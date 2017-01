Phedea : la nuova gamma di cosmetici ecobio Made in Italy di Conad

Phedea è la nuova gamma di cosmetici ecobio made in Italy che verrà commercializzata nei punti vendita Conad, siete contenti?

È stata annunciata a Novembre sulla pagina facebook di Pierpaoli, l’azienda che produce anche numerose altre linee di cosmetici ecobio economici per la grande distribuzione come COMPLETARE, ma ancora non ne ho visto traccia nei punti vendita fisici ☹

Dato che le gamme di cosmetici ecobio economici interessano tutti voi ho comunque pensato di creare un post di riepilogo con tutte le informazioni al suo riguardo che sono riuscita a reperire online.

Phedea : la gamma prodotti

A quanto pare la gamma prodotti Phedea sarà composta da un totale di 9 prodotti:

Phedea – prodotti per la cura del capelli

Balsamo per capelli con estratto biologico di girasole (250 ml)

Shampoo antiforfora con estratto biologico di salice (250 ml)

Shampoo capelli grassi con estratto biologico di timo (250 ml)

Shampoo lavaggi frequenti con proteine ed estratto biologico di ibisco (250 ml)

Phedea – prodotti per la detersione di viso e corpo

Bagnodoccia con estratto biologico di altea (400 ml)

Bagnodoccia con estratto biologico di liquirizia (400 ml)

Detergente delicato viso e mani con estratto biologico di rosa canina (300 ml)

Detergente intimo con estratto biologico di fiordaliso (300 ml)

Doccia shampoo con estratto biologico di ginseng (250 ml)

Prezzi di vendita al momento ignoti ma se li avete avvistati in giro e vi va di farmeli sapere sarò ben lieta di aggiornare il post ☺

Phedea : le caratteristiche dei prodotti e le formulazioni

I prodotti della gamma Phedea sono certificati eco bio cosmesi da AIAB e registrati da The Vegan Society UK.

Le formulazioni Phedea sono:

arricchite da acqua biologica da steli d’orzo, un cereale ricco di proteine vitamine e minerali, indicata nella formulazione di prodotti destinati a pelli sensibili e facilmente irritabili;

dermatologicamente testate;

prive di SLS, SLES, PEG, fenossietanolo, parabeni, saponi alcalini, alcol etilico, coloranti e fragranze artificiali (sono profumati con essenze naturali.

Vediamo ora nel dettaglio le caratteristiche dei singoli prodotti.

Phedea Balsamo per capelli con estratto biologico di girasole

Si tratta di un prodotto che promette di districare delicatamente i capelli lasciandoli morbidi/leggeri e di garantire ai capelli stressati un’azione idratante e riparatrice (grazie all’elevato contenuto di acido linoleico e vitamina E dell’estratto di olio di girasole).

INCI: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE, HORDEUM VULGARE, GLYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, LACTIC ACID, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, HELIANTHUS ANNUUS SEED EXTRACT, PARFUM, DICAPRYLYL ETHER, LAURYL ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, PANTHENOL, HYDROLYZED RICE PROTEIN, DEHYDROACETIC ACID, LINALOOL

Phedea Shampoo antiforfora con estratto biologico di salice

Si tratta di uno shampoo a base di agenti lavanti derivanti da oli vegetali che promette di aiutare a ristabilire il naturale equilibrio della cute grazie alle proprietà antiforfora di Piroctone Olamina ed alle proprietà toniche ed astringenti dell’estratto di salice.

INCI: AQUA, SORBITOL, COCAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE, HORDEUM VULGARE STEM WATER, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, GLYCERIN, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, PIROCTONE OLAMINE, LACTIC ACID, SALIX ALBA, PARFUM, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE

Phedea Shampoo capelli grassi con estratto biologico di timo

Si tratta di uno shampoo a base di agenti lavanti derivanti da oli vegetali che promette di purificare il cuoio capelluto pulendolo a fondo senza aggredire i capelli grazie alle proprietà antisettiche dell’estratto di timo.

INCI: AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, HORDEUM VULGARE STEM WATER, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, LACTIC ACID, THYMUS VULGARIS FLOWER EXTRACT, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, PARFUM, SODIUM BENZOATE, HYDROLYZED RICE PROTEIN, GLYCERIN, HYDROLYZED HIBISCUS ESCULENTUS EXTRACT, POTASSIUM SORBATE, LIMONENE

Phedea Shampoo lavaggi frequenti con proteine ed estratto biologico di ibisco

Si tratta di uno shampoo, a base di agenti lavanti derivanti da oli vegetali, indicato per capelli sfibrati o danneggiati perché grazie alla presenza delle proteine e dell’estratto di ibisco promette di assicurare ai capelli un effetto protettivo e riparatore.

INCI: AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, HORDEUM VULGARE, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, GLYCERIN, PARFUM, LAVANDULA HYBRIDA, POTASSIUM SORBATE, LINALOOL

Phedea Bagnodoccia con estratto biologico di altea

Si tratta di un bagnodoccia, a base di agenti lavanti derivanti da oli vegetali, che – grazie alla presenza dell’estratto di altea – promette proprietà idratanti ed emollienti.

INCI: AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, HORDEUM VULGARE STEM WATER, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, GLYCERIN, PARFUM, LAVANDULA HYBRIDA OIL, POTASSIUM SORBATE, LINALOOL

Phedea Bagnodoccia con estratto biologico di liquirizia

Si tratta di un bagnodoccia, a base di agenti lavanti derivanti da oli vegetali, che si caratterizza per la presenza dell’Estratto Biologico di Liquirizia dalle proprietà emollienti, rinfrescanti e toniche, indicato anche per pelli delicate.

INCI: AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, HORDEUM VULGARE STEM WATER, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT, GLYCERIN, LACTIC ACID, PARFUM, SODIUM BENZOATE, CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL, POTASSIUM SORBATE, LIMONENE, LINALOOL

Phedea Detergente delicato viso e mani con estratto biologico di rosa canina

Il Detergente delicato viso e mani Phedea, a base di agenti lavanti delicati che derivano da oli vegetali, non contiene saponi, ed è caratterizzato dalla presenza dell’Estratto Biologico di Rosa Canina dalle proprietà lenitive ed astringenti. Indicato anche per pelli delicate.

INCI: AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, HORDEUM VULGARE STEM WATER, SODIUM CHLORIDE, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, LAURYL GLUCOSIDE, LACTIC ACID, ROSA CANINA FRUIT EXTRACT, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, SODIUM BENZOATE, GLYCERIN, PARFUM, POTASSIUM SORBATE

Phedea Detergente intimo con estratto biologico di fiordaliso

Il Detergente Intimo Phedea, a base di agenti lavanti delicati derivanti da oli vegetali, è formulato a pH della donna in età fertile (4,5). Con estratto biologico di Fiordaliso, ha proprietà addolcenti e lenitive. Formula arricchita con Disodio Capriloil Glutammato che svolge una delicata azione detergente e una funzione deodorante.

INCI: AQUA, SORBITOL, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, HORDEUM VULGARE STEM WATER, COCAMIDOPROPYL BETAINE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, DISODIUM CAPRYLOYL GLUTAMATE, LACTIC ACID, CENTAUREA CYANUS FLOWER EXTRACT, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, GLYCERIN, LAVANDULA HYBRIDA OIL, LINALOOL

Phedea Doccia shampoo con estratto biologico di ginseng

Il Docciashampoo Phedea, a base di agenti lavanti delicati che derivano da oli vegetali, contiene l’Estratto Biologico di Ginseng dalle proprietà rivitalizzanti e tonificanti.

INCI: AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, HORDEUM VULGARE STEM WATER, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, LACTIC ACID, PANAX GINSENG ROOT EXTRACT, SODIUM BENZOATE, PARFUM, GLYCERIN, CITRUS LIMONUM, HYDROLYZED RICE PROTEIN, POTASSIUM SORBATE, LIMONENE, LINALOOL

Ecco, questo è tutto quello che sono riuscita a scoprire su Phedea…l’unica cosa che mi resta è la curiosità di scoprire i prezzi e di provare qualcosa! Quindi se vi capita di scoprire questi prodotti in un Conad battete un colpo e avvisatemi, grazie! 😉