapevoli.

Melon: per gli animi creativi e pieni di energia, donne che sanno trasmettere la propria vitalità con tutto il loro essere, fin dalle labbra.

Red: per chi coltiva la vita con ottimismo, donne risolute e coraggiose che hanno un’anima passionale e lasciano che siano le loro labbra a svelarlo al mondo.

Pink: per chi pensa che un’esistenza distesa e rilassata sia il primo passo verso la felicità, donne riflessive e romantiche che sanno mostrare le proprie emozioni anche attraverso le labbra.

Violet: per gli spiriti altruisti e generosi, che pensano che la propria felicità non possa esistere senza quella degli altri.

I lip balm Oh Yeahh! alla prova

In occasione della mia visita a Cosmofarma ho ricevuto in omaggio allo stand Oh Yeahh! un balsamo labbra colorato Oh Yeahh! – tinta Red.

Ero davvero curiosa di osservarlo da vicino e di provarlo perché mi chiedevo se e quanto l’azienda fosse riuscita a fare una formulazione naturale e performante e sono stata accontentata 🙂

INCI : RICINUS COMMUNIS SEED OIL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLICERIDE, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, CERA ALBA, POLYETHYLENE, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, MICA, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE, OZOKERITE, PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE, COPERNICIA CERIFERA CERA, GLYCERYL DIBEHENATE, AROMA, TRIBEHENIN, GLYCERYL BEHENATE, DIETHYLHEXYL SYRINGYLIDENEMALONATE, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER, GRIFFONIA SIMPLICIFOLIA SEED EXTRACT, COCOS NUCIFERA OIL , GARDENIA TAHITENSIS FLOWER, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, ACTINIDIA CHINENSIS FRUIT EXTRACT, TOCOPHEROL, CITRIC ACID

MAY CONTAIN: CI 77891, CI 19140, CI 45410, CI 15850, CI 15850, CI 42090

Come potete notare dall’INCI che vi ho trascritto qui la formulazione contiene tanti oli, burri ed estratti vegetali adatti alla cura delle labbra: olio di ricino (un ottimo idratante), cera d’api, cera carnauba (dermoprotettivo), burro di cacao (ottimo per le labbra screpolate), estratto di griffonia simplicifolia, olio di cocco (idratante ed emolliente), estratto di tiarè (antiossidante) ed estratto di kiwi.

I balsami labbra Oh Yeahh! sono inoltre dotati di un filtro solare SPF15 (il 1° ingrediente a pallino rosso dell’INCI) e tutti – ad eccezione di quello silver – hanno un delicato colore traslucido; non lasciatevi ingannare dal colore che alla vista sembra molto pieno e quasi simile a quello di un rossetto perchè in realtà, come potete vedere in foto, la resa è molto più simile a quella di un lucidalabbra…d’altra parte parliamo di balsami labbra e non di rossetti!

Dove è possibile acquistare i lip balm Oh Yeahh! ?

I balsami labbra Oh Yeahh! sono al momento distribuiti nel canale farmaceutico in Italia, Spagna e Portogallo ma la loro rete di distribuzione in continua crescita li porterà a breve anche in Grecia, Francia, Croazia e non solo.

Le ulteriori evoluzioni di The Happiness Project Institute

I lip balm Oh Yeahh! sono il primo prodotto della linea The Happiness Institute ma ci sono già altre novità a base di felicità che stanno bollendo in pentola e che erano accennate allo stand Cosmofarma : un chewing gum e un dentifricio 

Chi è Bylabel ?

ByLabel S.r.l. è una società cremonese fondata nel 2011 da Roberto Veneziani (già manager di Unilever, SSL, Pfeizer, Filodoro, Calzedonia) con la mission di distribuire sul territorio europeo prodotti con grande contenuto di innovazione.

Bylabel opera su quattro divisioni di prodotto: è proprietaria di importanti brand nel mondo della lingerie femminile, fornisce servizi alle aziende e con la linea di prodotti The Happiness Institute ha intenzione di rivoluzionare il mondo della cosmesi in farmacia proponendo prodotti a base di felicità tutti Made in Italy.