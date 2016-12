Pannolini Pillo : ecco tutte le informazioni che cercavi!

Davvero in tante siete state a chiedermi informazioni, sia nel post Guida ai pannolini ecologici, che in privato sui pannolini Pillo : possiamo considerarli ecologici? Qual è la loro composizione? Sono davvero prodotti in Italia? Queste sono solo alcune delle tante domande a cui cercherò ora di rispondere.

Pannolini Pillo : la composizione

Se andiamo a vedere il sito ufficiale la composizione dei pannolini Pillo, come spesso accade per altri marchi, non è in alcun modo menzionata se non in una parola (cellulosa) all’interno dell’immagine che rappresenta la loro struttura.



Dobbiamo affidarci alle informazioni divulgate sui vari siti degli spacci pannolini che commercializzano i pannolini Pillo per scoprire qualcosa in più:

Fluff assorbente composto da cellulosa di cotone di origine vegetale e SAP

Sbiancati all’ossigeno anziché al cloro

La stuoia centrale è priva di additivi chimici, derivati del petrolio e paraffine

Il tessuto non tessuto a contatto con la pelle è di cotone

Insomma non li possiamo definire biodegradabili o compostabili ma indubbiamente sono “meno chimici” di molti dei pannolini della grande distribuzione, un buon compromesso per chi cerca un prodotto un po’ più naturale ma non ha la disponibilità economica per poter usare con continuità marchi come Naty, Moltex o Nappynat.

I pannolini Pillo vengono sottoposti a costanti test dermatologici per garantire comfort e igiene in aggiunta al fatto che i materiali naturali che li compongono li rendono tollerabili anche alle pelli più sensibili.

Pannolini Pillo : la gamma prodotti e il prezzo

La gamma dei pannolini Pillo è pensata per accompagnare i bambini durante tutte le fasi della loro crescita, dai primi giorni fino al vasino. I pannolini Pillo sono infatti disponibili nelle taglie:

1 – New Born 2-5 kg (28pz – 6,30€ – 0.23€/pannolino)

2 – Mini 3-6 kg (64pz – 11,90€ – 0.19€/pannolino)

3 – Midi 4-9 kg (56pz – 9,80€ – 0.18€/pannolino)

4 – Maxi 7-18 kg (50pz – 9,99€ – 0.20€/pannolino)

5 – Junior 11-25 kg (44pz – 9,90€ – 0.23€/pannolino)

6 – Jumbo Extra Large 16-30 kg (40pz – 10,90€ – 0.27€/pannolino)

Pants Maxi 8-15 kg (32pz – 11,60€ – 0.36€/pannolino)

Pants Junior 12-18 kg (28pz – 10,40€ – 0.37€/pannolino)

Pants Extra Large 16kg (26pz -10,50€ – 0.40€/pannolino)

Per quanto riguarda il prezzo non è esiste un vero e proprio listino fisso ma può leggermente variare da spaccio a spaccio; ho riportato quello che mi è stato gentilmente fornito da una lettrice del blog giusto a titolo informativo. Allo spaccio aziendale di Milano si può trovare il prezzo migliore (attorno a 0.15€/pannolino) mentre tutti gli altri hanno per forza di cose prezzi maggiori: devono infatti sostenere costi aggiuntivi come ad es. le spese di trasporto e le spese di intermediazione (solo uno spaccio pannolini per regione acquista direttamente dal produttore ed a sua volta fa da distributore agli spacci della propria zona aggiungendo, al prezzo da lui pagato, una quota di suo guadagno).

I formati vendita ufficiali sono quelli sopra riportati; lo specifico perché ho visto in alcuni blog che c’è chi compra negli spacci Pillo anche pannolini in cartoni che contengono più di 100pz : in questi casi si tratta di pannolini di 2° scelta (che potrebbero quindi avere problemi costruttivi o di assorbenza) di altri marchi prodotti dalla stessa azienda, con materiali ed estetica che non corrispondono a quella dei pannolini Pillo (non esiste in commercio la 2° scelta dei pannolini Pillo).

Dove si comprano i pannolini Pillo?

La distribuzione dei pannolini Pillo viene effettuata un po’ in tutta Italia tramite un’ampia rete di spacci pannolini. Se siete interessati potete visionare l’elenco degli spacci amici e scegliere quello più vicino a casa.

Pannolini Pillo : dove vengono prodotti? Sono davvero Made in Italy?

Fin dalla loro immissione sul mercato i pannolini Pillo sono stati prodotti dall’azienda italiana Fippi (Fabbrica Italiana Produzione Pannolini) operante sul mercato da oltre 40 anni ed avente sede nell’interland milanese.

Fippi, oltre a produrre i pannolini Pillo, lavora anche per i colossi della Grande Distribuzione per i quali a quanto pare – ma correggetemi se sbaglio perché mi sono affidata alle info reperite nei vari forum online – produce i pannolini a marchio Auchan, Carrefour, Chicco, Toujour (Lidl).

Dalla loro introduzione sul mercato fino a buona parte del 2013 la produzione dei pannolini Pillo era effettuata completamente in Italia, a un certo punto del 2013 però parte della produzione è stata spostata all’estero, più precisamente in Canada.

La situazione attuale della suddivisione della produzione dei pannolini Pillo dovrebbe essere questa:

Canada: taglie 1, 2, 3, 4, 5

Italia: taglie 3, 4, 5, 6

Pare però che da Settembre di quest’anno la produzione tornerà ad essere effettuata solamente in Italia.

Quali pannolini Pillo si possono quindi trovare recandosi ad oggi in uno dei loro spacci? Dipende: dal momento che gli spacci sono gestiti autonomamente sta al rivenditore decidere se mettere a scaffale taglie 3, 4 e 5 prodotte in Canada o in Italia quindi, a seconda dei casi, potrete trovare la scelta tra Canada e Italia così come solo Italia o solo Canada; ovvio che le taglie 1 e 2 potranno essere solo canadesi mentre la taglia 6 potrà essere solo italiana.

C’è qualche differenza tra i pannolini Pillo prodotti in Canada e quelli prodotti in Italia?

A livello di materiali no ma pare che a livello “costruttivo” i pannolini Pillo made in Canada siano di qualità leggermente inferiore:

Le bandine adesive sono meno elastiche cioè si estendono meno rispetto ai pannolini italiani di pari taglia;

Sono stati segnalati lotti di pannolini canadesi che “puzzano di petrolio”…in realtà non è odore di petrolio quello che si sente ma quello dell’imballaggio: la plastica che avvolge i pannolini è sigillata a caldo nei lati e, per evitare che l’odore della sigillatura rimanga all’interno della confezione sono previsti dei forellini di fuoriuscita superiori; su alcuni lotti di pannolini Pillo canadesi questi forellini di areazione non sono stati realizzati correttamente e l’odore della sigillatura è rimasto all’interno della confezione impregnando il pannolino.

Quindi di fatto i pannolini Pillo prodotti in Italia sono di qualità un po’ più alta però i pannolini Pillo prodotti in Canada costano un po’ meno…

Per chiudere in bellezza una chicca : vi eravate accorti che i pannolini Pillo hanno fatto una comparsata in un film?! 🙂

Perché farsi mancare un po’ di gossip in un post sui pannolini?! 😉

Avete presente il film in cui Raul Bova cambia il pannolino ad un neonato utilizzando solo i piedi perché impossibilitato ad usare le mani a causa di due protesi alle braccia?! Il film si chiama Indovina chi viene a Natale , è uscito nelle sale cinematografiche a Dicembre 2013 e il pannolino cambiato da Raul Bova è, indovinate un po’, un pannolino Pillo!

Insomma hanno fatto pochissima pubblicità basando il loro successo prevalentemente sul passaparola ma un bel product placement in un film non se lo sono fatti mancare…

Detto questo apro la strada ai vostri commenti: fatemi sapere se avete mai usato i pannolini Pillo e come vi siete trovate!