Primer bio : 10+ alternative sane ai prodotti siliconici

Fino a non molto tempo fa trovare primer bio e/o con buon Inci era una missione praticamente impossibile, ma nell’ultimo paio di anni la situazione è indubbiamente cambiata in positivo, non trovate?

Primer bio occhi e viso : a cosa servono?

I primer occhi e viso sono prodotti da trucco perfezionato che si applicano dopo la crema idratante e prima del fondotinta/ombretto. Sono indispensabili per garantire al makeup una buona durata e resa: sono in grado di rendere l’incarnato levigato, minimizzando gli inestetismi della pelle come pori dilatati e grana irregolare nonchè i piccoli segni di espressione e sono perfetti per far durare più a lungo il make up perchè fanno ‘aggrappare’ il fondotinta e l’ombretto alla perfezione, mantenendone l’aspetto inalterato nel corso della giornata.

Proprio per assolvere a queste funzioni, i primer tipicamente in commercio si avvalgono di formulazioni chimiche caratterizzate dalla presenza di siliconi, che a lungo andare ostruiscono i pori soffocando la pelle e favorendo l’insorgenza di brufoli e punti neri. Recentemente si stanno per fortuna facendo largo proposte bio e con buon Inci, suggerite da brand specializzati nel settore dell’eco-cosmesi che si avvalgono quindi di ingredienti completamente naturali e non dannosi per la nostra bellezza.

Esistono primer bio da usare in alternativa a quelli siliconici?

La risposta fortunatamente è sì: Esistono però prodotti green suggeriti da alcuni dei principali brand specializzati nell’eco-cosmesi, ugualmente efficaci e incredibilmente performanti: sfoglia la gallery per scoprire tutte le migliori proposte

Come per i primer tradizionali, ottime basi trucco, anche i primer bio presentano funzioni differenti, dalla matificante all’illuminante, e sono concepiti per essere utilizzati su tutto il viso, come i nuovi Bio Primer di Neve Cosmetics o l’altrettando valido primer Couleur Caramel, o solo sugli occhi, come per i primer di Benecos e Lavera.

Primer bio per il viso

I primer bio per il viso ad esempio sono diventati molto numerosi e quasi si può dire che ormai c’è l’imbarazzo della scelta! Vediamone assieme una selezione:

Primer bio Couleur Caramel

Il brand Couler Caramel propone due tipi di primer : Base de Maquillage idratante/illuminante (25,90€ per 50ml, vedi qui) e Avant Premiere Base Lissante per pelli miste/grasse (31€ per 30ml, vedi qui) entrambi formulati con più del 99% di ingredienti naturali e più del 12% di ingredienti da agricoltura biologica.

Primer bio viso Korres

Il primo primer viso senza siliconi introdotto sul mercato è quello del marchio greco Korres, con vitamina E ed estratti di melograno. Dal cuore dell’Europa ha conquistato gli USA dove è diventato best seller assoluto, spesso introvabile, oggi è disponibile (per noi italiane!) unicamente online.

Primer bio Neve Cosmetics

Il brand Neve Cosmetics ha sviluppato ben due versioni di primer ovvero quello brightening e quello mattifying, rispettivamente con funzione illuminante e opacizzante. Entrambi made in Italy, cruelty free e vegan, costano 12€ per 40ml di prodotto (vedi vedi qui per dettagli e qui).

Primer bio viso PHB Ethical

Il primer PHB Ethical è un interessante alternativa per le pelli grasse e mature in quanto è sotto forma di cialda di polvere minerale pressata. E’ arricchito con olio di jojoba biologico e quindi può anche vantare proprietà nutrienti (circa 18€ per 9g, vedi qui per dettagli).

Primer bio viso Purobio

Anche il brand made in Italy Purobio propone due tipi di primer viso: primer opacizzante per pelli grasse (14,50€ per 30ml, vedi qui per dettagli) e primer levigante per pelli secche (14,50€ per 30ml, vedi qui per dettagli). Entrambi sono certificati CCPB, NATRUE, Vegan OK e Nichel Tested.

Primer bio viso Studio 78 Paris

Arricchito con olio di mandorla dolce, olio di girasole, estratto di camomilla e salvia biologici, il primer Studio 78 costa circa 24€ (vedi qui per dettagli)

Primer bio ZUII

Il primer Zuii è una miscela di ingredienti nutrienti e biologici quali estratto di rosa damascena, camomilla, aloe vera e calendula che offre protezione e idratazione alla pelle.

Primer bio stratus instant skin perfector Vapour Organic Beauty

Si tratta di un primer in formato stick, che grazie alla presenza di mica promette un immediato effetto illuminante e di dimunuzione delle linee di espressione e dei pori; esiste sia in versione pelli secche che grasse.

Primer bio illuminante 100% PURE

Si tratta di un primer trasparente e illuminante 100% naturale, vegan e privo di glutine; il prezzo è di circa 26€ per 30ml.

Primer bio per gli occhi

Anche sul lato primer bio per gli occhi il mercato è indubbiamente diventato molto più florido:

Primer bio occhi Benecos

Dalla consistenza cremosa e l’applicatore a spugna, il primer occhi Benecos è vegan, creuelty free e certificato BDIH (3,95€ per 9ml, vedi qui per dettagli).

Primer bio occhi Lavera

Ha una texture ad asciugatura rapida con succo di aloe vera biologico che impedisce la sedimentazione di pigmenti nelle pieghe e assicura una lunga durata dell’ombretto; è dermatologicamente e oftalmologicamente testato, adatto a chi porta lenti a contatto. Il prezzo poi è assolutamente modico (3,95€ per 9ml, vedi qui per dettagli.

Primer bio occhi Purobio

Oltre ai due primer per il viso citati prima, Purobio propone anche un primer occhi, anch’esso biologico certificato CCPB, NATRUE, Vegan OK e Nichel Tested. Il prezzo è di 7,90€ per 7ml (vedi qui per dettagli e INCI)

Come si applica un primer bio ?

Come accennato all’inizio, l’ideale è stendere il primer solo dopo aver applicato una crema idratante dal momento che il primer di per sé non ha potere idratante.

Per un’applicazione perfetta è bene utilizzarne una quantità moderata e tamponarlo con leggeri tocchi (direttamente con i polpastrelli o con un pennello da trucco o una spugnetta), evitando sempre l’applicazione nella zona del contorno occhi, troppo delicata per questa tipologia di prodotto.

Ecco…con questo direi di aver finito la mia carrellata sui primer bio di cui sono a conoscenza, voi ne utilizzate con soddisfazione altri?

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.