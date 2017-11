Palette Purobio Desert Dream , il cofanetto makeup occhi limited edition

La Palette Purobio Desert Dream è una delle novità presentate a Sana 2017 di cui vi parlo con piacere a poche settimane dal Natale perchè è sicuramente una bella idea da regalare o regalarsi.

Bella non soltanto da un punto di vista prettamente estetico ma anche per il pensiero che sta dietro la sua creazione: il sogno di un posto paradisiaco, il Lower Antilope Canyon in Arizona, meta in cui fuggire ora che il freddo incombe per poter godere la vista delle sue rocce di arenaria che, al cambiare della luce durante le diverse ore della giornata, regalano sfumature e colori mozzafiato.

La Palette Purobio Desert Dream nasce con l’intento di donare un sogno dalle sfumature rosate e di provare a racchiudere in un cofanetto la bellezza della Terra e della Natura perchè possa ispirare chi lo riceve e consentirgli di portarla sempre con sè.

Cos’è e cosa contiene la palette Purobio Desert Dream ?

La palette Purobio Desert Dream nasce con l’obiettivo di inserire in un unico cofanetto in limited edition tutto il necessario per il make up occhi; ecco quindi che al suo interno troviamo:

4 ombretti in limited edition che ricordano gli affascinanti colori del paesaggio

Un mascara ultra black mini-size.

Una matita kajal nera.

Un applicatore a doppia punta per campiture e per sfumature.

Venendo al dettaglio dei 4 ombretti proposti abbiamo 3 colori opachi ed 1 shimmer:

Un bianco sporco adatto a creare punti di luce opachi; Un rosa perlato per illuminare sia lo sguardo che il viso; Un viola vibrante e dalla finitura opaca per caratterizzare il look; Un marrone caldo, opaco e di intensità media che si presta ad essere usato come colore da transizione.

A fianco un piccolo specchio, così da poter utilizzare la palette ovunque, e un’illustrazione che fornisce un’idea di come poter realizzare il look, guidata utilizzando gli stessi numeri posti accanto agli ombretti.

Tutti i prodotti contenuti sono come sempre Nickel tested, vegan Ok e certificati biologici da CCPB; i singoli INCI sono disponibili nella scheda prodotto della palette sul sito Purobio Cosmetics.

La mia opinione sulla palette Purobio Desert Dream

Personalmente trovo che la Palette Purobio Desert Dream sia un piccolo gioiello, sotto diversi profili:

è esteticamente bella: il paesaggio del Lower Antilope Canyon che le fa da copertina è un vero e proprio invito a sognare;

ha un formato compatto nelle dimensioni (circa 15×12,5×2 cm), leggero, ecofriendly (in cartone) ed estremamente pratico (la chiusura magnetica è comodissima);

ha un layout interno intelligente (bella l’idea di fornire uno spunto make-up integrato nella palette identificando gli ombretti da utilizzare con numeri) ed esteticamente gradevole quanto l’esterno;

gli ombretti che contiene hanno una pigmentazione visibile e piena fin dalla prima passata e si prestano ad un uso sia giornaliero che serale, per look sobri ma raffinati;

il pennello ha setole morbidissime e con i suoi due applicatori in uno consente di non farsi mancare nulla anche quando si è in viaggio e impossibilitate a portare tutti i pennelli preferiti.

Prezzo e reperibilità della palette PuroBio Desert Dream

La palette Purobio Desert Dream è in vendita al prezzo consigliato di 23,80€ presso i rivenditori autorizzati del marchio e in tantissimi e-commerce online tra cui Amazon, Sorgente Natura e Primobio.

Essendo una limited edition ed essendo così graziosa e compatta ho il vago sospetto che le scorte della palette Desert Dream potrebbero fare fatica ad arrivare fino al Natale quindi se vi piace (e non avete già approfittato delle offerte del Black Friday/Ciber Monday) forse conviene farci un pensiero in tempi non troppo lunghi 😉

Photo Credit Swatches e look occhi: Purobio Cosmetics

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.