Come organizzare un menu settimanale sano

Ho già iniziato a lavorarci con alti e bassi da qualche mese ma tra i propositi dell’anno nuovo ho messo nella top three l’obiettivo di darmi ogni sabato mattina il tempo per organizzare il menu settimanale sano per la settimana successiva.

Organizzare un menu settimanale sano : i vantaggi

Da quando ho iniziato a provare ad organizzare un menu settimanale sano ho effettivamente scoperto tutta una serie di più o meno attesi vantaggi:

meno doppioni in frigo/dispensa (mai capitato di comprare 2 volte il latte fresco o le uova? a me sì…),

meno avanzi,

meno ansia al pensiero di “e oggi cosa metto in tavola?”,

scontrini più light,

alimentazione più equilibrata e variata,

spese meno frequenti al supermercato e quindi (olè!) più tempo per fare altre cose che mi piacciono di più 🙂

Ho inoltre notato che per rendere questa attività perfetta e coglierne tutti i vantaggi è molto utile e sano:

tenere sempre a mente quali siano i prodotti di stagione (sono più economici, meno trattati chimicamente, fanno meno km per raggiungere le nostre case),

organizzare il menu settimanale in cucina per poter dare una rapida occhiata a quello che abbiamo già in frigo o nella dispensa,

pensare al menu ma soprattutto fare la spesa a stomaco pieno per evitare che finiscano nel carrello i cibi meno salutari come nel mio caso i dolci 😛

Dato che non sono una grande maga in cucina ed ho sempre poco tempo sto inoltre appuntando le ricette veloci e meglio riuscite per costruire un set armi a cui attingere in caso di emergenza.

Organizzare un menu settimanale sano con il giusto supporto

A settembre ho iniziato questa attività provando vari schemi di planner già pronti disponibili in rete ma a dire la verità ognuno di quelli che ho provato alla fine mi andava un po’ stretto: il motivo?

Come vi dicevo per organizzare un menu settimanale sano trovo fondamentale anche seguire la stagionalità degli alimenti per essere sicura di portare in tavola prodotti meno trattati e, se non a km zero, almeno a basso chilometraggio solo che nessuno dei planner che ho trovato conteneva sia lo schema in cui inserire i pasti che i prodotti di stagione…perdevo tempo tra il planner cartaceo e gli schemi dei prodotti di stagione finché ad un certo punto mi sono detta: ma perché non te lo fai tu il planner che ti serve?

Con l’aiuto dell’ Almanacco di Barbanera (che ho acquistato per la prima volta in vita mia quest’anno e che trovo davvero una bella fonte di ispirazione per una vita più ecologica) ho individuato gli aromi, la frutta e la verdura di stagione e li ho aggiunti allo schema settimanale di base.

Ho inoltre pensato che fosse utile anche il fatto di considerare il pesce di stagione perché come la terra, anche il mare ha un suo ciclo vitale e la disponibilità di pesce varia da mese a mese; scegliere pesce di provenienza locale minimizza i costi superflui di importazione, trasporto e conservazione…perché non farlo? (fonte Il giornale del cibo).

Se anche voi pensate che questo tipo di soluzione possa essere quella che fa per voi, trovate di seguito tutti i link per poter scaricare i miei planner mensili per organizzare un menu settimanale sano considerando la stagionalità degli alimenti:

Non vi resta quindi che stampare quello del mese che vi serve e compilarlo a mano secondo i vostri gusti…buon lavoro!

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.