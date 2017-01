Pannolini Naty alla prova : ecco come ci siamo trovati

Di pannolini ecologici usa e getta abbiamo già parlato e riparlato in questo blog ma mi sono resa conto l’altro giorno pensandoci che non vi ho ancora fatto la nostra recensione d’uso sui pannolini Naty .

Eppure li abbiamo usati ripetutamente e in vari periodi della vita di Chiara, sia acquistandoli in prima persona, che ricevendone alcuni in omaggio (ad esempio dallo shop SeiBimbo che ne rivende tutta la gamma completa) ; vabbè oggi vedremo di rimediare a questa svista.

Pannolini Naty : le loro caratteristiche ecologiche

Parlando di pannolini ecologici usa e getta una grande difficoltà che ho sempre trovato è stata quella di reperire informazioni sulla loro composizione e sulle certificazioni dei componenti ; beh nel caso dei pannolini Naty ho il piacere di segnalarvi un’eccezione: direi che sia l’unica azienda che io abbia visto che, oltre a dichiarare con un certo dettaglio la composizione delle varie parti del pannolino – che ho cercato di riepilogarvi nell’immagine sottostante – ne metta anche a disposizione i certificati! (per visionarli potete andare a vedere ad esempio la pagina dedicata ai pannolini Naty di SeiBimbo )…insomma un plauso a loro per la trasparenza!

La parte esterna impermeabile che va a contatto con i vestiti, oltre a non essere sbiancata con il cloro, è costituita da un film a base di amido di mais non-OGM biodegradabile al 100% e microforato ; ciò significa che permette alla pelle di respirare ed evita il rischio di irritazioni.

Pannolini Naty : la nostra recensione

I pannolini ecologici Naty, al confronto con altri marchi di pannolini ecologici in commercio, sono morbidi e sottili, praticamente al pari dei pannolini convenzionali tipo Pampers, Huggies etc… Il grado di assorbenza è buono : soltanto in un caso abbiamo di pipì particolarmente abbondante abbiamo avuto problemi di perdite quindi anche sotto questo aspetto ci siamo trovate bene.

Il sistema di chiusura è costituito da ampie alette elastiche e riposizionabili e garantisce una buona adattabilità a tutti i tipi di corporature; c’è però da prestare attenzione al fatto che l’adesivo fa presa soltanto nella zona zigrinata appositamente preposta mentre non ha praticamente alcun effetto adesivo sul film di amido di mais esterno. Non è un grosso inconveniente, lo segnalo solo perchè se, come me, siete abituati a chiudere il pannolino fissando gli elastici non proprio in orizzontale ma un po’ in diagonale rischiate che il pannolino si sganci mentre il bimbo lo indossa e non è proprio il massimo 🙂

Il prezzo dei pannolini è in linea con quello degli altri marchi con analoghe caratteristiche di biodegradabilità e qualità dei componenti ovvero è un po’ superiore ai 0,30€/pannolino (ad es. la taglia 2 si attesta attorno a 0,31€/pannolino).

Se anche qualcuno di voi li ha provati e vuole aggiungere qui la sua esperienza faccia pure! 😀