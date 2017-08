Prodotti Eurospin : il bio Made in Italy che non ti aspetti

Ci sono alcuni prodotti Eurospin che, sebbene io non sia una che sposa una qualunque catena di supermercati al 100%, finiscono invariabilmente nel mio carrello da un bel numero di anni.

E’ il caso ad esempio del caffè in grani Don Jerez: dopo averlo provato per caso una volta non ho più smesso di acquistarlo perché mi permette di preparare a casa il caffè con un rapporto qualità/prezzo impareggiabile.

Questo per dire che frequento questo supermercato da qualche anno e che nel tempo ho apprezzato non solo la costante crescita dei prodotti Eurospin bio ma anche il fatto che abbiano un buon prezzo e siano per la maggior parte Made in Italy.

Ci facevo caso proprio qualche settimana fa mentre facevo un po’ di spesa…i prodotti Eurospin bio sono diventati davvero tanti ed offrono quindi la possibilità – a chi abbia un punto vendita di questa catena in zona – di fare una spesa bio abbastanza economica, sfatando la credenza comune per cui acquistare prodotti bio sia troppo caro per poterselo permettere.

Vediamo ora assieme quali sono i prodotti Eurospin bio che è possibile trovare tra gli scaffali.

ALIMENTARI

Prodotti Eurospin bio : bevande vegetali

Sunny Nature – Latte di riso bio (1l – 1,19€)

Sunny Nature – Latte di soia e riso bio (1l – 1,19€)

Entrambi i latti vegetali sono prodotti da Riso Scotti (Pavia); io di solito compro quello di riso che uso, come alternativa al latte tradizionale, per fare il budino a Chiara.

Prodotti Eurospin bio : gallette e snack vari

Sunny Nature – Gallette bio farro (120g – 1,19€)

Sunny Nature – Gallette bio mais (130g – 0,99€)

Sunny Nature – Gallette bio riso (150g – 0,69€)

Sunny Nature – Gallette bio 5 cereali (120g – 0,89€)

Sunny Nature – Mini gallette bio mais (200g – 1,39€)

Di questi prodotti noi, in particolar modo Chiara, siamo affezionati consumatori delle gallette di riso: a lei piacciono molto e quindi spesso le porto con me come sua merenda.

Questi prodotti Eurospin Sunny Nature sono realizzati dall’italiana Birko srl di Torino, un’impresa familiare con origini che risalgono al 1918, ad oggi facente parte del gruppo Fiorentini Alimentari; Birko srl è la stessa azienda che produce i prodotti Bio Break in vendita nei Naturasì.

Tre Mulini – Gallette di Kamut bio (250g – 2,19€)

Tre Mulini – Trucioli di Kamut bio (250g – 2,19€)

Prodotti Eurospin bio : marmellate e miele

Le nostre stelle – Frutta & Natura – Mirtilli neri bio (vasetto 240g – 1,99€)

Le nostre stelle – Frutta & Natura – Fichi bio (vasetto 250g – 1,99€)

Le nostre stelle – Frutta & Natura – Arance amare italiane bio (vasetto 250g – 1,99€)

Le nostre stelle – Frutta & Natura – Miele di bosco italiano bio (vasetto 350g – 3,69€)

Tutti questi prodotti Eurospin sono realizzati da Orogel Soc. Coop. Agricola (stabilimento di Via Fossa 110 Cesena).

Non li abbiamo ancora provati perché fino a non molto tempo fa non facevano parte del catalogo Eurospin ma nell’ultima spesa ho comprato sia la marmellata di mirtilli che di fichi; mi hanno ispirato perché non hanno zuccheri aggiunti (sono dolcificate però con succo di mela concentrato) ed hanno buone percentuali di frutta (fichi 60%, mirtilli 55% e arance 30%).

Prodotti Eurospin bio : pasta

Tre Mulini – Pasta bio di grano italiano – Spaghetti (500g – 0,79€)

Tre Mulini – Pasta bio di grano italiano – Fusilli (500g – 0,79€)

E’ prodotta da Pasta Rummo, nello stabilimento di Contrada Ponte Valentino (Benevento).

Prodotti Eurospin bio : succhi di frutta

Quando mi capita di andare da Eurospin ed ho voglia di succhi compro volentieri quelli a marchio Puertosol; non sono tutti uguali ma ce ne sono due (vedi sotto) che non sono bio ma sono costituiti al 100% da succo non da concentrato e sono prodotti da Spumador:

Spremuta di mele italiane (750ml – 1,49€)

Spremuta di arance italiane (750ml – 1,49€)

Qualche settimana fa ho anche notato nel loro banco frigo altri due succhi, stavolta bio:

Viboo Vegan – Arancia Carota Mango (250ml – 1,99€)

Il Melograno – Ananas Lime Zenzero 100% succo bio (200ml – 1,99€)

Prodotti Eurospin Svezzamento Biologico

Si tratta di una bella gamma di prodotti a marchio Prime Pappe…non sono tutti Made in Italy ma i produttori sono di tutto rispetto; dedicherò loro un post a parte e vi lascerò qui il link.

Prodotti Eurospin bio : vino

Credo che questi non facciano parte dal catalogo tradizionale Eurospin ma siano presenti sugli scaffali solo durante il periodo delle offerte bio; sono prodotti da Cantine di Ora.

Montepulciano d’Abruzzo bio (750ml – 1,99€)

Trebbiano d’Abruzzo bio (750ml – 1,99€)

Ho preso una bottiglia di Montepulciano d’Abruzzo ma non l’abbiamo ancora bevuto

Prodotti Eurospin bio vari

Campicella bio – Mais dolce coltivato in Italia (340g – 0,79€) -> D.A.F. al srl (PC)

Uova bio (4 uova – 0,99€) -> Bruzzese Uova (VA)

NON ALIMENTARI

Prodotti Eurospin bio : cosmetici

La gamma di cosmetici bio Eurospin è prodotta dall’italianissima Pierpaoli sotto il marchio Natura Bella. Comprende sia prodotti per adulti che per bambini.

La linea Natura Bella Baby comprende bagno delicato corpo e capelli, crema all’ossido di zinco, crema idratante lenitiva e detergente delicato mani e sederino; la linea Natura Bella Adulti comprende invece due tipi di bagnodoccia, detergente delicato, detergente intimo.

Non mi sono segnata in dettaglio tutti i prezzi ma mi sembra che tutti rientrino sotto i 2,50€ 😀

Niente male eh come selezione e come prezzi?!

E considerate che non vi ho citato tutti i prodotti temporanei che compaiono solo durante i periodi specifici di promozione bio; questi includono anche prodotti freschi come latte intero, scamorza, yogurt.