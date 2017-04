Organic Socks of Sweden , calze in cotone biologico trendy

Organic Socks of Sweden è un brand svedese che propone una bella gamma di calze in cotone biologico e di intimo da uomo allegri e colorati, l’argomento perfetto di cui parlare oggi che siamo nel pieno della Fashion Revolution Week.

La storia di Organic Socks of Sweden

La storia di Organic Socks of Sweden nasce dall’amore per la natura e dalla passione per il settore tessile del suo fondatore Mudassar Anwaar, un ragazzo trasferitosi in Svezia dall’Asia del Sud per realizzare il suo sogno: ottenere una laurea nel settore tessile presso la prestigiosa Università di Boras.

La sua città natale in Pakistan, Faisalabad, era caratterizzata da più di 100.000 piccole, medie e grandi aziende tessili e l’essere cresciuto in questo contesto è indubbiamente stato fondamentale nel determinare il suo interesse nel settore tessile; anche prima di trasferirsi in Svezia infatti aveva studiato ingegneria tessile e lavorato per 8 anni come ingegnere di prodotto in una delle più grandi multinazionali produttrici di calze che aveva una sede in Pakistan.

La sua vasta esperienza nel settore tessile, il suo percorso di studi, il suo amore per la natura ed il desiderio di dare il suo contributo alla creazione di un mondo migliore hanno trovato coronamento in Organic Socks of Sweden, una collezione unica di calze in cotone e intimo di alta qualità dal design allegro e colorato.



Le scelte eco-friendly e di responsabilità sociale di Organic Socks of Sweden

La filosofia produttiva di Organic Socks of Sweden è tutta incentrata sulla responsabilità sociale e sulla missione di rendere nel proprio piccolo il mondo un po’ migliore:

calze e intimo sono prodotti utilizzando cotone biologico,

la loro produzione viene realizzata in India con tecniche produttive eco friendly certificate dallo standard GOTS il che significa che nessuna sostanza chimica tossica viene utilizzata né nei campi di cotone né nel processo produttivo, che l’ambiente non viene danneggiato, i consumi di energia elettrica ed acqua vengono ridotti al minimo, non vi è sfruttamento minorile, le condizioni di lavoro nelle fabbriche sono sicure e le retribuzioni eque.

1% del profitto annuale viene donato per supportare l’educazione delle ragazze e sostenere la situazione economica delle famiglie povere nelle aree rurali del Pakistan.

E tutto ciò senza penalizzare in alcun modo la qualità del prodotto: le calze sono realizzate in cotone pettinato che ne garantisce estrema morbidezza e la cucitura tra il corpo centrale della calza e la punta viene realizzata a mano così da essere non avvertibile nel momento in cui le si indossa ed incrementare ulteriormente il comfort nell’uso.

Le calze Organic Socks of Sweden alla prova

La composizione delle calze Organic Socks of Sweden comprende una percentuale di cotone biologico che oscilla tra l’81 e il 77% mentre il restante percento della composizione è costituito da Nylon e dal 2% di lycra; quest’ultima grazie all’elasticità delle sue fibre incrementa ulteriormente il comfort ma soprattutto la durevolezza delle calze.

Dove è possibile acquistare i prodotti Organic Socks of Sweden ?

Le calze e l’intimo Organic Socks of Sweden sono in vendita nel loro shop online e vengono spedite anche in Italia con spese di spedizione del tutto oneste di circa 3€.