Profumi Phytorelax e cofanetti regalo Natale 2017

Phytorelax compie 30 anni e festeggia presentandoci per il Natale 2017 tanti bei cofanetti regalo in edizione limitata ma soprattutto una novità assoluta: i quattro profumi Phytorelax !

Con l’occasione del suo 30° compleanno Phytorelax ha infatti pensato di soddisfare quello che era uno dei principali desideri dei Phytorelax Addicted ovvero di allargare la grande, grandissima famiglia dei suoi prodotti dando il benvenuto a ben 4 Eau de Toilette !

Ma le sorprese per il Natale 2017 non finiscono qui perchè quest’anno Phytorelax ha pensato anche a tanti, tantissimi cofanetti regalo:

Cofanetti Eau de Toilette+Natural Shower gel (4 fragranze)

Cofanetti “Coccole Sublimi” (olio secco multiuso 3 in 1+bagnodoccia)

Cofanetti Beauty Routine viso (sia con prodotti delle linee bio che non)

Cofanetti Rituale corpo (gel doccia+crema idratante)

Cofanetti Trattamento mani (crema e scrub mani)

Cofanetti Uomo (doccia-shampoo+crema viso o balsamo rasatura)

Cofanetti Beauty Dog (shampoo+deo vapo districante per i cani a pelo lungo e shampoo+deo vapo lucidante per i cani a pelo corto).

Ma andiamo avanti per gradi e vediamo un poco alla volta di cosa si tratta!

Profumi Phytorelax : ecco le nuove 4 fragranze

Frutto di un anno di studio e di confronto con gli esperti del settore, i 4 nuovi profumi Phytorelax racchiudono un inedito accordo di fragranze capaci di stimolare i sensi e la mente.

Non so se per le 4 nuove Eau de Toilette sia prevista la vendita come prodotto singolo in ogni caso, in occasione del Natale, ciascuno di essi è parte di un cofanetto in edizione limitata che lo vede accompagnato al rispettivo Bagno Doccia: obiettivo “assaporare” la fragranza e i suoi benefici sin dal rilassante momento del bagno.

Ecco nel dettaglio cosa potersi aspettare da ciascuno dei profumi Phytorelax.

Profumo Phytorelax Bergamotto & Patchouli

Si tratta di un Eau de Toilette dal profumo agrumato-speziato in cui il bergamotto ha la funzione di aumentare la fiducia in se stessi e infondere coraggio mentre il patchouli ha quella di aprire la mente e spingere all’azione concreta:

le note di testa sono costituite da un mosaico di agrumi (bergamotto, mandarino, pompelmo rosa e fior di limone) la cui naturale freschezza emana energia.

le note di cuore si caratterizzano per un effervescente accordo di fava tonka, iris ed una nota talcata di eliotropo.

le note di fondo presentano un accordo classico di ambra chiara, sandalo e patchouli.

Profumo Phytorelax Legno di cedro & Mandarino

Si tratta di un Eau de Toilette dal profumo legnoso-agrumato in cui il legno di cedro aiuta la meditazione infondendo equilibrio e calma mentre il mandarino dona ottimismo:

le note di testa (limone, mandarino e rabarbaro) aggiungono allegra freschezza e un carattere inaspettato che attenua le note legnose di fondo.

le note di cuore, costituite da frutti rossi e peonia, conferiscono equilibrio alla nota secca legnosa.

le note di fondo si caratterizzano per la presenza del legno di cedro da sempre considerato un’essenza asciutta e aristocratica.

Profumo Phytorelax Pepe Rosa & Pera

Si tratta di un Eau de Toilette dal profumo fresco speziato-fruttato in cui l’aroma di pepe rosa scioglie pensieri e preoccupazioni portando positività e dinamismo:

le note di testa esperidate del mandarino cinese sono rese sottili e frizzanti dalla bacche di pepe rosa.

le note di cuore si caratterizzano per un accordo di pera e menta.

le note di fondo sono dominate da accenni delicati e soavi di gelsomino che, con il loro candore e la loro purezza, avvolgono in un abbraccio morbido.

Profumo Phytorelax Tabacco & Iris

Si tratta di un Eau de Toilette dal profumo ambrato-fiorito in cui l’aroma di tabacco ha la funzione di donare la fiducia in sé stessi e aumentare la forza interiore :

le note di testa complesse evocano un universo lussuoso fatto di materie nobili: spezie, tabacchi raffinati e alcol liquorosi come li r uhm.

le note di cuore si schiudono agli accenni voluttuosi di tuberosa, cangianti dell’Iris e patinati di cuoio.

le note di fondo si caratterizzano per un accordo di legni preziosi (fava tonka, benzoino e legno Guaiaco) che crea il perfetto equilibrio tra note potenti e delicate.

La mia opinione sui cofanetti con profumi Phytorelax

Come vi dicevo all’inizio ciascuno dei 4 nuovi profumi Phytorelax è parte di un cofanetto in edizione limitata che lo vede accompagnato al rispettivo Bagno Doccia (formato 100ml): obiettivo “assaporare” la fragranza e i suoi benefici sin dal rilassante momento del bagno.

I cofanetti sono abbastanza resistenti e con una grafica a mio parere molto piacevole ma soprattutto hanno all’interno una struttura in cartone piuttosto rigida e sagomata per tenere i due prodotti ben saldi al suo interno; lo specifico perchè l’interno dei cofanetti regalo non è sempre così ben fatto…per intenderci questi non avrei remore a spedirli.

Ciascun profumo è contenuto in un bel flacone in vetro trasparente da 50ml, dotato di un efficace vaporizzatore. La formulazione, è molto simile per tutti (a titolo esemplificativo riporto quella del profumo Bergamotto e Patchouli), ed è questa:

INCI: ALCOHOL, AQUA, PARFUM, LIMONENE, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, CITRONELLOL, GERANIOL, BENZYL SALICYLATE, COUMARIN, CITRAL

Li ho annusati tutti e, per me che amo i profumi unisex, la preferenza assoluta va alla fragranza bergamotto & patchouli seguita da pepe rosa & pera, tabacco & iris e infine legno di cedro & mandarino; non ho avuto molto tempo di provarli perché ho preferito preparare rapidamente un articolo di presentazione visto l’imminente Natale ma mi sono sembrati tutti con una buona persistenza.

Vi lascio per completezza anche l’INCI del bagno doccia Bergamotto & Patchouli, che al momento non ho ancora provato:

INCI: AQUA, SODIUM COCO-SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, DECYL GLUCOSIDE, GLYCERIN, COCO-GLUCOSIDE, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, GLYCOL DISTEARATE, PARFUM, SODIUM CHLORIDE, LIMONENE, CITRIC ACID, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, CITRONELLOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Cofanetti Phytorelax “Coccole Sublimi”

Altri interessanti cofanetti novità sono quelli, anch’essi in edizione speciale, che vedono come protagonisti i 4 apprezzatissimi oli sublimi (rosa mosqueta, monoi de tahiti, mandorle dolci e argan), accompagnati dal rispettivo Bagno Doccia.

Gli Oli sublimi Phytorelax sono uno dei prodotti best seller di questo brand e non è difficile capirne il perché data la loro naturalezza e praticità: parliamo infatti di oli secchi multiuso ad assorbimento immediato, perfetti per l’uso -sia invernale che estivo- su viso corpo e capelli; la loro formulazione è quanto di più semplice possa esistere: oli vegetali puri (98-99%) e vitamina E, senza aggiunta di conservanti.

Personalmente ho ricevuto il cofanetto Coccole Sublimi Mandorle Dolci, quello indubbiamente più classico: l’olio di Mandorle dolci è infatti da sempre noto per le sue proprietà elasticizzanti ed è quindi indicato per la reidratazione della pelle e per la prevenzione delle smagliature; può essere utilizzato per massaggiare senza ungere anche le pelli più delicate dei bambini o di donne in gravidanza.

Il cofanetto, anche in questo caso ben strutturato internamente per tenere fissi i prodotti, contiene un flacone spray da 100ml di Olio Secco Multiuso ed un flacone da 250ml di Bagno Doccia di cui vi lascio le formulazioni:

INCI Olio Secco Mandorle: CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, COCONUT ALKANES, COCOS NUCIFERA, GARDENIA TAHITENSIS FLOWER EXTRACT, ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, PARFUM, TOCOPHEROL, HEXYL CINNAMAL, GLYCINE SOJA OIL UNSAPONIFIABLES, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE, COUMARIN, HYDROXYCITRONELLAL, LIMONENE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL

INCI Bagno Doccia Mandorle: AQUA, SODIUM COCO-SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, DECYL GLUCOSIDE, PHENOXYETHANOL, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, SODIUM CHLORIDE, PARFUM, BENZOIC ACID, CAPRYLYL/CAPRYL WHEAT BRAN/STRAW GLYCOSIDES, CITRIC ACID, GLYCERIN, DEHYDROACETIC ACID, FUSEL WHEAT BRAN/STRAW GLYCOSIDE, POLYGLYCERYL-5 OLEATE, SODIUM COCOYL GLUTAMATE, SODIUM PHYTATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, GLYCERYL CAPRYLATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS SEED EXTRACT

Lo stesso cofanetto Coccole sublimi esiste anche nella versione Argan, Monoi de Tahiti e Rosa Mosqueta.

Cofanetti Phytorelax Uomo

Per questo Natale 2017 Phytorelax non ha dimenticato neanche gli uomini per cui ha pensato a due diversi cofanetti contenenti prodotti all’ avanguardia, studiati per le loro specifiche esigenze: formule a base di vitamine e ingredienti idratanti/protettivi/vitalizzanti naturali, prodotti facili da usare grazie alle texture piacevoli che non ungono e si assorbono subito.

I due cofanetti Phytorelax uomo propongono rispettivamente:

Shampoo-Doccia Post Sport (200ml) e Balsamo pre-post rasatura (75ml)

Shampoo-Doccia Post Sport (200ml) e Crema viso idratante 24h (50ml)

Non so come siano i vostri uomini ma mio marito adora gli Shampoo-Doccia Post Sport e il loro profumo energizzante quindi per quanto mi riguarda qualunque cofanetto regalo uomo che si rispetti deve contenerne uno…e a quanto pare Phytorelax è stato d’accordo con noi 😉

Tutti i cofanetti che vi ho descritto in questo post sono disponibili da metà Ottobre nei punti vendita che abitualmente tengono Phytorelax. Il prezzo varia da un minimo di 8,80€ per i cofanetti mani fino ad un massimo di 24,80€ per i cofanetti Beauty Routine Viso contenenti prodotti della linea Bio Phytorelax.

Io sto facendo un pensiero sull’acquisto del Cofanetto mani perché l’abbinamento crema mani+scrub mani è insolito ma perfetto per l’inverno che vede come protagoniste le mani secche; tra l’altro lo scrub mani Phytorelax è un prodotto che viene proposto solo ed esclusivamente nelle confezioni natalizie quindi non è possibile procurarselo diversamente.

Voi siete attirati da qualcuno di questi cofanetti?

Questo post contiene link affiliati. Se ti è stato utile e desideri contribuire al mantenimento di questo blog, puoi effettuare acquisti tramite il mio link : a te non costa nulla di più ed io ricevo una piccola commissione sulla tua spesa.