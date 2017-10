Purobio Fall Winter 2017 : fondotinta compatto, lip tint & eyeliner

Le novità Purobio Fall Winter 2017 sono frutto di grande studio e caratterizzate da prodotti ad altissime performance che fino a non molto tempo fa sarebbero state impensabili per il make up biologico certificato…vi va di scoprirle assieme?

Che Purobio ci avrebbe presto deliziato con tante nuove e interessanti uscite non era ormai più una novità: anche chi non è riuscito a partecipare a Sana 2017 di fatto l’aveva capito leggendo i tanti post che sono circolati al riguardo, eppure il loro ingresso della settimana scorsa nei negozi e shop online era comunque attesissimo.

E come potrebbe essere diversamente dato che Purobio continua a proporre prodotti make up sempre più performanti senza venire a meno alle proprie promesse di NO ai siliconi petrolati e ingredienti sintetici dannosi per la pelle, SI ai pigmenti 100%naturali.

Ma veniamo a noi e scorriamo una per una le novità.

Novità Purobio Fall Winter 2017 linea Viso: Fondotinta Compatti

I fondotinta compatti proposti quest’anno da Purobio hanno una consistenza in polvere compatta , dalla texture impalpabile e leggerissima sulla pelle, capace di levigare/uniformare l’incarnato e donargli un bel finish matte grazie alla mica e alla silica presenti nella formulazione. Non mancano nella formulazione ingredienti idratanti e nutrienti come garcinia mangostana, olio di macadamia, olio di avocado, burro di karitè, olio di karanjia e olio di albicocca.

Grazie alla loro coprenza (medio/leggera ma modulabile e stratificabile) e alle 6 tonalità sono adatti per tutti i toni e tipi di pelli: normali, grasse (addirittura acneiche e con cicatrici da acne) ed anche mature.

Sono disponibili sia in un pratico packaging a doppio fondo, pensato per ospitare in uno spazio dedicato l’apposito applicatore e molto pratico da portare in borsa per ritoccare il trucco durante la giornata, che nella versione refill (anch’essa contenente l’applicatore).

Novità Purobio Fall/Winter 2017 Linea Labbra: Rossetti Liquidi Lip Tint e Lip Gloss

I rossetti liquidi Lip Tint sono sicuramente il prodotto Purobio più atteso della stagione: frutto di più di più di due anni di studio, offrono alta pigmentazione, lunga tenuta e confort senza compromessi sulla formulazione.

I Lip tinta Purobio sono infatti vegan, 100% naturali, certificati bio e realizzati con una formulazione che comprende antocianine, pigmenti minerali, calendula, burro di cacao, silica ed amido di mais biologico: il risultato? Rossetti liquidi dalla consistenza cremosa e dalla capacità di nutrire e lenire le labbra abbinata ad una rapida asciugatura e ad un bel finish opaco.

Ben 7 le nuances, che spaziano dai nudes ai colori più intensi:

Lip Tint n° 01 Nude

Lip Tint n° 02 Aragosta

Lip Tint n° 03 Rosa freddo

Lip Tint n° 04 Lampone scuro

Lip Tint n° 05 Rosso corallo

Lip Tint n° 06 Borgogna

Lip Tint n° 07 Vinaccio

Ho inaugurato i miei test con il colore 03 rosa freddo e sono rimasta molto stupita dall’alta pigmentazione anche con un una sola passata, dalla rapidità di asciugatura e dalla successiva sensazione di non averlo proprio sulle labbra. Secchezza col passare delle ore? Nessuna, anzi le labbra continuano a rimanere morbide ed idratate.

Davvero comodo l’applicatore con cui vengono forniti: la sua punta arrotondata e flessibile segue la forma delle labbra rendendo l’applicazione veloce e agevole.

Altra novità labbra Purobio è il lip Gloss, studiato per poter essere utilizzato sia come prodotto a sé che come top coat su rossetti, lip tint e matitoni per ottenere un effetto vinilico.

A differenza di altri lip gloss bio è completamente trasparente, non appiccicoso, brillante e luminoso (di solito per realizzare un lucida labbra bio vengono utilizzati ingredienti che rendono la formula lattiginosa e non limpida).

Novità Purobio Fall Winter 2017 Linea Occhi: Eyeliner ON FLEEK

Poteva forse continuare a mancare alla gamma di prodotti Purobio un Eye-liner? Ovviamente no ed ecco quindi che è arrivato l’eye-liner ON FLEEK ovvero “stiloso”, “bello”, “perfetto”.

La sua formulazione è arricchita da idrolato di salvia bio,olio di argan, silica e glicerina che rendono il finish semi-matte, la consistenza cremosa e l’applicazione facile e scorrevole.

Un’unica colorazione, un nero molto pigmentato, due diversi tipi di applicatore:

Brush tip: pennello ultra preciso e sottile, per realizzare look raffinati.

Felt tip: punta in feltro per realizzare occhi felini e bold lines ovvero tratti doppi e grafici.

Novità Purobio Fall Winter 2017 Linea Occhi: ombretti in cialda e matita kajal

Ulteriore ampliamento della gamma di prodotti Purobio è dato dall’inserimento di 4 nuovi ombretti in cialda e una nuova matita kajal.

I colori previsti da Purobio per l’autunno-inverno 2017 sono tutti e 4 shimmer e tutti disponibili sia nella versione con packagin che in quella solo refill:

19 – Grigio Intenso

20 – Blu Notte

21 – Rosso Rame

22 – Verde Muschio

A questi si aggiunge infine la nuova matita kajal 45 Ottone.

Che dire…con le novità Purobio Fall Winter 2017 non c’è mica tempo di annoiarsi! 😉

Voi avete già provato qualcosa?