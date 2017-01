Pannolini moltex : caratteristiche e recensione d’uso

L’interesse verso i pannolini ecologici usa e getta è in costante crescita, mi basta guardare le visite ai post sui pannolini ecologici che ho pubblicato nel corso del tempo per rendermene conto! Spero quindi di farvi cosa gradita completandoi la panoramica sui pannolini ecologici usa e getta che abbiamo provato in questi mesi parlandovi anche dei pannolini Moltex .

Pannolini Moltex : le caratteristiche ecologiche

I pannolini Moltex sono prodotti dalla tedesca Ontex, azienda che può vantare più di 60 anni di attività nella produzione di pannolini e più di 20 anni di attività nella produzione di pannolini ecologici. Il materiale assorbente dei pannolini Moltex è costituito da un mix di cellulosa proveniente da fonti sostenibili (certificata FSC e non sbiancata facenso uso di cloro) e da SAP (circa il 20% del totale); contiene inoltre tè verde per contrastare i cattivi odori.

Il loro strato impermeabile esterno è 100% biodegradabile mentre quello interno a contatto con la pelle è biodegradabile al 40%. Il cuore assorbente dei pannolini Moltex è compostabile e pare che i migliori risultati di compostabilità si ottengano con il metodo denominato vermicomposting; non tutte le sue parti però si decompongono, ad esempio non lo fanno le alette adesive e lo strato interno a contatto con la pelle quindi una volta che la maggior parte del pannolino si è degradato è necessario rimuoverle e conferirle in un normale bidone del pattume…in ogni caso la riduzione dell’impatto ambientale del pannolino è comunque notevole!!

Pannolini Moltex alla prova : come ci siamo trovate

Il buono dei pannolini Moltex , oltre alle belle credenziali ecologiche , è il grado di prestazione in termini di assorbimento : ho potuto verificarlo di persona con la mia bimba (anche se di questo marchio abbiamo acquistato solo un paio di pacchi) e facendo qualche ricerca internet ho potuto vedere che non era una mia impressione ma un fatto confermato da diversi test durante i quali i pannolini Moltex si sono dimostrati equivalenti o superiori sia ad altri pannolini eco che a diverse marche leader di pannolini convenzionali. Molto superiore alla norma anche la reperibilità : i pannolini Moltex infatti sono reperibili sia in diverse catene di negozi fisici (ad es. Naturasì e Bimbostore nella mia zona) che in numerosi store online.

Ci ho trovato qualche difetto?! In realtà no, a parte il prezzo che ahimè già sulla taglia Midi si attesta attorno a 0,40€/pannolino…un po’ troppo per le nostre tasche…

Pannolini Moltex : dove è possibile trovarli

I pannolini Moltex sono uno dei pochi marchi di pannolini ecologici facilmente reperibili in punti di vendita fisici: io ad esempio li ho visti praticamente in ogni Naturasì in cui sia entrata così come nei nei punti vendita di articoli per bambini nella mia città.

In ogni caso, se la vostra zona ne fosse sprovvista, potete reperirli facilmente anche su Amazon.



dove sono disponibili anche dei convenienti pacchi multipli che nei punti vendita tradizionali sono invece introvabili:



Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.