Purobio Cosmetics e la nuova collezione Spring Summer 2018

La nuova collezione Spring Summer 2018 Purobio Cosmetics è negli shop online da qualche giorno e nel contempo “impazza” anche nelle pagine delle altre blogger green.

Come non aggiungere al coro anche la mia presentazione?

#Wearepink : la filosofia dietro la nuova collezione Spring Summer 2018 Purobio Cosmetics

La cosa che per prima mi ha colpito di questa nuova collezione Spring Summer 2018 Purobio Cosmetics è la fonte di ispirazione che ha dato vita ai nuovi prodotti : la forza e femminilità di noi donne.

La collezione è pensata per colorare il volto di una donna elegante, che si muove al ritmo della città; una ballerina nel teatro della quotidianità, che interpreta ruoli diversi, portando alla luce, ogni giorno, le diverse sfumature di sé: elegante e femminile, romantica e seducente, forte e dinamica, tutto questo declinato in rosa, il colore caratterizzante della collezione al punto da identificarla con l’hashtag #wearepink.

L’ispirazione, come da sempre in casa Purobio Cosmetics, proviene dai prodotti più amati e dall’ascolto delle esigenze espresse da noi consumatrici: la collezione infatti propone nuove tonalità e finiture di alcuni prodotti bestseller, pensate per poterci accompagnare al meglio durante la stagione estiva, in cui al makeup tutte chiediamo di essere semplice, colorato, veloce e pratico.

I prodotti della nuova collezione Spring Summer 2018 Purobio Cosmetics

La nuova collezione Spring Summer 2018 Purobio Cosmetics è quindi composta da:

2 Nuovi Rossetti Sheer che ampliamo la già vasta gamma rossetti Purobio con due nuove tonalità fresche ed estive.

2 Nuovi Blush dal finish matte con tonalità ispirate all’amatissimo Blush n°2.

1 Terra Abbronzante dal sottotono caldo e aranciato che va ad allargare la linea Resplendent.

1 Nuovo Illuminante che va a sua volta ad ampliare la linea Resplendent.

Tutti prodotti, inutile dirlo, 100% naturali e certificati bio come del resto l’intera collezione Purobio Cosmetics che già conoscete.

Nuovi lipstick collezione Spring Summer 2018 Purobio Cosmetics

Protagonisti di questa nuova collezione sono sicuramente le due nuove tonalità rosate di rossetto che vanno ad arricchire la già vasta gamma lipstick PuroBio Cosmetics : n°11 Lampone e n°12 Watermelon.

Parliamo di rossetti caratterizzati da una finitura sheer e dai colori vibranti ma estremamente versatili, che grazie alla loro trasparenza rispettano il colore naturale delle labbra e si prestano quindi all’uso su diversi incarnati; comodi da applicare e facili da indossare, sono l’ideale per la stagione estiva perchè consentono un look semplice, colorato, veloce e pratico,

Il rossetto numero 11 Lampone è in equilibrio perfetto da rosso e fucsia, simile al rossetto numero 4, ma più acceso grazie al finish sheer. A me personalmente piace molto.

Il rossetto numero 12 Watermelon è composto da toni di pesca e rosa ben bilanciati, una tonalità più chiara che può rientrare nella categoria nude.

Se vi interessa l’analisi armocromatica, che io non so fare, vi cito quella del gruppo facebook Papere in Armocromia che seguo da tempo: Rossetto n°11 non armocromatico (per la particolarità della sua temperatura e croma), la stagione a cui potrebbe essere più adatto è IPS (inverno profondo soft) ; Rossetto n°12 adatto a Primavera Chiara e Primavera Chiara Soft per la sera.

Nuovi Blush collezione Spring Summer 2018 Purobio Cosmetics

I nuovi blusj introdotti con questa collezione nascono dall’amatissimo blush n°2 con cui condividono la stessa intensità: sono ultra pigmentati ma altamente sfumabili ed hanno una piacevole texture vellutata.

Il Blush numero 5 Watermelon ha una tonalità che oltre alla parte rosata contiene una punta di pesca/arancio che lo rende adatto agli incarnati chiari/medi che vogliano creare un look dal sottotono caldo rispettando il colore dell’incarnato e quindi risultando molto naturale. L’analisi armocromatica del gruppo facebook Papere in Armocromia lo cita come adatto a Autunno Assoluto (AA), Autunno Soft Profondo (ASP) e Autunno Profondo (AP) calde.

Il Blush numero 6 Cherry Blossom, ispirato alla fioritura del ciliegio giapponese, è un rosa intenso, freddo, che si presta a look neutri o che richiedono una buona dose di contrasto. L’analisi armocromatica del gruppo facebook Papere in Armocromia lo cita come adatto a Estate Soft Profonda (ESP) ed Estate Soft Chiara (ESC) e infatti è il preferito per me che sono un Estate.

Nuovo Illuminante collezione Spring Summer 2018 Purobio Cosmetics

Visto il grande apprezzamento degli illuminanti già proposti da Purobio Cosmetics, questa nuova collezione è stata l’occasione perfetta per introdurne una nuova tonalità: 04 oro rosa.

Si tratta di un illuminante molto equilibrato: più caldo rispetto al colore 01 Champagne, più chiaro rispetto al colore 03 Rame; la sua nota di rosa lo accomuna con il colore 02 rosa (il mio preferito) con la differenza che, essendo meno freddo, risulta adatto a pelli medie, scure e abbronzate…in poche parole perfetto per l’estate ma anche per tutte coloro che vogliono un colorito radioso e glowy anche senza abbronzatura.

Condivide con gli altri illuminanti RESPLENDENT già in gamma, la formulazione quasi cremosa (grazie alla presenza di glicerina vegetale e olio di ricino biologico) e la texture leggera e setosa. Come gli altri è applicabile con il polpastrello per ottenere una luce definita ed intensa (magari come ombretto) o con il pennello per un risultato sfumato e delicato.

L’analisi armocromatica del gruppo facebook Papere in Armocromia lo cita come adatto per tutte le Autunno e Primavera con carnagione da media a scura.

Nuova Terra Abbronzante collezione Spring Summer 2018 Purobio Cosmetics

La nuova terra abbronzante 05 Marrone Caldo nasce dalle numerose richieste di noi clienti di una tonalità abbronzante che avesse una base calda aranciata. Si differenzia infatti dalla terra 03 Marrone Beige e dalla terra 04 Marrone fango per il sottotono meno rosato e più aranciato ma ne condivide l’alta pigmentazione, ottima sfumabilità e texture setosa-vellutata.

Perfettamente in linea con questa collezione, che si ripromette di accompagnarci durante l’estate, permette di ottenere un look baciato dal sole con pochi tocchi.

Come tutte le altre terre Purobio Cosmetics è polifunzionale: può essere applicata solo in alcune zone per creare ombreggiature, in modo diffuso su viso/collo/decolletè per scaldare l’incarnato o sulle zone che naturalmente si abbronzano per creare appunto un effetto abbronzato.

L’analisi armocromatica del gruppo facebook Papere in Armocromia la cita come adatta alle pelli abbronzate di Autunno e Primavera.

Che altro dire…spero che questa presentazione vi sia stata utile.

Se avete opionioni da dare o pareri da chiedere su questa nuova collezione Spring Summer 2018 Purobio Cosmetics , scatenatevi nei commenti! 😉