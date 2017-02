Abbandonare l’uso dei pannolini usa e getta tradizionali ed orientarsi verso i pannolini ecologici consente di non esporre la pelle dei nostri bambini a sostanze tossiche e al rischio di dermatiti da contatto; con questa guida scopriremo insieme i marchi di pannolini ecologici disponibili sul mercato italiano.

Il dilemma…quali pannolini scegliere?!

La pancia cresce, la bimba scalcia quotidianamente e con questi cambiamenti in corso iniziano a farsi strada nella mia mente alcuni dubbi e domande mooolto pratici uno dei quali è relativo alla scelta dei pannolini!

Vista la mia indole tendente all’ecologico sto quindi vagliando le varie ipotesi a disposizione ma non sono ancora giunta ad una decisione definitiva anche perché, essendo questo il mio primo figlio, non so esattamente come me la caverò all’inizio…

Se da una parte vorrei sentirmi sicura nell’andare verso la soluzione dei pannolini lavabili dall’altra però temo che, soprattutto nei primissimi tempi, questa soluzione possa rivelarsi un po’ troppo onerosa per me alle prime armi e quindi penso che mi orienterò almeno all’inizio verso l’uso di pannolini ecologici usa e getta .

Pannolini tradizionali vs pannolini ecologici

Perché penso ai pannolini ecologici e non a quelli tradizionali? Perché, anche se i rischi sono ancora da dimostrare, si ritiene che molte delle sostanze utilizzate nella produzione dei pannolini tradizionali siano tossiche e non a caso causino frequentemente dermatiti da contatto.

Essi sono costituiti da una parte filtrante a contatto col sederino, una parte interna formata da polpa di cellulosa e da SAP (ovvero Super Absorbent Parts) e da una parte esterna costituita da pellicole impermeabili in polipropilene e polietilene unite ad adesivi, elastici e nastri.

Alcuni tipi di SAP sono a base vegetale ma la maggior parte è costituita da polimeri quali silicati, acrilati e simili o derivati del petrolio; nelle produzioni a basso costo i granelli di SAP, simili ad una sabbiolina bianca, non risultano ben amalgamati all’interno del cuore assorbente pertanto, dato che la maggior parte dei pannolini ha uno strato molto sottile che separa il cuore assorbente dall’esterno, può capitare che piccoli cristalli di SAP passino attraverso questo strato e vadano direttamente a contatto con la pelle con tutti gli effetti negativi che potete immaginare se la SAP non è a base vegetale.

Le aziende attente all’eco-sostenibilità fanno il possibile per limitare l’uso di SAP tuttavia, per quanto minima, è utile che una parte di gel superassorbente venga utilizzata, altrimenti il pannolino avrebbe uno spessore più che doppio e quindi creerebbe problemi di traspirabilità, difficoltà di movimento, ingombro.

Oltre al tema della biodegradabilità altro aspetto che sto valutando è lo sbiancamento con cloro della parte assorbente del pannolino; il problema principale legato alla sbiancamento con cloro è il sottoprodotto di tale attività, la diossina, una tossina altamente persistente che può essere inalata, ingerita o assorbita attraverso la pelle e che può essere la causa di svariati problemi che arrivano fino al cancro. Tutti i pannolini sono in un qualche modo sbiancati tuttavia esistono aziende che utilizzano alternative più sicure del cloro pertanto evitare prodotti sbiancati con cloro è sicuramente il primo passo per andare nella direzione di scegliere prodotti più verdi.

I marchi di pannolini ecologici disponibili sul mercato italiano

Ma, mettendo da parte la teoria generale sui pannolini (se ne potrebbe scrivere un libro e non è questo l’obiettivo di questo post!)…quali sono i marchi di pannolini ecologici o quasi disponibili sul mercato per noi italiani?

La domanda potrebbe sembrare facile ma vi assicuro che cercare di rispondervi per me non lo è stato assolutamente anzi ha richiesto ore ed ore di ricerche online su siti italiani ed europei scontrandosi tra l’altro con una presenza praticamente nulla di schede che illustrino i materiali utilizzati per la produzione dei pannolini pertanto trovandosi a doversi fidare delle generiche dichiarazioni presenti sui siti dei produttori o sulle confezioni!

Il risultato della mia ricerca è, rigorosamente in ordine alfabetico per marca, in questo post e spero che sia il più esaustivo possibile ma sarò grata a chiunque possa e voglia aggiungere il proprio contributo!

BabyCharm Natural

Si tratta di un marchio di pannolini prodotto dalla tedesca Ontex (la stessa azienda che produce il ben più noto marchio Moltex di cui vi parlerò dopo) e per ora scarsamente diffuso in Italia (personalmente l’ho visto solo nello store online Bimboside).



Bambo Nature

Si tratta di pannolini certificati Nordic Ecolabel e prodotti dall’azienda danese, Abena; alcune taglie sono disponibili su Amazon, a questo link: Pannolini Bambo Nature – Amazon

Caratteristiche:

strato assorbente formato da polpa di cellulosa proveniente da foreste sostenibili e da un ridotto quantitativo di SAP;

sbiancamento chlorine-free;

nessun agente chimico usato durante la produzione: no sbiancanti ottici, profumi, oli essenziali, eliminatori di odore etc.. ;

biodegradabilità complessiva 80%

Beaming Baby -> campioni prova QUI e recensione QUI

Prodotti in Inghilterra e spediti in tutto il mondo tramite il sito Beaming Baby, possono vantare una biodegradabilità complessiva pari al 65%; volendoli acquistare dall’Italia sono disponibili, anche sotto forma di abbonamento mensile dal sito Latte Pannolini oppure sotto forma di pacchi multipli su Amazon (link: Pannolini Beaming Baby – Amazon )

Caratteristiche:

film a contatto con la pelle del bambino in cotone traspirante e amido di mais;

film protettivo esterno in cotone traspirante e amido di mais;

strato assorbente interno in cotone ed amido di mais;

bande elastiche contenitive e parti adesive in materiale plastico riciclabile.

Bebè Nature -> recensione QUI

Si tratta di pannolini 100% Made in Italy, dermatologicamente testati; sono venduti online nello store Miscappalapipi ma anche in diverse farmacie; alcune taglie sono vendute, sempre da Miscappalapipi anche su Amazon , con spedizioni gratuite per gli abbonati Prime.

Caratteristiche:

realizzati con materiali naturali: la cellulosa è sbiancata senza additivi chimici;

tessuto di superficie, 100 % traspirante, soffice e confortevole;

strato assorbente, formato da cellulosa di origine naturale e polimeri super assorbenti.

Biobabby -> recensione QUI

Si tratta di un marchio di pannolini rinomato del mercato francese, per la fabbricazione di prodotti ecologici e biologici ed in vendita in Italia tramite lo shop online Phytosefak .

Caratteristiche

Composti al 100% da materiali biodegradabili.

Nucleo assorbente realizzato al 100% in cellulosa biodegradabile, proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile

Velo di mantenimento in cellulosa e amido di mais biodegradabile al 100%

Rivestimento esterno in polietilene a nido d’ape e traspirante, con decorazioni realizzate con inchiostri vegetali

Packaging completamente biodegradabile.

Bio Baby

Non sono riuscita a trovare molte informazioni al riguardo ma sembra che questi pannolini vantino un 30% di sostanze chimiche in meno rispetto ai pannolini tradizionali e che i loro materiali e imballaggi siano in grado di biodegradarsi nel giro di 3-6 anni contro i 400 anni necessari per i pannolini tradizionali. Sono acquistabili su Amazon

Delora

Altro marchio di pannolini ecologici prodotti in Europa, più precisamente in Germania dall’azienda Riboth Ltd che vanta più di 20 anni di esperienza nella produzione di pannolini.

Caratteristiche

film protettivo esterno 100% biodegradabile e compostabile, derivato da mais non GMO;

strato assorbente interno composto da cellulosa proveniente da foreste rinnovabili certificate e chlorine-free;

biodegradibilità complessiva tra 65 e 67%, a seconda della taglia.

Happy -> campioni prova QUI

Si tratta di pannolini prodotti dall’azienda polacca TZMO e distribuiti in Italia da Natural Wool da Settembre 2014; al momento è possibile reperirli sia in alcuni negozi online (come Altramoda ed Ecococcole, QUI una lista più completa) che in svariati punti vendita fisici come spacci pannolini (in Emilia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana) e nella catena di negozi Io Bimbo. Dato che la loro distribuzione fisica è in continua evoluzione per aggiornamenti l’ideale è seguire l’apposita pagina facebook !

Caratteristiche:

vasta disponibilità di taglie, inclusa una taglia 0 per prematuri

grande attenzione alla vestibilità: le taglie piccole sono dotate, ad esempio, di un’apertura speciale per il cordone ombelicale

senza derivati del petrolio e senza lattice nelle chiusure

non sbiancati con cloro

estratto di thè verde decongestionale (ma solo nelle taglie più grandi per non dare fastidio alla pelle ancora immatura dei piccoli)

Tra l’altro, oltre ai pannolini, la linea Happy comprende numerosi altri articoli per la prima infanzia quali shampoo, salviette, olio etc…

Libero -> campioni prova QUI e recensione QUI

Si tratta di pannolini prodotti dall’azienda svedese SCA e distribuiti in Italia da Tena; possono essere acquistati online nello store Tena, su Amazon (link: Pannolini Libero – Amazon ), su famideal.it ma sono anche disponibili in numerosi punti vendita diretti (io ad es. ne ho trovato un buon assortimento nella catena BimboStore).

Caratteristiche:

Senza additivi come lozioni o profumazioni;

Produzione a ridotto impatto ambientale in tutte le fasi: scelta dei fornitori, processo di produzione, scelta dei materiali, design, forma e packaging;

Certificazione Nordic Ecolabel.

Love & Green

Chlorine-free, privi di coloranti e petrolati sono prodotti in Francia e sono stati lanciati sul mercato nel 2011 dai supermercati Leclerc. La cellulosa del loro strato assorbente è certificata FSC mentre lo strato impermeabile esterno è in amido vegetale OGM free; anche il packaging esterno è riciclabile. Anche loro sono reperibili su Amazon

Moltex -> campioni prova QUI e recensione QUI

Si tratta di pannolini prodotti dalla tedesca Ontex, forse il marchio più conosciuto nel settore pannolini “ecologici”, ed acquistabili sia in diversi punti vendita fisici (NaturaSì ma anche catene più generiche quali BimboStore) che in diversi shop online italiani e su Amazon .

Caratteristiche:

Materiali provenienti per il 50% da fonti rinnovabili;

Cellulosa chlorine-free;

Gel assorbente biodegradabile per il 20% (quindi l’80% è composto da acrilati non bio-degradabili);

Film traspirante di protezione 100% biodegradabile;

Pannolino dichiarato “skin friendly”;

Biodegradibilità complessiva superiore al 50%.

Nappynat – campioni omaggio QUI e recensione QUI

Un nuovo marchio di pannolini biodegradabili e compostabili nato nel 2014 dall’iniziativa di Olive srl, tutto made in Italy (progettazione inclusa) e dermatologicamente testato dall’Università di Pavia. Sono in corso di ottenimento altre certificazioni quali la Nordic Ecolabel e Allergy Certified. Da Giugno 2015 sono distribuiti in diversi negozi fisici e sono acquistabili anche online su Amazon (che applica uno sconto di quasi 3€/pacco rispetto al prezzo di listino e li spedisce gratuitamente in 1 giorno per chi sottoscrive Prime), Family Nation, LattePannolini, Prodottisologas e Greenmama.

Caratteristiche:

materie prime in gran parte di origine vegetale e spesso ottenute da scarti agricoli

fluff assorbente in cellulosa certificata FSC e non trattata con cloro

privi di ftalati e bisfenoli

filtranti e barriere fecali in 100% PLA

barriere antifuoriuscita in biopolimero di Materbi traspirante

decori con colori ad acqua atossici e certificati per uso igienico

confezione esterna in biofilm

Naty by Nature Babycare -> campioni prova QUI

I pannolini Naty sono frutto dell’iniziativa di una mamma svedese Marlene Sandberg, e della sua volontà di produrre prodotti ecologici per la cura di donne e bambini; in Italia, oltre sono presenti in alcuni shop online tra cui Seibimbo e nei negozi Auchan; Amazon ne vende solo alcune taglie (link: Pannolini Naty – Amazon)

Caratteristiche:

strato assorbente interno in cellulosa chlorine-free;

film protettivo esterno a base di mais non OGM, chlorine-free e privo di plastica;

nessun uso di profumazioni aggiunte.

Naturaè

Si tratta di pannolini prodotti dall’italiana WIP acquistabili sul sito Wip, nei negozi NaturaSì o in altri negozi biologici e attraverso gruppi di acquisto solidali. Mi pare però di aver capito che l’azienda sia una delle tante vittime della crisi che attraversa tutto il nostro paese e che quindi gli articoli che si vedono ancora in vendita siano destinati all’esaurimento 🙁

Caratteristiche:

Parte assorbente realizzata con una combinazione di bio-polimeri e materiali eco-compatibili/sostenibili e quindi biodegradabili all’80%: cellulosa TCF proveniente da foreste coltivate e igienizzata senza uso di cloro e SAP sintetico (acrilati) ben inserito all’interno della cellulosa

Parte filtrante di origine vegetale ovvero fibra PLA (INGEO), ottenuta dal mais;

Film barriera in Mater-Bi, elastomeri composti da materiale biodegradabile e bande di chiusura a pressione prive di adesivi solventi.

Pingo -> campioni prova QUI e recensione QUI

Si tratta di pannolini prodotti in Svizzera e acquistabili sia direttamente dal produttore (sia sul suo sito web che su Amazon dove sono disponibili dei mega-pacchi: Pannolini Pingo – Amazon ) che dal distributore italiano Bimbotta che ha diverse sedi sparse in Italia nonchè uno store online.

Caratteristiche:

design del prodotto con meno materiali;

nucleo assorbente in cellulosa certificata FSC;

prodotti utilizzando fonti energetiche rinnovabili con certificazione ‘Naturemade Star’ e compensando le emissioni di CO2 rimanenti con progetti certificati da myclimate.

Vivicot Baby Bio

Si tratta di pannolini prodotti dall’italiana Sanicot e distribuiti da Fra che possono essere acquistati presso i supermercati Esselunga, Panorama, Coop Firenze, presso Lattepannolini ed anche su Amazon .

Caratteristiche:

Naturali (80% cotone), biodegradabili e ipoallergenici;

Realizzati con cellulosa da foreste coltivate Europee (PEFC) e film traspirante in Mater-Bi®

Wiona

Pannolini prodotti in Germania e distribuiti in Italia tramite alcuni store online come Natura Bioallegra e Bebemio.

Caratteristiche

film protettivo esterno in materiale derivato da mais privo di GMO e quindi 100% biodegradabile;

strato assorbente interno a base di cellulosa proveniente da foreste sostenibili certificate BVQ e da SAP parzialmente biodegradabile (20%);

biodegradabilità complessiva attorno al 70%; il restante materiale è neutro quindi una volta bagnato può essere smaltito nell’umido.

XKKO ECO

Si tratta di un marchio di pannolini biodegradabili e compostabili ceco slovacco, realizzati al 98% con materie rinnovabili e biodegradabili (dopo l’eliminazione della parte adesiva sono biodegradabili e compostabili al 100%). I pannolini XKKO ECO sono certificati in base agli standard internazionali N13432 e ASTM6400 e secondo l’Oeko-Tex Standard 100 e sono rivenduti in Italia tramite Latte Pannolini .

Caratteristiche

strato esterno impermeabile costituito dalla speciale biopellicola PCL

strato interno a contatto con la pelle morbido e in fibre Ingeo TM (tessuto non tessuto realizzato con il polimero PLA).

nucleo interno assorbente composto da un mix di polpa di legno e SAP non tossico,nè geneticamente modificato né irritante.

non sono sbiancati né profumati.

Dopo questa carrellata che spero possa tornare utile a qualcuno, oltre che a me stessa, (anche perchè mi è costata una bella dose di fatica!) non mi rimane che rivolgermi alla vostra maggior esperienza di me in questo campo e chiedervi: avete provato per i vostri piccoli alcuni di questi marchi di pannolini ecologici usa e getta? Se sì come vi siete trovate?!

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.