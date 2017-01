PH Bio e i cosmetici bio low cost di Lidl si moltiplicano!

Non fai in tempo ad abituarti all’estensione della gamma prodotti Cien Nature che ecco che Lidl sorprende con un’ulteriore nuova gamma di cosmetici bio low cost : PH Bio !

Ahimè, i prodotti PH Bio – almeno per ora – non fanno parte della gamma prodotti permanente ma sono solo in offerta limitata e disponibili fino ad esaurimento scorte; se a differenza di me non siete chiusi in casa con l’influenza magari riuscite a fare un salto in un Lidl e a procurarvi qualcosa prima che finisca tutto!

Quali sono le caratteristiche dei cosmetici bio PH Bio?

E’ presto detto: i cosmetici PH Bio sono dermatologicamente testati, privi di parabenil, paraffine, oli minerali, cocamide dea, PEG, SLES, SLS e tutti certificati vegan ok e Bio Eco Cosmesi AIAB 🙂

E pare che siano prodotti da un’azienda italiana che non mi sembra di aver mai sentito nominare The Deck srl.

PH Bio : la gamma prodotti e i prezzi

Studiando la promozione pubblicata sul sito web di Lidl pare che la gamma prodotti PH Bio sia composta da 16 referenze di cui 3 shampoo, 3 balsami capelli, 1 detergente intimo, 3 creme mani, 4 bagnocorpo; più in dettaglio:

PH Bio Shampoo camomilla e aloe vera per capelli colorati e sensibili (250 ml per 2,99€)

PH Bio Shampoo miglio e avena per lavaggi frequenti (250 ml per 2,99€)

PH Bio Shampoo timo per capelli grassi e forfora (250 ml per 2,99€)

PH Bio Balsamo camomilla e aloe vera per capelli colorati e sensibili (250 ml per 2,99€)

PH Bio Balsamo miglio e avena per lavaggi frequenti (250 ml per 2,99€)

PH Bio Balsamo timo per capelli grassi e forfora (250 ml per 2,99€)

PH Bio Detergente intimo delicato con rosmarino, timo e menta (250 ml per 2,99€)

PH Bio Crema mani aloe (75 ml per 2,49€)

PH Bio Crema mani argan (75 ml per 2,49€)

PH Bio Crema mani mandorle e karitè (75 ml per 2,49€)

PH Bio Bagnocorpo achillea (500 ml per 2,99€)

PH Bio Bagnocorpo avena (500 ml per 2,99€)

PH Bio Bagnocorpo calendula (500 ml per 2,99€)

PH Bio Bagnocorpo camomilla (500 ml per 2,99€)

Inutile negare che questi prezzi siano strabilianti!

Sono curiosa di scoprire qualcosa di più sugli INCI ma come vi dicevo prima ho preso una brutta influenza 🙁

Non appena troverò qualche informazione in più non mancherò di aggiornarvi !