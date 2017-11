Or Tea? I tè in foglie da regalare e regalarsi (non solo) a Natale

Or Tea? è una marca specializzata in tè premium selezionati, la cui forza è la scelta di rispecchiare il patrimonio millenario della tradizione cinese più classica.

Obiettivo di Or Tea? è ricreare blend leggendari e incoraggiare nuove generazioni di amanti del tè ad arricchire la propria esperienza sensoriale con miscele che fondono il contemporaneo e l’antico.

Il sogno di Or Tea?

Gli ideatori di Or Tea? si vedono come missionari del tè che lavorano in stretta collaborazione con i migliori professionisti per procurarsi i migliori tè da ogni parte del mondo e per rendere l’atto del bere tè chic e alla moda incoraggiando i giovani a godersi questa bevanda salutare quotidianamente.

Cosa rende speciali i tè Or Tea?

Or Tea? propone speciali miscele di tè artigianali provenienti da tutto il mondo caratterizzandosi per:

uno stile ultra chic: ciascuna confezione è un pezzo unico di arte contemporanea cinese;

tè di qualità premium: tutti i prodotti sono composti al 100% da foglie intere di tè premium;

blend unici realizzati esclusivamente con efficaci ingredienti naturali cinesi;

estrema semplicità: ogni confezione è studiata per far risparmiare tempo e concentrarsi solo nel godersi il proprio tè;

packaging ideale per fare regali: che si scelga la colorata box in cartone o il grazioso contenitore cilindrico in latta il risultato finale è sempre lo stesso: sono così esteticamente belli che vi piacerà continuare a guardarli anche molto tempo dopo aver finito il loro contenuto!

Parlo per esperienza personale perché la scorsa primavera, in occasione della festa della mamma, ho regalato (e mi sono regalata) diverse confezioni di tè Or Tea? in latta e in questi mesi non solo ne ho adorato il contenuto ma continuo ad amare il fatto di vedere queste graziose lattine appoggiate sullo scaffale a vista della cucina e so che mamma e suocera stanno facendo altrettanto.

Ecco il motivo per cui ho pensato di parlarvi di questo brand proprio in questo periodo: trovo che possa offrire una bella idea regalo natalizia sia per gli amanti del tè di qualità sia per gli amanti dei prodotti naturali/biologici (il tè Or Tea? non è solo molto buono ma anche è certificato biologico USDA Organic e Lacon Gmbh).

La gamma prodotti Or Tea?

Ecco una rapida carrellata dei prodotti Or Tea? che potete considerare per una graziosa (e deliziosa) idea regalo natalizia.

Inutile sottolineare che il punto di forza di Or Tea? è la gamma di tè che, come vedremo tra poco, sono disponibili in varie tipologie di packaging ma soprattutto in una bella varietà di gusti:

Un vero peccato quindi che quelli disponibili per l’acquisto qui in Italia siano solo una minima parte ovvero quelli appartenenti alle linee Wellbeing e UrbanPop, meglio che niente però!

Tè Or Tea? in lattina

I tè Or Tea? in lattina sono proprio quelli di cui vi ho parlato poco fa: ciascuna lattina cilindrica è una piccola opera d’arte che si presta per essere riutilizzata come contenitore da cucina anche una volta che il tè contenuto al suo interno (100g) sia finito. I tè nella lattina sono inseriti in un sacchetto che garantisce una miglior conservazione delle foglie.



Tè Or Tea? in filtro

I tè Or Tea? sono disponibili anche nel formato filtro, contenuto in graziose box di cartone da 15pz. Ciascuna bustina di tè è realizzata con estrema attenzione al garantire una pausa tè buona e al contempo salutare: le foglie di tè sono contenute in un sacchettino cucito biodegradabile in amido di mais non sbiancato ed ogni filtro è individualmente confezionato in una bustina di alluminio parzialmente traparante così da lasciare la possibilità di apprezzare anche visivamente la qualità del tè prima di assaggiarlo.



Altre idee regalo Or Tea?

In vista del Natale è sicuramente utile per voi sapere che Or Tea? offre anche alcune interessanti idee regalo per gli amanti del tè: delle belle tazze in ceramica colorata dotate di un colino da tè in acciaio inossidabile per consentire un’agevole consumo del tè in foglie, un cucchiaio dosatore in acciaio inossidabile, una candela così come delle belle selection box di tè in filtro (che però sono riuscita a reperire solamente nello shop online Or Tea?).





Dove è possibile acquistare i prodotti Or Tea?

I prodotti Or Tea? sono distribuiti in Italia da Il Fior di Loto pertanto sono presenti nelle migliori erboristerie e negozi di biologico. Io personalmente li ho trovati in un’erboristeria che ora non li tiene più e non sono ancora riuscita a ritrovarli in punti vendita a me comodi quindi per il prossimo (inevitabile) acquisto molto probabilmente vedrò di rifornirmi su Amazon o Naturasì online. Entrambi questi shop online offrono al momento lo stesso identico prezzo.

Chiudo l’articolo consigliandovi caldamente di dare una possibilità a questi tè e fuggo: il mio tanto amato tè al bergamotto Or Tea? mi aspetta! 😀

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.