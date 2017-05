OLIVAL Immortel Oil : cosmetici ecobio certificati Natrue dalla Croazia

Olival Immortel Oil è la una nuova linea di cosmetici ecobio certificati Natrue a base di olio essenziale di elicriso – altrimenti detto immortel oil – realizzata in Croazia da Olival srl, un’azienda dedita da anni alla produzione e vendita di cosmetici naturali a base di ingredienti della zona mediterranea/adriatica.

Perché una linea di cosmetici ecobio a base di olio di elicriso ?

L’elicriso è una pianta che cresce selvatica nelle aree incolte e pietrose della bassa macchia mediterranea come le montagne dell’entroterra di Corsica e Dalmazia; il nome elicriso deriva dal greco “helios” (sole) e “chrysos” (oro) e si riferisce alla forma e al colore giallo dorato molto luminoso dei suoi fiori.

Il soprannome “semprevivo” o “immortel” che dir si voglia è dovuto alla lunga durata nel colore e nel profumo dei suoi fiori mentre il profumo aromatico – molto intenso e particolare – che lo caratterizza è uno dei motivi per cui viene molto utilizzato nella cosmetica.

L’olio di elicriso, anche noto come Immortel Oil, viene ricavato dai boccioli dei suoi fiori ed è uno dei più rari, preziosi e curativi oli del pianeta; numerose sono infatti le sue proprietà: è ottimo per curare infiammazioni e dolore, per disinfettare e detossinare, per accelerare la guarigione delle ferite post-operatorie; nei prodotti di bellezza la sua funzione principe è quella di migliorare drasticamente l’aspetto della pelle e ridurre il presentarsi di linee di espressione e rughe.

Olival Immortel Oil : la gamma prodotti e le scelte formulative

La linea OLIVAL Immortel Oil certificata Natrue è composta da 11 referenze per la cura del viso:

Latte detergente con olio di elicriso (Cleansing milk with immortelle oil)

Crema giorno extra idratante (Extra moisturising day cream)

Crema notte extra ricca (Extra rich night cream)

Tonico viso con olio di elicriso (Face toner with immortelle oil)

Peeling viso con olio di elicriso (Facial peeling with immortelle oil)

Golden oil Immortelle

Acqua micellare 2 in 1 (Micellar solution 2in1)

Acqua micellare con olio di elicriso (Micellar water with immortelle oil)

Maschera viso nutriente con olio di elicriso (Nourishing face mask with immortelle oil)

CC Cream Olival con olio di elicriso (Olival CC cream with immortelle oil)

Crema rigenerante (Regenerative special care cream)

OLIVAL produce e commercializza prodotti cosmetici naturali formulati partendo da materie prime della zona mediterranea/adriatica, in particolar modo provenienti dalla Croazia come lavanda ed elicriso; i loro oli essenziali sono ottenuti per spremitura a freddo e in piccoli lotti al fine di preservarne alta la qualità ed intatte le proprietà attive.

La maggior parte dei prodotti OLIVAL contiene più del 90% di ingredienti naturali, utilizza conservanti eco-certificati e non contiene coloranti né fragranze artificiali. In particolare la certificazione NATRUE ottenuta dalla gamma di prodotti Olival Immortel Oil è un’ulteriore garanzia del fatto che siano formulati a partire da ingredienti naturali/biologici e usando tecnologie produttive non solo tali da preservarne le caratteristiche ma anche amiche dell’ambiente.

I prodotti OLIVAL Immortel Oil alla prova

Grazie alla disponibilità di Olival ho ricevuto e sto provando da tempo tre prodotti full size della gamma Olival Immortel Oil: la crema viso giorno, la crema viso notte e l’acqua micellare. Ve ne parlo molto volentieri perchè mi sto trovando bene e meritano indubbiamente un’opportunità.

Olival Immortel Oil crema giorno extra idratante

La crema da giorno Olival Immortel Oil ha una formulazione a base di olio di jojoba, olio di sesamo, olio di carota ed elicriso che si propone come un prodotto dal forte potere idratante, nutriente, antiossidante, in grado di stimolare la rigenerazione della pelle e di prevenire le rughe e quindi adatto per pelli mature ed esposte a fattori di stress esterno ed interno. Con queste premesse temevo che sarebbe risultata troppo ricca per la mia pelle che è sì tendente al secco ma non ancora in stato di avanzato degrado (:P) e invece sono rimasta piacevolmente stupita perchè è una crema che si assorbe rapidamente e con facilità, non lascia alcun residuo oleoso ma solo una pelle ben idratata, morbida e setosa. Molto comodo il suo dispenser a pompetta, soprattutto perchè basta davvero pochissima crema per trattare tutto il viso e questo permette di non sprecare prodotto. Trovo che il profumo dell’olio di elicriso, che accomuna tutti e tre i prodotti di questa linea che ho avuto modo di provare, sia piuttosto particolare ma gradevole e non invasivo.

Olival Immortel Oil crema notte extra ricca

La crema da notte Olival Immortel Oil ha una formulazione a base di olio di oliva, olio di sesamo, olio di albicocco, di enotera e di elicriso che promette di ripristinare l’elesticità e la radiosità della pelle mentre nutre in profondità la pelle, ne stimola la rigenerazione e favorisce la prevenzione delle rughe. Ha una consistenza leggermente più spessa e ricca della sua corrispondente crema da giorno, scelta per favorire il rilascio graduale dei suoi ingredienti attivi durante la notte.

Anche per questa crema, visto le premesse formulative, temevo un eccesso di nutrimento e pesantezza che invece è stato ampiamente smentito dai fatti; anche la versione notte della crema con olio di elicriso Olival si assorbe con facilità e non lascia la pelle in alcun modo unta. La sto utilizzando con grande soddisfazione da un paio di mesi.

Olival Immortel Oil acqua micellare

L’acqua micellare Olival Immortel Oil è un’acqua micellare che non necessita di risciacquo e può essere utilizzata per la pulizia di occhi, viso e collo sia struccati che truccati. Per me che non mi ero ancora avvicinata alle acque micellari è stata una piacevole scoperta: è delicata su occhi e viso ma riesce a rimuovere in modo efficace e soprattutto rapidissimo la sporcizia della giornata ed i residui di trucco (premetto però che io non uso trucchi particolarmente resistenti), lascia la pelle fresca e senza alcuna sensazione di “tiro”…assolutamente promossa, anche nelle giornate in cui la voglia di buttarsi sul letto supera drasticamente quella di dedicare anche un solo minuto alla pulizia del viso.

Olival Golden Oil Immortel

Il Golden Oil Immortel è un prodotto pensato per la cura del viso delle pelli normali, secche e sensibili. I 7 naturali oli con cui è formulato (jojoba, oliva, argan, calendula, rosa, mandorla e albicocca) idratano e nutrono in profondità la pelle mentre l’oli di elicriso aggiunge la funzione di stimolazione della rigenerazione della e previene la formazione di rughe. La sua applicazione è estremamente piacevole: ne bastano alcune gocce applicate sulla pelle pulita, l’assorbimento è rapido e la pelle rimane piacevolmente soffice e setosa dopo l’applicazione.

A seconda delle necessità può essere utilizzato sia da solo che come trattamento pre-crema idratante.

OLIVAL : un po’ di storia

Olival srl inizia la propria attività nel 1994 a Zagreb in Croatia.

La fondatrice, Vlasta Pojatina, amava sperimentare con ingredienti naturali della propria regione (olio di oliva, lavanda, burdock and walnut oil) dai quali iniziò a creare su piccola scala in casa creme, balsami ed oli per l’uso della propria famiglia e degli amici stretti finché un giorno decise di abbandonare il proprio lavoro e di dedicarsi a tempo pieno alla propria passione per la cosmesi naturale fondando Olival.

Da allora ad oggi sono passati più di 20 anni e Olival srl è diventata una moderna azienda che, impiegando poco meno di 20 dipendenti, produce una vasta gamma di cosmetici naturali (ben 92!) che spaziano dalla cura dei capelli a quella di viso, corpo, piedi per arrivare alle protezioni solari.

Olival è stata la prima azienda croata ad ottenere la certificazione Natrue Cosmetici Naturali per la più recente linea OLIVAL Immortel Oil che vi ho presentato in questo articolo.

Oltre che in Croazia i cosmetici OLIVAL possono essere reperiti in Bosnia e Herzegovina, Slovenia, Macedonia e Serbia inoltre Olival sta cercando un Distributore/Venditore/Importatore dei propri prodotti (cercati Natrue e non) in Italia. Nel caso possiate essere interessati il contatto di riferimento è: Kristina Kljajic kristina@olival.hr