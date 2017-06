Oriculi Lamazuna : il pulisci orecchie che manda il cotton fioc in pensione

Oriculi è uno dei prodotti che ho ricevuto qualche settimana fa da Lamazuna e dato che sono stata conquistata sia dalla sua filosofia che dalla facilità d’uso ho pensato di condividerlo con voi.

Il bagno, come già sottolineato in altre occasioni, è forse tristemente la stanza della casa che vanta il primato nel numero di oggetti usa e getta presenti ed utilizzati…un esempio banale? I cotton fioc!

Breve storia triste dei cotton fioc

I bastoncini cotton fioc vennero ideati nel 1923, negli USA, dall’inventore Leo Gerstenzang, che ebbe l’idea dopo aver osservato la moglie fissare un fiocco di cotone all’estremità di uno stuzzicadenti per pulire le orecchie del loro bambino. La loro asticella, inizialmente realizzata in legno, è stata poi sostituita da materiali come la plastica scelta che ha trasformato quello che poteva essere un innocuo bastoncino in un vero e proprio killer.

Buttati impropriamente spesso nel WC o caduti per strada perché così piccoli da poter cadere dai sacchetti e dai camion dei rifiuti, si trasformano negli oggetti che più invadono i nostri mari e si accumulano sulle spiagge e negli oceani. Le conseguenze? Essere scambiati per cibo da uccelli, pesci e mammiferi, causandone la morte o l’inclusione di sostanze tossiche nella catena alimentare; inutile sottolineare il fatto che le loro dimensioni così ridotte rendano praticamente impossibile l’ipotesi di recuperarli una volta dispersi sulla sabbia o in mare.

L’educazione ambientale e civica gioca un ruolo fondamentale nel ridurne la dispersione ma non sufficiente ad eliminare il problema; è per questo motivo che alcuni paesi occidentali, come la Francia, sono giunti alla messa al bando dei bastoncini di plastica pulisci-orecchie (la legge sarà effettiva dal primo gennaio 2020).

Questo avrà sicuramente ricadute positive come l’aumento dei produttori che realizzano bastoncini biodegradabili, un’opzione indubbiamente ambientalmente più sostenibile (lo sapete che il bastoncino in plastica potrebbe impiegare dai 20-30 ai 150 anni per biodegradarsi?) seppur non il massimo se consideriamo il fatto che parliamo comunque di prodotti destinati ad una fruizione usa e getta.

La vera soluzione per chi è attento all’ambiente sarebbe non utilizzare proprio cotton fioc e la buona notizia è che esiste un prodotto che ci permette di abbandonare definitivamente questo utile ma inquinante oggetto di uso quotidiano che è il cotton fioc.

Oriculi Lamazuna : il pulisci orecchie ecologico al 100%

Oriculi é un nome inventato da Lamazuna e depositato ma lo strumento pulisci orecchie in bambù di cui stiamo parlando appartiene alla secolare tradizione dell’igiene personale di Cina e Giappone, dove viene utilizzato da tutta la popolazione. A rendere Oriculi così ecologico (ed economico) è il fatto che uno solo di questi bastoncini di bambù può essere utilizzato all’infinito ed è quindi un’alternativa completametne ecologica ai cotton fioc ; inoltre sia il bastoncino dell’ Oriculi che la sua confezione (il cartoncino a cui è attaccato) sono entrambi compostabili! Il vantaggio di Oriculi risiede anche nella sicurezza: la sua forma arcuata e a paletta non spinge il cerume ma lo estrae evitando così la formazione di tappi ed il fatto di utilizzarlo nella sola regione esterna dell’orecchio fa sì che il timpano non venga messo a rischio. L’uso di Oriculi (una o due volte alla settimana per asportare il cerume visibile presente all’entrata dell’orecchio) è indicato anche per i bambini a patto che a manipolarlo sia un adulto.

Oriculi è forse l’unico dei prodotti Lamazuna a non essere Made in France : in questo momento il bastoncino viene fabbricato in Cina ma l’azienda sta cercando dei fornitori alternativi francesi od europei. Il confezionato avviene in Francia, ad opera di personale svantaggiato, utilizzando un cartoncino in materiale riciclato stampato in Francia utilizzando inchiostri atossici.

Oriculi alla prova : ecco cosa ne penso

Oriculi è stato forse tra i prodotti Lamazuna che mi ha maggiormente colpito fin dall’inizio.

Non solo mi sono innamorata dell’idea di poter dare l’addio definitivo ai cotton fioc ma devo dire che trovo Oriculi uno strumento di igiene davvero pratico ed efficace: la sua punta sottile e a paletta permette a mio parere di eliminare il cerume dalle orecchie con una rapidità ed un efficacia molto superiore a quella dei cotton fioc tradizionali.

Finita la pulizia lo si sciacqua in un attimo sotto l’acqua corrente e lo si ripone nel mobiletto del bagno; non avendo trovato nessuna indicazione particolare al riguardo per la sua conservazione io mi sto comportando così: per un lavaggio più approfondito aggiungo ogni tanto un po’ di sapone liquido e occasionalmente uso una goccia di Tea Tree Oil per disinfettarlo.

La pallina di legno colorata che lo caratterizza non ha motivi di esistenza funzionali ma è un intelligente escamotage per riuscire a distinguere l’Oriculi di ciascun membro della famiglia; non so se anche gli altri shop online italiani che lo propongono seguano la stessa filosofia ma proprio per questo motivo se si acquista più di un Oriculi sul sito Lamazuna Italia, viene assicurata la consegna di colori diversi (ed è possibile specificare nei commenti dell’ordine il colore desiderato tra fucsia, giallo, nero, rosso e verde).

A rendere Oriculi ancor più interessante è un utile quanto inaspettato uso: avete presente quel fastidioso prurito che ogni tanto viene all’inizio del canale dell’orecchio? Beh lui è perfetto per mandarlo via in tutta sicurezza…cosa volere di più?! 😀