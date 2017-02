Postazione make up organizzata e funzionale in 5 semplici passi

Non sono una grande appassionata di make up e nel riflettere sul perché di questo mi sono resa conto che una delle cause era la mia postazione make up, troppo affollata e male organizzata!

Risultato finale? Uscivo di casa quasi sempre struccata perché mi passava la voglia prima ancora di iniziare!

Nelle ultime settimane ho quindi “preso il toro per le corna” ed affrontato tutti i passaggi che ho ritenuto necessari per arrivare ad una postazione make up che mi permetta di trovare tutto quello che mi serve nel momento in cui mi serve.

Dato che ora mi ritengo piuttosto soddisfatta e che immagino che il problema non sia solo mio ma che molte make up addicted possano trovarsi in una situazione analoga alla mia, ho pensato di condividere la mia strategia di organizzazione della postazione make up perché magari possa essere utile ad altri ☺

Decidere la “location” ufficiale della postazione make up

Avete la possibilità di scegliere liberamente dove mettere la vostra postazione make up ? Non sapete quanto vi invidio! Detto questo allora ci sono un paio di cose che vi conviene tenere in considerazione:

La posizione ideale della postazione make up è quella che vi permette di posizionare lo specchio in modo tale che rifletta una fonte di luce, magari di fronte ad una finestra.

Ricordatevi che al momento del trucco non dovreste mai posizionarvi a meno di 30 cm dallo specchio (guardandosi troppo da vicino tutte le imperfezioni si amplificano e si corre il rischio di utilizzare più make up per mascherarle di quanto sia in effetti necessario); scegliete quindi la posizione in modo tale da potervi specchiare, magari da sedute, ad un’adeguata distanza dallo specchio.

Per quanto mi riguarda il problema che ho dovuto risolvere nel riorganizzare la mia postazione make up era anche il fatto che i miei trucchi/pennelli ad una posizione troppo facilmente accessibile a mia figlia, con conseguenti danneggiamenti vari e/o smarrimenti di prodotti dovuti al fatto che lei se li portava in giro per casa 😛

La mia scelta è stata quindi quella di spostarmi nel 2° bagno, dove potevo avere a mia disposizione una mensola fuori dalla sua portata ☺

Perché è a mio avviso importante scegliere una location ufficiale per la postazione make up? Perché così non si corre il rischio di avere prodotti e palette sparsi e magari anche persi nei meandri di casa! E perché se radunate tutto il vostro armamentario make up lì sopra vi verrà sicuramente più facile lo step successivo 😀

Decluttering del make up che possedete

Avete radunato tutto il vostro make up in un posto solo? Bene! Adesso è ora di guardarlo con occhio critico e sfoltire!

Non sono una persona favorevole allo spreco ma se come me utilizzate prevalentemente make up biologico vi sarete accorti che il suo PAO (data di scadenza dopo l’apertura) non è infinito: è quindi buona cosa, quando si apre un prodotto, segnare il mese/anno di apertura e fare ogni tanto un check periodico delle scadenze destinando allo smaltimento i residuati bellici: un prodotto make up bio scaduto da 1 mese non credo faccia alcun danno ma se è scaduto da 5 anni magari sì!

In questa fase secondo me è bene anche farsi qualche domanda sui prodotti che non abbiamo mai usato: forse li abbiamo acquistati sull’onda dell’entusiasmo? Oppure tanto desiderati ma poi quando li abbiamo messi non ci stavano bene? Beh se sono ancora in buono stato di conservazione magari possiamo dare loro una seconda opportunità donandoli a una mamma/sorella/amica a cui invece piacciono e/o stanno bene 🙂

E per impostare bene gli acquisti futuri da oggi in poi un rimedio c’è: farsi una conoscenza di base sull’armocromia e acquistare prodotti che rientrino nella propria stagione armocromatica. Lo stesso consiglio può ovviamente anche essere applicato per decidere cosa tenere o meno. 😀

Se pensate di non capirci granché ecco il mio consiglio: iscrivetevi al gruppo Facebook Papere in Armocromia : le ragazze che lo amministrano hanno messo a disposizione un sacco di informazioni tra cui delle liste in cui i prodotti make up di tanti brand ecobio sono già classificati per stagione armocromatica :*

Trovare i giusti make up organizer per la tua postazione make up

Fino a qualche settimana fa i miei trucchi erano organizzati in 4 graziosi cassettini comprati da Obi: uno con i prodotti labbra, uno con i prodotti occhi, uno con i prodotti viso (fondotinta, cipria, blush) ed uno con varie ed eventuali (dischetti per struccare & co); tutto apparentemente in ordine ma di fatto poco funzionale perché i cassetti non erano trasparenti e visto che tutto il contenuto giaceva lì accatastato ogni volta per trovare qualcosa dovevo rovistare come una matta e mi veniva un gran sistema nervoso!

La mia fase di riorganizzazione della postazione make up ha fortunatamente coinciso con una settimana il cui all’Eurospin erano in offerta dei make up organizer in acrilico trasparente 🙂

I contenitori in acrilico trasparente sono a mio parere una gran bella soluzione perché consentono di vedere a colpo d’occhio tutto quello che vi è stato messo all’interno e sono a mio parere adatti praticamente ad ogni tipo di arredamento. Trovarli è piuttosto facile: sono spesso in vendita nei negozi tipo Obi/Leroy Merlin ma anche piuttosto diffusi nei negozi cinesi ed anche Ikea ha a catalogo organizer da appoggio e da cassetto che possono fungere a questo scopo.

Se preferite lo shopping online Amazon propone davvero di tutto (tutte le immagini hanno link integrato):

per i pennelli fanno indubbiamente comodo contenitori dai bordi alti, ne esistono sia di aperti che di chiudibili che hanno il vantaggio di proteggere i pennelli dalla polvere

per conservare i rossetti in verticale esistono sia contenitori appositi che contenitori misti dotati anche di cassetti

per gli ombretti nel loro contenitore o le piccole palette esistono dei contenitori molto compatti e adatti sia ai prodotti minerali che non

infine per la conservazione dei prodotti in cialda, più economici ma anche ecologici, perché riducono lo spreco di packaging, sono indubbiamente utili le palette magnetiche, le mie preferite sono quelle senza slot di posizionamento obbligati come queste:

E se non volete spendere nulla potete sempre riutilizzare i vasi di vetro rubati agli alimenti della cucina 😉

Scegliere il giusto specchio per la postazione make up

La scelta dello specchio è importante: non so se ci avete fatto caso ma ci sono specchi economici che danno un riflesso vagamente deformato e questo non va bene perché lo specchio deve offrire un riflesso fedele.

Può sembrare banale ma altra cosa fondamentale è posizionarlo bene, che significa o appenderlo piatto contro il muro oppure attaccarlo saldamente al tavolo make up, in ogni caso all’altezza degli occhi.

Se non avete spazio per una postazione make up vera e propria non demordete: esistono dei pratici specchi da tavolo illuminati ai bordi e che spesso hanno un lato con uno specchio normale e l’altro con uno specchio che ingrandisce; anche loro, se scelti opportunamente svolgono un buon lavoro.

Illuminare come si deve la postazione make up

Se la vostra postazione make up è collocata in un ambiente in cui la luce naturale è insufficiente si pone il problema della scelta della luce artificiale più adatta; a tal proposito la scelta dovrebbe cadere sulle lampadine che meglio imitano la luce naturale ovvero quelle da 85-105 watt con luce fluorescente bianca.

Direi che con questo ho concluso la mia carrellata di consigli sull’organizzazione della postazione make up ed ora sono aperta ad accogliere ogni vostro altro suggerimento nei commenti! 🙂

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.