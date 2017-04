Parrucchiere bio ? Ecco dove trovarlo e che prodotti usa

Chi fa scelte naturali/biologiche per la cura domestica dei propri capelli lamenta da un bel numero di anni la difficoltà a trovare un parrucchiere bio a cui rivolgersi per potersi ogni tanto concedere in tranquillità una seduta in salone.

Grazie alla mia visita a Cosmoprof 2017 ho però avuto conferma di quello che è indubbiamente un trend in grande crescita : la nascita di prodotti capelli professionali dalla vocazione quanto più green possibile senza per questo compromettere le perfomance che ci si aspettano in un salone.

Il parrucchiere bio vicino a casa (o quasi bio dato che di prodotti biologici certificati ce ne sono in realtà in giro pochi) non è quindi più un miraggio ma una realtà in forte espansione, vediamo insieme dove e come.

Prodotti capelli professionali naturali per l’aspirante parrucchiere bio : ecco chi li propone

Cosmoprof 2017 mi ha aperto decisamente gli occhi su tutta una serie di brand emergenti di prodotti capelli professionali adatti al salone di un potenziale parrucchiere bio:

Biobotanic

Biobotanic è un brand prodotto dal 2015 da Cosmofarma per Polverini Group e mira ad offrire prodotti bio professionali e di ultima generazione, per la cura e benessere dei tuoi capelli, alla costante ricerca di alte performance bilanciate con l’utilizzo di pregiati ingredienti organici provenienti da agricoltura biologica. Sono prodotti privi di Parabeni, OGM, Coloranti, Propilene Glicole, Paraffina Liquidum, Petrolatum, Mineral Oil, Parabeni, Imidiazolinidyl Urea, Tetrasodium Edta, Propano e Butano, Cheratina, Collagene Colesterolo, Laureth e Louryl Sulfhate, Ciclophetaxiloxane Ciclometicone, Dimeticone Methylisothiazolinone, Butylene, Glycole, Cloruro di Metilene. I prodotti Biobotanic si suddividono nelle linee:

Bio Health: una linea completa di trattamenti sinergici con ingredienti provenienti da agricoltura biologica che re-idratano profondamente il capello fungendo da scudo protettivo contro gli agenti atmosferici e riducono porosità ed aridità migliorandone morbidezza e luminosità

Bio Care : una linea studiata per risvegliare la giovinezza di cute e capelli. Un sistema di prevenzione che aiuta a creare una condizione di salute ottimale per la cute, offrendo capelli più corposi e spessi.

Bio Fine : prodotti modellanti con formulazioni naturali e nutrienti, ad altissime performance e capaci di dare vita ad infiniti styling, levigando la fibra capillare e diminuendo la rottura di capelli.

Bio PLEX : un sistema rivoluzionario con estratto di soia specifico per la protezione dei capelli trattati, con l’obiettivo di rinnovare la composizione naturale della fibra capillare durante il trattamento decolorante. Non emettendo esalazioni ammoniacali , minimizzano ogni rischio di sensibilizzazione ed offrono risultati straordinari fin da subito: una qualità del capello superiore dopo ogni servizio tecnico di Bio Decolorazione.

Purify Color : un sistema di colorazione senza ammoniaca a base di succo di aloe Bio-Certificato in combinazione con anti-ossidanti naturali. La linea Purify utilizza il potere rigenerante ed antiossidante delle Bacche di Goji per sigillare il colore e il burro di Karitè per ricreare lucentezza, rallentando lo stress ossidativo.

Biolage R.a.w.

Biolage è un brand che già dal 1990 mostra una predilezione per gli ingredienti naturali ma il top da questo punto di vista è stato raggiunto con la nuova gamma R.A.W. , la linea professionale naturale per capelli di Matrix Professional, presentata proprio al Cosmoprof. R.a.w. sta per Real Autethentic Wholesome ed è una linea caratterizzata da: più del 70% di ingredienti di origine naturale, ingredienti equo-solidali, packaging in plastica riciclata, prodotti altamente biodegradabili e con formulazioni prive di solfati, siliconi, parabeni e coloranti artificiali.

La gamma prodotti Biolage Raw comprende tre linee di prodotti:

NOURISH per capelli secchi e opachi : Shampoo a base di quinoa e miele + conditioner a base di argilla bianca e olio di cocco

RECOVER per capelli stressati e sensibilizzati : Shampoo a base di yucca e bacche di Goji + conditioner a base di olio di coriandolo e argilla bianca

UPLIFT per capelli fini e senza volume : Shampoo a base di sesamo nero e pompelmo + conditioner a base di kiwi e argilla bianca

A cui si aggiungono tre maschere per capelli (formulate con ingredienti come argilla bianca, burro di karité, zenzero e cera d’api) ed un Replenish Oil Mist ovvero un olio 100% naturale Biolage R.A.W, ottenuto da un mix di 6 oli diversi, pensato come trattamento pre-shampoo per il cuoio capelluto e come agente disciplinante e amplificatore del potere del conditioner per i fusti.

Lo stand allestito presso il Centro Servizi era decisamente degno di una visita perchè riproduceva l’idea del salone ideale di Biolage R.A.W., un salone creato solo con prodotti naturali, riciclati e anche vivi (alle pareti soffici licheni), digitalizzato (per abbattere la produzione di brochure e depliant in carta) e studiato per rilassare il cliente portandolo in quello che sembra un vero e proprio mondo parallelo.

Imagea Haircare e Imagea Haircolor di Elgon Green

Imagea è il brand di prodotti professionali per la cura dei capelli di Elgon Green, la divisione “verde” di Elgon – azienda italiana specializzata in cosmetici professionali per capelli presente in più di 90 paesi nel mondo.

IMAGEA è la prima linea firmata Elgon Green che si basa sui cinque valori di fiducia, qualità, sostenibilità, etica e made in Italy; una gamma prodotti all’insegna della trasparenza, dell’efficacia e della naturalità, non solo per gli ingredienti biodegradabili e da agricoltura sostenibile ma anche per il packaging scelto per garantire il più alto livello di sostenibilità e per ridurre le emissioni di CO2 (flaconi in PET riciclato, tubi ed etichette in bioplastica, astucci in carta certificata FSC).

IMAGEA si compone di due linee prodotto:

Imagea Haircare : sei prodotti senza Sls, Sles, Siliconi, Parabeni, Petrolati, PEG, Cessori di Formaldeide e Coloranti Sintetici pensati per creare un vero rituale e disponibili sia in formato da salone che per l’uso domestico. Un Phytogommage per purificare la cute e prepararla ai successivi trattamenti, due categorie di shampoo e balsamo (Essential per capelli naturali, fini e/o grassie; Absolute per capelli colorati, secchi e/o danneggiati), un Phytoelisir (un’emulsione senza risciacquo che dona lucentezza e idratazione ai capelli) e una maschera viso in tessuto con acido ialuronico.

Medavita

I prodotti Medavita sono incentrati sulla qualità e l’efficacia farmaceutica degli ingredienti: oli essenziali ed estratti vegetali purissimi selezionati con grande rigore in tutto il mondo che rispettino la fisiologia della cute e del capello. Medavita propone un rituale naturale per capelli in 3 step che punta ad un coinvolgimento sensoriale totale: a seconda della linea trattante prescelta si può avere una sequenza di scrub, shampoo, lozione oppure di shampoo, maschera, fluido trattante.

Quest’anno al Cosmoprof presentavano la nuova linea “Choice” , la soluzione ideale per tutte quelle donne che vogliono colorarsi i capelli in maniera delicata, rispettando la base senza stravolgerla, ma comprendo i capelli bianchi.

Organic Pure Care

Organic Pure Care è una linea completa di prodotti professionali per la cura dei capelli e della pelle nata nel 2011 con l’obiettivo di mettere gli acconciatori nelle condizioni di “Lavorare in piena sicurezza attraverso l’uso prodotti delicati ed al tempo stesso performanti evitando di intaccare la salute delle proprie mani e quella dei propri clienti”.

Organic Pure Care propone formulazioni VeganOK con una solida base di elementi naturali su cui poggiano sostanze utili a garantire elevate prestazioni senza mai utilizzare Sls, Parabeni, Formaldeide, sostanze nocive alla salute; la sede principale dell’azienda è a Venezia, i prodotti completamente Made in Italy e dopo aver avviato la distribuzione in Italia Organic Pure Care si è rapidamente diffusa prima negli Stati Uniti e poi nei vari mercati europei (Cipro, Estonia, Lettonia, Romania, Russia, Spagna, Slovenia, Svizzera).

La gamma prodotti Organic Pure Care è davvero ampia e propone:

Linea Wellness Treatment , un insieme di prodotti con lo scopo di trattare il cuoio capelluto ed i follicoli piliferi; i principi attivi contenuti detossificano la cute rimuovendo gli agenti inquinanti esterni, riequilibrano il film idrolipidico e stimolano la microcircolazione restituendo vigore al cuoio capelluto.

, un insieme di prodotti con lo scopo di trattare il cuoio capelluto ed i follicoli piliferi; i principi attivi contenuti detossificano la cute rimuovendo gli agenti inquinanti esterni, riequilibrano il film idrolipidico e stimolano la microcircolazione restituendo vigore al cuoio capelluto. Linea ristrutturante INCA, indicata su capelli molto trattati, secchi, atoni, spenti, senza elasticità. Grazie all’olio INCA (Plukenetia Volubilis Linneo) i capelli vengono rigenerati in maniera profonda e decisa, riacquistano volume e splendore.

indicata su capelli molto trattati, secchi, atoni, spenti, senza elasticità. Grazie all’olio INCA (Plukenetia Volubilis Linneo) i capelli vengono rigenerati in maniera profonda e decisa, riacquistano volume e splendore. Linea di seta caratterizzata in tutti i suoi prodotti dall’estratto di Aloe Vera che, oltre a lenire ed eliminare eventuali problemi della pelle e del cuoio capelluto, ha un potente effetto condizionante per i capelli.

caratterizzata in tutti i suoi prodotti dall’estratto di Aloe Vera che, oltre a lenire ed eliminare eventuali problemi della pelle e del cuoio capelluto, ha un potente effetto condizionante per i capelli. Linea di bellezza argan

Colorganic : una gamma di colore in gel trattante privo di ammoniaca caratterizzata da ottime performance (copertura totale dei capelli bianchi) e da una speciale composizione che combina le proprietà idratanti e lenitive dell’estratto della foglia di Aloe con le proprietà trattanti di 7 oli : Inca, Tsubaki, Avocado, Argan, Jojoba, Semi di Riso e Semi di Vite Rossa.

: una gamma di colore in gel trattante privo di ammoniaca caratterizzata da ottime performance (copertura totale dei capelli bianchi) e da una speciale composizione che combina le proprietà idratanti e lenitive dell’estratto della foglia di Aloe con le proprietà trattanti di 7 oli : Inca, Tsubaki, Avocado, Argan, Jojoba, Semi di Riso e Semi di Vite Rossa. Color Pure Care : una gamma di colorazione in crema con una minima parte di ammoniaca (meno del 2%) che combina Micro Pigmenti con Argan, Camomilla, Macadamia, Malva e Proteine della Seta.

: una gamma di colorazione in crema con una minima parte di ammoniaca (meno del 2%) che combina Micro Pigmenti con Argan, Camomilla, Macadamia, Malva e Proteine della Seta. Styling e finishing



Rica Group

Rica Group è un’azienda che onestamente non conoscevo prima di partecipare all’ultimo Cosmoprof ma dopo aver parlato con la loro responsabile marketing ne sono rimasta affascinata.

Producono prodotti corpo e capelli naturali fin dal 1994 utilizzando le risorse naturali della splendida Sicilia e del suo vulcano Etna e packaging riciclabili/riciclati.

Sono ben 7 i brand con cui si affacciano sul mercato del salone professionale:

Biolisse Extreme : un trattamento lisciante per capelli a base di ingredient naturali.

Colorica : un trattamento colorante professionale con formulazioni che contengono ingredienti naturali.

Cromearth : una gamma di maschere con pigmentazione naturale che supportano e accentuano i riflessi dei capelli.

Cuoricromia : una linea di colorazione spray per la copertura della ricrescita dei capelli tinti.

Naturica : una gamma di prodotti per capelli (shampoo e trattamenti) formulati con ingredienti naturali tipici dell’area mediterranea e dal packaging sostenibile.

Opuntia Oil : la nuova gamma di prodotti capelli a base di raro e prezioso olio di fico d’india, estratto da pure seeds and cladodes of mediterranean prickly pears.

Volcanic Elixir : acqua vulcanica per il risciacquo finale dei capelli che promette di eliminare le tossine e gli agenti inquinanti pesanti depositati sui nostri capelli e di renderli quindi più brillanti.

Ma non sono solo questi i marchi al momento diffusi o in fase di diffusione nei saloni di parrucchiere bio : altri brand da segnalare sono infatti:

Aveda

Aveda è forse il primo brand che mi viene in mente quando penso a dei saloni che utilizzino prodotti improntati alla ricerca di un modo più sostenibile di vivere la cura del capello ma credo che il motivo sia semplicemente il fatto che nella mia zona sono forse i più diffusi. Aveda utilizza ingredienti a basso impatto ambientale, si impegna a fare uso sempre più frequentemente di ingredienti di derivazione naturale e ove possibile a privilegiare ingredienti certificati biologici (attualmente più del 90% degli oli essenziali che utilizzano e l’89% delle materie prime a base di erbe hanno ottenuto certificazione biologica).

Credo siano stati la prima azienda nel settore della cosmesi ad adoperare PET prodotto con materiale riciclato al 100% e l’impegno alla sostenibilità di questa azienda si rispecchia anche in scelte quella di produrre facendo uso di energia eolica certificata al 100%.

E infine la mosca bianca, l’unico brand certificato biologico di cui io sia a conoscenza:

Bioaoe

BIO A+O.E. è un marchio italiano di prodotti bio per parrucchieri certificati Ecocert e Vegan OK e vanta una gamma di trattamenti professionali per capelli che, almeno per quanto ne so io, nell’ambito del bio non ha paragoni: si va dal trattamento volumizzante a quello ristrutturante , da quello rinforzante a quello anti-age per arrivare a quello anticrespo e sebo regolatore.

Ad oggi è possibile reperire questi prodotti in selezionati saloni italiani (Roma, Modena, Reggio Emilia…) e stranieri (Svizzera, Olanda…).

Parrucchiere bio dove ti trovo?

Beh diciamo che una volta scoperti i marchi di prodotti professionali per capelli dalla vocazione naturale trovare un parrucchiere bio vicino a casa è (quasi) un gioco da ragazzi…basta controllare dove si trovino i parrucchieri aderenti sui siti dei singoli produttori.

Ho comunque pensato di darvi una mano riepilogando qui tutti i link che sono riuscita a trovare, rigorosamente in ordine alfabetico: